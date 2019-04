The Government of Lingshui Li Autonomous County

Autonomer Kreis Lingshui in Hainan fördert touristische und kulturelle Ressourcen beim Sanyuesan Festival 2019

Lingshui, China (ots/PRNewswire)

Während des Sanyuesan Festival 2019, eines traditionellen Fests in Hainan, hat der autonome Kreis Lingshui Li seine reichhaltigen touristischen und kulturellen Ressourcen beworben.

Am Abend des 8. April fand ein Festbankett an langer Tafel auf dem Cultural Square der Kreisstadt Lingshui statt, bei dem Gäste aus aller Welt mit den höchsten Standards der Gastfreundschaft begrüßt wurden. Die Gäste kamen bei der Feier des Sanyuesan Festivals in den Genuss von Köstlichkeiten wie Shanlan-Likör und Bambusreis und spürten die Gastfreundlichkeit und die Begeisterungsfähigkeit von Lingshui.

Fröhliches Singen und Tanzen, emotionale Rezitationen, ein beeindruckender Chor und eine Szenenvorstellung von internationalen Freunden waren in einer unkonventionellen Vorführung eingebettet, bei der die Entwicklung von Lingshui in vier Bereichen vorgestellt wurde: "Kultur", "Tourismus", "Köstlichkeiten" und "Zukunft". Die Gäste wussten die Entwicklung von Lingshui und seine wertvollen Ressourcen sehr zu schätzen.

Das Sanyuesan Festival ist das prächtigste traditionelle Fest der Volksgruppe der Li. Es ist von großer Bedeutung, um die traditionelle Kultur zu fördern, die Einheit aller ethnischen Volksgruppen zu stärken und die wirtschaftliche Entwicklung anzukurbeln. Mittlerweile vereint das Fest fröhliches Feiern, Handel, Tourismus und kulturelle Unterhaltung in einem großen Ereignis. Durch die Organisation von Promotionsaktivitäten hat sich Lingshui auf wirksame Weise der Welt präsentiert.

Lingshui, ein autonomer Kreis im südöstlichen Teil der Provinz Hainan, zeichnet sich durch üppige tropische Küsten-Urlaubsorte und eine wunderschöne Küstenlandschaft aus. Touristen können dort die abwechslungsreichen Szenerien eines Küstenorts genießen, der ein beliebter touristischer Anziehungspunkt ist.

Neben der landschaftlichen Schönheiten bietet Lingshui auch reiche historische und kulturelle Schätze, Volksbräuche mit langer Geschichte und ein glanzvolles revolutionäres Kulturerbe. Die Regierung von Lingshui organisierte über 25 Aktivitäten. Bürgerinnen und Bürger können die farbenprächtige Kultur und die schöne Umgebung von Lingshui erleben, während sie die Feier genießen.

Touristen können auf den Straßen der ethnischen Bräuche Köstlichkeiten und landwirtschaftliche Erzeugnisse finden, eine Besichtigung der Andenken an die Revolution in Pocun Village erleben, an einem Gesundheitslauf in Dali teilnehmen, die traditionellen Hochzeitsgebräuche in der Xiangshui Bay miterleben und sich auf einer Fahrt in Freizeitmobilen entlang der Qingshui Bay entspannen.

Lingshui hat sich zum Ziel gesetzt, zu einem tropischen Küstenresort der Spitzenklasse zu werden. Im Jahr 2018 konnte Lingshui 5,315 Millionen Besuche von Touristen mit Umsätzen von 3,59 Milliarden RMB verzeichnen, was im Vergleich zum vorherigen Jahr einem Anstieg um 20 % entspricht. In Zukunft wird sich Lingshui in den Tourismus-Wirtschaftskreis von "Greater Sanya" integrieren, um mit chinesischen Charakteristiken zum Fortschritt der China (Hainan) Pilot-Freihandelszone und des Pilot-Freihandelshafen beizutragen.

