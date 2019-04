CNOOC

CNOOC treibt auf der LNG2019 die Entwicklung von Chinas Flüssigerdgasbranche voran

Peking (ots/PRNewswire)

Die China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), der landesweit größte Offshore-Produzent von Erdgas und Erdöl, fördert aktiv Innovationen in den Bereichen Technologie, Management und Geschäftsmodell, um kontinuierlich neue Anstöße für die Entwicklung der Flüssigerdgasbranche zu bieten.

Die CNOOC engagiert sich für eine stabile und zuverlässige Lieferung sauberer Energie. Darüber hinaus habe das Unternehmen bereits zwei Modelle für die Lieferung von Erdgas erarbeitet, erklärte Yang Hua, Präsident von CNOOC, am 2. April bei der Eröffnungszeremonie der 19. International Conference on Liquefied Natural Gas (LNG2019), die in Shanghai stattfand.

Yang wies darauf hin, dass Erdgas zunehmend zum Rückgrat der globalen Energiewende werde und Flüssigerdgas zur weitverbreitesten Form der Erdgasversorgung geworden sei.

In China hat sich Flüssigerdgas als wichtige Erdgasquelle durchgesetzt, insbesondere als Hauptquelle zur Deckung der Spitzennachfrage in Küstenregionen, wodurch es in China eine zunehmend wichtige Rolle bei der Erdgasversorgung spiele, so Yang. Außerdem habe China als weltweit zweitgrößter Importeur von Flüssigerdgas landesweit 21 Flüssigerdgasterminals gebaut, die eine jährliche Kapazität von 80 Millionen Tonnen bieten, sowie über 230 Millionen Tonnen Flüssigerdgas importiert und somit beachtlich zum Florieren der weltweiten Flüssigerdgasbranche beigetragen, fügte er hinzu.

Ebenfalls bemerkte er, dass die CNOOC mittlerweile zehn Flüssigerdgasterminals mit einer jährlichen Annahmekapazität von 45,2 Millionen Tonnen betreibe. Inzwischen habe das Unternehmen auch den Ausbau der bestehenden Flüssigerdgasterminals und die Gestaltung neuer Projekte aggressiv vorangetrieben.

Die CNOOC möchte sich durch einen ausgeprägteren Unternehmergeist und mehr Offenheit Schritt für Schritt mit in- und ausländischen Mitstreitern zusammenschließen, um ihre umfassende Zusammenarbeit entlang der gesamten Industriekette zu vertiefen, sodass die globale Flüssigerdgasbranche einer aussichtsreicheren Zukunft entgegenschreiten kann.

Li Hui, Vice General Manager von CNOOC, nahm ebenfalls an der Eröffnungszeremonie teil und hielt am 3. April beim Themenforum eine Rede.

Im Mittelpunkt der viertägigen LNG2019, die unter dem Motto "Flüssigerdgas für eine nachhaltige Energiezukunft" ("LNG for a Sustainable Energy Future") stattfand, stand die Herausforderung der Branche, der steigenden Nachfrage nach zuverlässigen und sauberen Energiequellen gerecht zu werden.

Die International Conference & Exhibition on Liquefied Natural Gas, die auch als "Die Olympiade der Flüssigerdgasbranche" bezeichnet wird, fand erstmals 1968 statt und wird seitdem alle drei Jahre abgehalten.

