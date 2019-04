Huangling

Huangling setzt neue Maßstäbe für chinesische Flower Towns

Huangling, China (ots/PRNewswire)

Ganzjährige Blumen-Besichtigungstour der orientalischen Flower Town für ausländische Besucher eröffnet

Huangling, eines der schönsten ländlichen Dörfer Chinas im Landkreis Wuyuan erweitert sein Flower-Town-Programm mit einer ganzjährig durchgeführten Blumen-Besichtigungstour für Besucher. In der neuen Tour wird die Kombination der natürlichen Ökosysteme vor Ort und der 580 Jahre alten ländlichen Gestaltungstradition hervorgehoben, um den Besuchern aus aller Welt einen floralen Lebensstil nahezubringen.

"Flower Town ist ein Kernprojekt unseres Plans, den Besuchern von Huangling alle Aspekte zu zeigen, nicht nur die bereits bekannte Raps-Blüte, die die gesamte Stadt in Gelb hüllt", so Xiangyang Wu, CEO von Wuyuan Rural Culture Development Co., Ltd. "Die neue Tour bietet Besuchern ein noch farbenreicheres Erlebnis. Sie können die Blütenpracht in den Feldern und Hangterrassen jetzt nicht nur im Frühling, sondern ganzjährig genießen."

Bei der neuen Tour sehen Reisende die Magnolien- und Pfirsichblüte und den unvergleichbaren Anblick der Rapsblüten vor dem beeindruckenden Hintergrund der im Hui-Stil erbauten Gebäude. Neben der Besichtigung der atemberaubenden weißen Birnenblüte hat die ganzjährig durchgeführte Tour als weiteren Höhepunkt einen 500 Meter langen Pfad mit Blick auf die Kirschblüten. Zu weiteren Höhepunkten zählen Felder mit chinesischer Kräuselmyrte, Pfingstrosen, Pflaumen, Chrysanthemen und Bougainvilleen, die die Stadt je nach Jahreszeit in unterschiedliche Farben hüllen.

In der antiken, 300 Meter langen Tianjie-Straße, der zentralen Achse der Stadt, die Besucher an den Dächern entlang und einen Hügel hinunterführt, gibt es außerdem beeindruckende Arrangements von Stiefmütterchen und Prunkwinden zu sehen.

Die Dekorationen ändern sich im Jahresverlauf - zum Beispiel ist kurz vor der Erntezeit entsprechend dem lokalen Volksbrauch shaiqiu zu sehen ("Erntetrocknung an der frischen Luft"), wenn die Dorfbewohner ihre Ernte und Produkte wie Chillies, Kürbisscheiben und Chrysanthemen in Bambuskörben auf den Dächern des Dorfes in der Sonne trocknen, um sie zu konservieren.

Informationen zu Huangling

Huangling mit Sitz im Landkreis Wuyuan, Provinz Jiangxi, China, zieht Besucher aus der ganzen Welt an. Das malerische und elegante Dorf konnte seine alte Architektur im Hui-Stil bewahren und bietet ein authentisches Reiseerlebnis des ländlichen Chinas. Die Gegend gilt als eine der schönsten Landschaften Chinas und der einzigartige Anblick von shaiqiu, wenn Körbe voll mir farbenprächtiger Ernte im Sonnenlicht erstrahlen, ist nur in Huangling zu sehen.

