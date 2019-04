YSL Beauty

YSL Beauty Station: ein einzigartiger Musik-Roadtrip im Herzen von Palm Springs mit Kaia Gerber und Tom Pecheux

Stellen Sie sich ein sonnenverwöhntes Wüstental in Kalifornien vor, wo Musikfans ihrer Leidenschaft frönen. Eine staubige von Palmen gesäumte Straße; eine Tankstelle, die flimmernd in der heißen Ferne erscheint. Doch nichts ist, wie es scheint.

Zum ersten Mal für 2019 zeigt YSL Beauté sich von seiner mutigen Seite und präsentiert ein maßgeschneidertes Schönheitsabenteuer wie kein anderes: Mitten im Herzen von Palm Springs erwacht eine musikalische Fantasie zum Leben.

Folgen Sie unserer Make-up-Botschafterin Kaia Gerber und Tom Pecheux, Global Beauty Director für YSL Beauté, auf eine waghalsige Abenteuerreise. Unsere Helden begeben sich auf eine Reise in die Wüste, die gänzlich von der Philosophie von YSL Beauté gezeichnet ist. Haben Sie an ihren Abenteuern teil und entdecken Sie die zwei speziell kreierten rockigen Looks auf unseren Social Media-Kanälen:

YouTube: https://youtu.be/Njj4NHdw2DI

Instagram: https://instagram.com/yslbeauty?utm_source=ig_profile_share&igshid=16ro6v1o1luvo

Der erste Stopp führt Sie durch Cathedral City entlang der Route 111 direkt auf den Vorplatz der YSL BEAUTY STATION, wo neben knallpinken Zapfsäulen und einem Feld aus herzförmigen Ballons in Anspielung auf das asymmetrische schwarze Lippenbalsam-Herz des neuen Volupte Plump-in-colour das hoch ragende Rouge Volupte Shine-Lippenstiftschild, Cabrios und der Tourbus auf Sie warten.

Direkt hinter der YSL BEAUTY STATION können Sie im POP-UP STORE die neuen Make-up-Verkaufsschlager erkunden und die Kampagnen von Kaia Gerber auf sich wirken lassen.

Außerdem warten vier Themen-Bereiche auf Sie:

- Touche Eclat Radiant Touch, der ikonische Pinselstift, und Touche Eclat High Cover, der neue stark abdeckende Natural Look-Concealer - Rouge Volupte Shine, der legendäre feuchtigkeitsspendende Lippenstift, und Volupte Plump-in-colour, ein neuer Lippenstift mit Schmuckstein und schwarzem, in den Lippenstift eingelassenen Kontrast-Herz, das den Lippen mehr Fülle verleihen soll - MAKE IT YOURS bietet die einmalige Gelegenheit, seinen individuellen YSL-Lippenstift zu kreieren - Tom Pecheux Palm Springs Makeup-Looks

Neben Produkten werden Besuchern auch einzigartige interaktive Elemente geboten, wie z. B. ein exklusiver Makeup-Automat und ein virtueller Spiegel, um sofort 50 Farbnuancen auszuprobieren, während gleichzeitig die beiden rockigen Looks vom Global Beauty Director Tom Pecheux entdeckt werden können:

Editorial Look 1 "Watch Me Glow": Volupte Plump-in-colour 1, Touche Eclat High Cover und Touche Eclat Shimmer Stick in Kombination mit den Lidschatten Dazzling Sequin Crush 1, 4 und 7, um für ultimativen strahlenden Glanz zu sorgen.

Editorial Look 2 "Feel My Beat": All Hours Foundation und Mascara Volume Effet Faux Cils Star in Kombination mit Rouge Pur Couture The Slim 1 und 8 für einen unwiderstehlich perfekten Matt-Look schafft das perfekte Abend-Makeup.

Setzen Sie Ihr individuelles Zeichen mit einer ganz persönlichen Kreation: der Weg liegt offen vor Ihnen...

Jetzt muss nur noch gefeiert werden...

#yslbeautystation

#yslbeauty

POP-UP STORE - CATHEDRAL CITY - ALLEN / ROUTE 111 ÖFFNUNGSZEITEN: 12. April: 15.00 Uhr - 20 Uhr 13. April: 10.00 Uhr - 20 Uhr14. April: 10.00 Uhr - 20 Uhr

Yves Saint Laurent Beauty verleiht Körper und Seele einen eigenen Stil. Frei von Zwängen jeglicher Art behauptet sich die Marke durch eine Kollektion von Kultprodukten, in denen Mut, Jugend und Avantgarde verankert sind. Ganz im Sinne von Saint Laurent, der dem jeweiligen Zeitgeist für beinahe 40 Jahre Ausdruck verlieh, setzt YSL Beauty seine leidenschaftliche Liebesaffäre mit Frauen fort, um zur Gestaltung und Entwicklung der Moderne beizutragen. Keine Kompromisse. Nur die eigenen Regeln. Jetzt.

