Pflanzliche Fleischalternative für alle: HANS IM GLÜCK führt innovativen veganen Burger ein

Optik und Aroma unterscheiden sich kaum von Fleisch: Mit dem innovativen Burger NATURBURSCHE erweitert HANS IM GLÜCK sein bestehendes veganes Angebot um einen Burger mit 100 % veganem Pflanzenbratling. Die Besonderheit: Der NATURBURSCHE ist in Geschmack und Textur kaum von Rindfleisch zu unterscheiden. Er richtet sich somit gleichermaßen an Veganer und Vegetarier sowie Flexitarier und Fleischliebhaber, die ihren Fleischkonsum reduzieren wollen.

Innovative Kooperation

Für den innovativen Burger verwendet HANS IM GLÜCK einen pflanzlichen Bratling der Marke Moving Mountains®. Der Bratling besteht aus einem einzigartigen, herzhaften und saftigen Mix aus natürlichen Zutaten wie Pilzen, Rote-Beete-Saft, Kokosnuss und Gewürzen sowie Erbsen-, Weizen- und Sojaproteinen. Als NATURBURSCHE serviert ihn HANS IM GLÜCK mit leckeren karamellisierten Zwiebeln und Champignons.

Die Zukunft im Blick

"Pflanzliche Proteine werden immer beliebter. Der Pflanzenbratling von Moving Mountains® hat uns jedoch speziell mit seiner unvergleichlichen Textur, Saftigkeit und seinem von Rindfleisch kaum unterscheidbaren Geschmack überzeugt", berichtet Peter Prislin, CMO der HANS IM GLÜCK Franchise GmbH. "Die Erweiterung unseres Angebots um den NATURBURSCHE ist ein weiterer Baustein unserer Strategie, verantwortungsvoll und nachhaltig mit Ressourcen umzugehen. Er führt damit die zahlreichen Innovationen der jüngeren Zeit, wie zum Beispiel die Einführung plastikfreier Trinkhalme oder den Launch des Insektenburgers ÜBERMORGEN, fort. Unser Ziel ist es, mit dem NATURBURSCHE jeden Gast unserer Burgergrills anzusprechen, der etwas Neues probieren möchte."

Der innovative Burger ist gleichzeitig ein erster Vorgeschmack auf die neue Speisekarte, die im Frühsommer 2019 präsentiert wird. Neben neuen Burgervariationen mit dem Moving Mountains® Bratling, wird eine größere Auswahl an vegetarischen und veganen Optionen einen festen Platz in der Speisekarte finden. Die neue vegane Ergänzung auf der Speisekarte von HANS IM GLÜCK ist ein weiterer Beweis dafür, dass sich das Unternehmen den Themen Achtsamkeit und Nachhaltigkeit verpflichtet fühlt, und dabei gleichzeitig höchsten Wert auf Genuss und Wohlbefinden seiner Gäste legt.

Vier Jahre Entwicklungszeit für perfekte Textur und Saftigkeit sowie Top-Nährwerte

Der 113,5-Gramm-Bratling enthält 100 % der empfohlenen Tagesmenge an Vitamin B12 und stolze 20 Gramm pflanzliche Proteine. Sein Cholesterin-Gehalt liegt bei Null. Moving Mountains® investierte vier Jahre in die Entwicklung durch erfahrene Protein- und Aroma-Experten, um eine überzeugend realistische Fleisch-Alternative zu kreieren.

Simeon Van der Molen, Gründer von Moving Mountains®, zeigt sich über die Partnerschaft mit HANS IM GLÜCK begeistert: "Wir freuen uns, gemeinsam mit HANS IM GLÜCK unseren Moving Mountains® Burger in Deutschland einzuführen. So können die Gäste deutschlandweit

dank pflanzlicher Lebensmitteltechnologie in die Zukunft beißen. Wir wussten, dass HANS IM GLÜCK ein perfekter Partner ist, da wir die gleichen Werte für Nachhaltigkeit und zukunftsorientiertes Denken teilen. Sie haben zwei sensationelle Varianten des Burgers kreiert, von denen jetzt eine präsentiert wird. Wir sind froh, mit einem so kreativen und engagierten Team zusammenzuarbeiten."

Der NATURBURSCHE steht ab 16. April auf der Speisekarte in allen HANS IM GLÜCK Burgergrills in der DACH-Region und ergänzt dort das aktuelle Angebot von derzeit vier veganen und sieben vegetarischen Burgern, einer Vielzahl traditioneller Burger mit aromatisch gegrilltem Rindfleisch oder saftiger Hähnchenbrust sowie frischen Salaten und vielen weiteren schmackhaften Kleinigkeiten.

Über die HANS IM GLÜCK Franchise GmbH

Die HANS IM GLÜCK Franchise GmbH ist ein national führendes Unternehmen der Systemgastronomie. Seit 2010 aktiv, ist das Franchisesystem mit aktuell 66 Burgergrills weiterhin auf Wachstumskurs. Neben einem vielfältigen kreativen Angebot an Burger- und Cocktailvariationen bieten die Burgergrills mit einer einzigartigen Wohlfühl-Atmosphäre einen Moment des Glücks. HANS IM GLÜCK steht für frische Zutaten, beste Qualität und ein ganz besonderes gastronomisches Erlebnis.

www.hansimglueck-burgergrill.de | Facebook | Instagram

Über Moving Mountains®

Moving Mountains® ist ein bahnbrechendes pflanzliches Lebensmitteltechnologieunternehmen, das Gastronomie und Gastgewerbe beliefert und unterstützt. Seine Mission ist es, Fleischalternativen anzubieten, die in Geschmack, Textur und Genuss mit tierischen Fleischprodukten konkurrieren können. Der Moving Mountains® Burger steht einem klassischen Rindfleischburger in nichts nach, hat jedoch einen deutlich geringeren CO2-Fußabdruck. So ist er perfekt für Flexitarier geeignet, die aus gesundheitlichen und ökologischen Gründen ihren Fleischkonsum reduzieren, aber dennoch nicht auf einen herzhaften, proteinreichen Burger verzichten wollen.

https://movingmountainsfoods.com | Facebook | Instagram

