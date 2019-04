Tanla Solutions Ltd

Tanla Solutions Ltd kündigt Abschluss der Übernahme von Karix Mobile an

Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire)

Tanla Solutions Ltd ("Tanla") (NSE: TANLA) (BSE: 532790) schloss heute die Übernahme ("Übernahme") der 100%igen Aktienanteile von Karix Mobile Pvt Ltd ("Karix") und seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Unicel Technologies Pvt Ltd ("Unicel") von Banyan Investments Ltd ("Banyan") ab, einem Unternehmen das von mit GSO Capital Partners L.P. ("GSO") in Verbindung stehenden Fonds gehalten wird.

Die Vergütung für den Erwerb betrug ungefähr 340 Crores Rupien, und setzt sich zusammen aus:

1. 112 Crores Rupien in bar;

2. bevorrechtigte Zuteilung von 2,20 Crores Tanla-Aktien an Banyan zu einem Nennwert von nur 1 Rupie und einem Kurs von 56,79 INR pro Aktie, insgesamt 125 Crores Rupien und

3. der Übernahme der Ausstände von Karix, 103 Crores Rupien.

Diese Übernahme wird von Tanla aus Barmitteln finanziert.

Nach der Übernahme lauten die Anteile von Tanla (auf voll verwässerter Basis): Promoter: 31,2 % und GSO: 14,6 %.

Durch die Übernahme wird Karix zum 10. April 2019 ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Tanla (und Unicel bleibt ein Tochterunternehmen von Karix).

Durch die bevorrechtigte Zuteilung an Banyan bekommt Banyan einen Beobachtersitz im Aufsichtsrat von Tanla.

Tanla kündigt an, dass Alex Howell (Managing Director bei GSO) als Beobachter in den Aufsichtsrat von Tanla berufen wird. Alex, ein Absolvent der London School of Economics, der zuvor bei Lehman Brothers, Nomura, und seit 2012 bei GSO arbeitet, bringt eine mehr als 14-jährige umfangreiche Erfahrung aus den Finanzmärkten mit, darunter in Bereichen wie Merger und Übernahmen, Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung und öffentliche Kreditmärkte.

Uday Reddy, CMD von Tanla, kommentierte den Abschluss:

"Die Übernahme von Karix durch Tanla ist ein Meilenstein in der Geschichte der indischen Telekommunikationsbranche und bringt zwei der einflussreichsten Player im Cloud-Communication-Ökosystem zusammen. Die kombinierten Teams freuen sich darauf, die Aktieninhaber durch substanzielle Innovationen und Wertezuwachs positiv zu stimmen. Der Zusammenschluss führt zu interessanten Möglichkeiten zur Verschlankung von Prozessen, Zeitplänen und Kosten."

Alex Howell fügte hinzu: "Wir freuen uns auf diese neue Wachstumsphase als gemeinsame Einheit und darauf, dass Tanla sich zu einem Marktführer im Bereich Cloud Communication entwickelt."

Informationen zu Tanla

Tanla startete seinen Weg als neues Millenium-Unternehmen mit einer kleinen Gruppe von Experten für Mobilnachrichten in Hyderabad, Indien, und entwickelte sich ich zu einem weltweit erstklassigen Nachrichtendienst. Heute ist Tanla als einer der größten Cloud Communication-Anbieter ein globaler Marktführer in seiner Branche, der jährlich über 90 Milliarden Geschäftskommunikationen abwickelt. Tanla gestaltet weltweite Kommunikation neu und setzt kontinuierlich neue Maßstäbe durch verbesserte Geschwindigkeit und die Einfachheit seiner Cloud Communication-Lösungen. Dabei werden hochmoderne Technologien eingesetzt, um den hohen Ansprüchen einer vielfältigen Kundschaft, von Unternehmen zu Carriern in verschiedensten Regionen, gerecht zu werden. Tanla ist eine Aktiengesellschaft und an den wichtigsten indischen Börsenstandorten gelistet (NSE: TANLA, BSE: 532790).

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an investorhelp@tanla.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/627459/Tanla_Solutions_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/869663/Tanla_Karix.jpg

