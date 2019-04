Avails Medical, Inc.

Avails Medical stellt eQuant vor, ein neuartiges IVD, dessen Entwicklung eine schnelle, standardisierte Inokulumerzeugung direkt aus einer positiven Blutkultur ermöglichen soll

Menlo Park, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Das Produkt lässt sich in nicht-schnellen kommerziellen AST-Systemen (Antibiotika-Suszeptibilitätstest) integrieren und verkürzt den Prozess erheblich

Avails Medical, Inc. (www.availsmedical.com), ein In-vitro Diagnostikunternehmen mit dem Schwerpunkt auf Verkürzung der Zeit für genaue Therapieentscheidungen bei septischen Patienten, stellt mit eQuant sein erstes Produkt auf dem 29. Europäischen Kongress für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten (ECCMID 2019) vor.

eQuant schließt die Lücke zwischen schnellen Identifikationsmethoden (ID) und herkömmlichen AST-Systemen, indem es ein standardisiertes Inokulum (McFarland) direkt aus einer positiven Blutkultur in nur einer Stunde bereitstellt. Der McFarland-Standard ist in jedem herkömmlichen AST erforderlich, um genaue Ergebnisse zu gewährleisten. eQuant hat sich den Begriff "DON'T WAIT FOR THE PLATE" gesichert, da es die zeitaufwändigen Subkulturen eliminieren soll, die für den aktuellen McFarland-Standardvorbereitungsprozess erforderlich sind. eQuant befindet sich in einem fortgeschrittenem Entwicklungsstadium und hat bereits 96 % Korrelation zu Goldstandard-Methoden gezeigt. eQuant könnte jedes nicht-schnelles kommerzielles AST-System direkt in eine schnelle AST-Lösung verwandeln. Es soll dass erste Produkt auf dem Markt sein, das ein automatisiertes, standardisiertes Inokulum direkt aus positiver Blutkultur bereitstellen kann.

Avails Medical stellt am Stand #1.111 aus.

Informationen zu Avails Medical

Avails Medical, Inc. wurde 2013 von Absolventen der Stanford University gegründet, um Antibiotikaresistenzen - eine der größten globalen Gesundheitsgefahren - zu bekämpfen. Die Technologieplattform wurde entwickelt, um die Zeit, die notwendig ist, um zuverlässige Antibiotika-Suszeptibilitäten, die für genaue Therapieentscheidungen wichtig sind, erheblich zu verkürzen. Die elektronische Biosensortechnologie von Avails wurde entwickelt, um die Genauigkeit bei der Quantifizierung von Krankheitserregern und der Antibiotika-Suszeptibilitätstest direkt aus menschlichen Proben zu verbessern und die groben, zeitaufwändigen Verfahren der Subkulturen überflüssig zu machen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/848388/Avails_Medical_Inc_eQuant.jpg

Pressekontakt:

press@availsmedical.com

Original-Content von: Avails Medical, Inc., übermittelt durch news aktuell