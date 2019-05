Gemini Rosemont Commercial Real Estate

Gemini Rosemont erwirbt Büropark im Silicon Valley mit vier Gebäuden

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Der vollständig vermietete Central Technology Park fügt 35.926 qm im weltweiten Zentrum des Hightech hinzu

Gemini Rosemont Commercial Real Estate, eine führende Firma im Bereich der Immobilieninvestitionen mit mehr als 770.000 qm Büroflächen in Besitz, hat den Central Technology Park erworben, einen Büropark mit vier Gebäuden im kalifornischen Santa Clara.

Der Erwerb der Immobilie der Klasse A im Wert von 175 Millionen USD fügt dem Büroportfolio des Unternehmens von 36 Immobilien weitere 35.926 qm hinzu.

"Die Aufnahme des Central Technology Park in unser Portfolio unterstreicht unsere bestehende Investitionsstrategie des Erwerbs von Bürogebäuden der Klasse A an ausgewählten Standorten der USA, darunter dem Silicon Valley", sagte Ian Brownlow, CEO von Gemini Rosemont. "Die weltweite Hightech-Branche versammelt sich in dieser Region. Zusammen mit der institutionellen Qualität stellt der voll vermietete Central Technology Park damit eine extrem attraktive Investition dar."

Der Central Technology Park befindet sich an der Adresse 3380-3420 Central Expressway und ist derzeit vollständig vermietet. Zu den Mietern gehören Cloudinary, Intuitive Surgical Inc., ThermoFisher Scientific Inc. und Nissan.

Der Central Technology Park wurde zwischen 1980 und 1987 erbaut und kürzlich wurden 90 % der Flächen renoviert. Die Immobilie verfügt über exzellente Verkehrsverbindungen über die Fernstraßen US 101 und CA-237 und die Expressways Central, Lawrence und San Tomas. Sie ist weniger als 1,5 km vom Bahnhof Lawrence des Caltrain entfernt und es sind nur 10 Minuten Fahrzeit zum San Jose International Airport. Zudem befindet der Central Technology Park sich im Einzugsbereich des Lawrence Station Area Plan, der den Bau von Wohngebäuden mit hoher Dichte vorsieht und die Gegend für Wohnen, Arbeiten und Freizeit entwickeln wird.

Jason Kuester, leitender Geschäftsführer für Akquisitionen, und Vizepräsident Jeremy Wustman waren bei Gemini Rosemont für den Erwerb der Immobilie verantwortlich. Verkäufer war Eastdil Secured unter Leitung von Geschäftsführer Greg Cioth und dem leitenden Vizepräsidenten Nate Jones.

Informationen zu Gemini Rosemont Commercial Real Estate

Gemini Rosemont Commercial Real Estate ist führend auf dem Markt des Erwerbs und der Verwaltung von Gewerbeimmobilien. Im Portfolio des Unternehmens befinden sich mehr als 770.000 qm mit einem Bruttowert der Aktiva von über 1,5 Milliarden USD.

Seit Gründung hat Gemini Rosemont 170 Anlageinstrumente betrieben, Equity von ca. 1,2 Milliarden USD eingesetzt, um Besitztümer von mehr als 3 Milliarden USD zu erwerben, und ca. 3,1 Millionen Quadratmeter Gewerbeflächen erworben und verwaltet.

Mit Unterstützung der Gemini Investments Holdings Ltd., einer Investmentfirma, die an der Börse in Hongkong verzeichnet ist, konnte das Unternehmen hochwertige Büroimmobilien der Klasse A in Regionen mit Technologiefirmen im Wert von ca. 600 Millionen USD erwerben, was über 120.000 Quadratmeter ausmacht.

Gemini Rosemont wurde 1992 gegründet und beschäftigt 135 Fachkräfte des Immobilienbereiches und anderer Felder. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Los Angeles und verfügt über Niederlassungen in Dallas, Denver, Houston, New York, Santa Fe und Seattle. Weitere Informationen erhalten Sie unter GeminiRosemont.com oder wenden Sie sich an Chief Business Development Officer Jon Dishell unter JDishell@GeminiRosemont.com.

