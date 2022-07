The Government of Lingshui Li Autonomous County

Neuestes Flaggschiff-Modell Li L9: Li Auto präsentiert seine internen F&E-Fähigkeiten

Li Auto enthüllt Details zu seinem Flaggschiff, dem Full-Size-SUV Li L9, am 21. Juni 2022

Das neue Modell verfügt über eine Reihe hochmoderner Technologien, die vom Li Auto-F&E--Team intern entwickelt wurden, um Familienreisen neu zu erfinden

Der Li L9 ist eines der ersten Serienmodelle, das die S32G-Automotive-Netzwerkprozessoren von NXP auf seinem Flaggschiff-Chassis-System einsetzt

Über 30.000 Vorbestellungen innerhalb von 72 Stunden

Li Auto, ein führender Hersteller von alternativ angetriebenen Fahrzeugen in China, hat am 21. Juni Details zu seinem Vorzeigemodell, dem Li L9, einem Full-Size-SUV mit sechs Sitzen, bekannt gegeben. Das neueste Modell erreicht den Meilenstein von 30.000 Vorbestellungen mit einer Anzahlung von 5.000 RMB, nachdem es weniger als 72 Stunden auf dem Markt war. Der Li L9 Smart SUV wird von seinem selbstentwickelten Flaggschiff-Reichweitenverlängerungs- und Fahrwerkssystem angetrieben. Darüber hinaus verfügt er über das vom Unternehmen selbst entwickelte intelligente Fahrsystem Li AD Max und erstklassige Sicherheitsvorkehrungen, die alle Mitfahrer auf der Straße schützen.

Führende unternehmenseigene Fahrzeugtechnologien

Das neueste Modell Li L9 von Li Auto ist vollgepackt mit einer Reihe von Spitzen-Technologien und -Systemen, die unternehmensintern entwickelt und konstruiert wurden. Dazu gehört das Flaggschiff-Chassis-System, das fortschrittliche Hard- und Software kombiniert, um exzellente Fahreigenschaften und Manövrierbarkeit zu gewährleisten.

Das Flaggschiff-Modell Li L9 glänzt mit hervorragendem Handling und seinem kompromisslosen Fahrerlebnis. Schon in der frühen Entwicklungsphase hat Li Auto einen zentralen Domain-Controller für sein neuestes Fahrwerkssystem erforscht und entwickelt, insbesondere ein „Super-Gateway" zur Steuerung und Erzeugung schneller Reaktionen zwischen vier wichtigen Fahrzeugeinheiten, darunter das Reichweitenverlängerungssystem, das Klimatisierungssystem, das Sitzsystem und das Wärmemanagementsystem. Die Partnerschaft mit NXP Semiconductors N.V., einem der weltweit größten Lieferanten von Automobil-Halbleitern, hat es Li Auto ermöglicht, die Anforderungen neuer Fahrzeugstrukturen zu erfüllen.

Der Li L9 ist eines der ersten Serienmodelle, in dem die S32G-Automobilnetzwerkprozessoren von NXP in seinem Flaggschiff-Chassis-System eingesetzt werden. Die Reihe der NXP-S32G-Fahrzeugnetzwerkprozessoren markiert einen bedeutenden Wendepunkt in der Art und Weise, wie Fahrzeugstrukturen entworfen und implementiert werden. Sie transformiert die Automobilindustrie zu einer leistungsstarken, domänenbasierten Fahrzeugarchitektur und bietet Software mit minimaler Komplexität und verbesserter Sicherheit.

Das neueste SUV-Modell Li L9 von Li Auto zeichnet sich durch die S32G-Prozessoren aus, die dem Leistungserlebnis eine zusätzliche Ebene verleihen. Die S32G-Prozessoren bieten nicht nur ASIL D MCU- und MPU-Leistung, sondern auch anwendungsspezifische Netzwerk-Hardware-Beschleunigung, die die Prozessoren entlastet, um wertvolle Dienste mit deterministischer Netzwerkleistung bereitzustellen, die das Fahrzeug benötigt, um auf die anspruchsvollen Echtzeit-Fahrbedingungen zu reagieren. Die S32G-Prozessoren bieten außerdem eine leistungsstarke Hardware-Sicherheitsbeschleunigung sowie Public Key Infrastructure (PKI)-Unterstützung für vertrauenswürdiges Schlüsselmanagement, das durch die Hardware Security Engine (HSE) ermöglicht wird. Die HSE mit Firewall ist die Vertrauensbasis, die den sicheren Start unterstützt, die Systemsicherheit gewährleistet und vor Seitenkanalangriffen schützt.

Die Ausstattung des Li L9-Gehäusesystems mit dem VR5510 von NXP, einem mehrkanaligen Hochspannungs-PMIC-Baustein von NXP, wurde speziell für den S32G-Fahrzeugnetzwerkprozessor entwickelt. Sie optimiert die Hochgeschwindigkeitsverarbeitung komplexer Fahrzeuginformationen und die präzise Fahrzeugsteuerung mit Reaktionszeit in Millisekunden.

Die Partnerschaft zwischen Li Auto und NXP Semiconductors N.V. verändert die technologische Landschaft der intelligenten SUVs und beide Seiten freuen sich darauf, neue Möglichkeiten in Bereichen zu erkunden, die über das Chassis hinausgehen.

Intelligente Vorzeige-Konfigurationen

Jeder Li L9 ist standardmäßig mit dem Vorzeige-Produkt des Unternehmens ausgestattet, dem selbst entwickelten Full-Stack-ADAS Li AD Max, mit erweiterter Funktionalität, die durch verbesserte Wahrnehmungsfähigkeit und Datenverarbeitungsleistung unterstützt wird. Die Wahrnehmungshardware umfasst ein vorwärtsgerichtetes 128-Zeilen-LiDAR, sechs 8-Megapixel-Kameras, fünf 2-Megapixel-Kameras, ein vorwärtsgerichtetes Millimeterwellen-Radar und zwölf Ultraschallsensoren, die eine 360-Grad-Erkennung sowohl der Fahrzeugumgebung als auch entfernter Objekte ermöglichen.

Der bahnbrechende dreidimensionale interaktive Fünf-Bildschirm-Modus des Li L9 hebt das Fahr- und Unterhaltungserlebnis auf ein ganz neues Niveau. Durch ein kombiniertes Head-up-Display (HUD) und einen interaktiven Bildschirm für sicheres Fahren werden wichtige Fahrinformationen über das HUD auf die Frontscheibe projiziert, wodurch die Fahrsicherheit erhöht wird, weil der Blick des Fahrers stets auf der Straße bleibt. Der interaktive, sichere Fahrbildschirm, der sich über dem Lenkrad befindet, verwendet Mini-LED- und Multi-Touch-Technologie, die eine einfachere Interaktion ermöglicht. Die anderen drei Bildschirme des Li L9, einschließlich des zentralen Kontrollbildschirms, des Unterhaltungsbildschirms für die Beifahrer und des Unterhaltungsbildschirms im Fond, sind 15,7-Zoll-OLED-Bildschirme in 3K-Automobilqualität und bieten der ganzen Familie ein erstklassiges Unterhaltungserlebnis.

Mit sechs Mikrofonen und einer Reihe von 3D-ToF-Sendern im Fahrzeug in Verbindung mit der vom Unternehmen entwickelten dreidimensionalen interaktiven Technologie auf Deep-Learning-Basis mit mehreren Modulen bietet der Li L9 ein intelligentes Erlebnis, das allen Familienmitgliedern von klein bis groß Freude macht.

Einzigartiges Außen- und Innendesign

Das neue Außen- und Innendesign des Li L9 strahlt avantgardistisches Design aus, eine Verkörperung von technologischem Know-how, moderner Reinheit und zeitloser Präsenz.

Von seiner Haltung bis zu seinen Proportionen macht jeder Zentimeter des Front- und Heckbereichs des Autos die Beziehung des Designers zu Exzellenz und Perfektion deutlich. Der Li L9 weist eine elegante Silhouette ohne komplizierte oder überflüssige Linien in seinem Design auf. Der Li L9 verfügt über einen charakteristischen integrierten Halo-LED-Scheinwerfer, der sich elegant über mehr als 2 Meter von einem Ende zum anderen schwingt und Funktionalität nahtlos mit Kunst verbindet. Seine Gleichmäßigkeit, Kohärenz, Weichheit und Farbtemperatur sind allesamt branchenführend.

Das Ziel des Li L9 ist es, zum smarten Vorzeige-SUV für Millionen von Familien zu werden. Mit nie dagewesenem Raum und Komfort zielt er darauf ab, dass sich jedes Familienmitglied auf seiner Reise wie zu Hause fühlt. Das luxuriöse Innere bietet sechs Sitze, um den Passagierkomfort zu maximieren und Ermüdungserscheinungen auf langen Fahrten zu reduzieren. Alle drei Reihen sind serienmäßig mit elektrischen Sitzverstellungen und Sitzheizungsfunktionen sowie 3D-Komfortschaumdämpfung und Nappalederpolsterung ausgestattet. Die Sitze in der ersten und zweiten Reihe verfügen über Sitzbelüftung und bieten über zehn Akupressurpunkte Massage auf Spa-Niveau.

Über 30.000 Vorbestellungen nach 72 Stunden

Online-Vorbestellungen für den Li L9, das Flaggschiff unter den intelligenten Geländewagen, sind nach der Vorstellung des Li L9 am 21. Juni 2022 möglich. Mittlerweile sind 14 Roadshows des neuesten Modells Li L9 in 12 Städten geplant, die eine Woche dauern. Nachdem die Online-Reservierung verfügbar wurde, haben innerhalb von weniger als 72 Stunden mehr als 30.000 Kunden ihre Anzahlung von 5.000 RMB für die Vorbestellung geleistet.

Dank der guten Auftragslage wird das Flaggschiffmodell Li L9 am 1. Juli 2022 in allen Li Auto-Verkaufsstellen im ganzen Land zu sehen sein. Eine Probefahrt ist ab dem 16. Juli möglich und die Kundenauslieferungen beginnen voraussichtlich Ende August 2022.

