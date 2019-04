Norican Group A/S

Norican Global A/S gibt Ernennung eines neuen Präsidenten und CEO bekannt

Taastrup, Dänemark (ots/PRNewswire)

Norican Global A/S ("Norican Group"), eine mehrheitlich im Besitz des Private-Equity-Fonds Altor Fund IV ("Altor") befindliche Portfoliogesellschaft, gibt die Ernennung eines neuen Präsidenten und CEO bekannt. Herr Anders Wilhjelm wird dem norwegischen Konzern am Montag, den 1. April 2019, beitreten und an Herrn Jean-Marc Lechêne, den Vorstandsvorsitzenden, berichten.

Anders Wilhjelm bringt eine breite Palette an betrieblicher Kompetenz im Linienmanagement und einschlägige Vorstandserfahrung in die Norican Group ein. Nachdem er seine Karriere bei Carlsberg A/S und McKinsey & Co. begonnen hatte, verbrachte Anders zehn Jahre in einer Reihe von eskalierenden internationalen Führungspositionen bei Danisco A/S, die er als Executive Vice President abschloss. Nach Danisco war Anders die nächsten sechs Jahre als Präsident und CEO von GEA Process Engineering tätig, einem globalen Projektgeschäft mit einem Umsatz von fast 2 Milliarden Euro. Zuletzt war er als Group CEO bei Solar A/S in leitender Funktion tätig. Neben seiner operativen Erfahrung bringt Anders auch relevante Vorstandserfahrung in die Gruppe ein, darunter aktuelle Vorstandspositionen bei Biomar A/S, DAT-Schaub A/S, Tresu Group A/S und BIMobject AB (Vorsitzender).

"Wir sind sehr froh, Anders Wilhjelm als neuen Präsidenten und CEO der Norican Group begrüßen zu können. Eine Führungskraft seines Kalibers, Erfahrungsschatzes und Intellekt zu gewinnen, ist ein weiterer Meilenstein für die Zukunft von Norican", so Jean-Marc Lechêne. "Wir freuen uns darauf, mit ihm an der nächsten Phase unserer strategischen Entwicklung zu arbeiten."

"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Norican", so Anders Wilhjelm. "Norican ist eine starke Kombination aus sachkundigen Menschen, großartigen Technologien, einem globalen Unternehmen und einem Eigentümer-Team, mit dem ich bereits gerne zusammenarbeite."

www.noricangroup.com

www.altor.com

Pressekontakt:

Vanessa Ashworth

VP - Marketing Communications Norican Group

M: +44 7795 811268

Original-Content von: Norican Group A/S, übermittelt durch news aktuell