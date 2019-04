Gemini Rosemont Commercial Real Estate

Gemini Rosemont verlegt Hauptsitz nach Los Angeles und befindet sich in einer guten Position, um die gezielte Übernahmestrategie fortzusetzen

Los Angeles

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz nun an der Kultadresse 2000 Avenue of the Stars

Gemini Rosemont Commercial Real Estate, ein führendes Immobilieninvestmentunternehmen mit einem Bestand von etwa 745.000 Quadratmetern gewerblicher Büroflächen, hat seinen Unternehmenshauptsitz nach Los Angeles verlegt.

Der strategisch motivierte Umzug des Unternehmens in die zweitgrößte Stadt des Landes versetzt Gemini Rosemont in die ideale Position, um seine aggressive Investmentstrategie fortzuführen. Das Unternehmen verfügt über mehr als 250 Millionen USD in Eigenkapital zur sofortigen Verfügung. Gemeinsam mit der starken Bilanz des Partnerunternehmens Gemini Investments Holdings, Ltd., einem Investmentunternehmen, das an der Börse in Hongkong notiert ist, strebt Gemini Rosemont aktiv den Erwerb gewerblicher Bürogebäude der Klasse A (Class A) in Zielmärkten an.

"Wir beschreiten nun die nächste Phase unserer mehrgleisigen Initiative. Unser Ziel ist es, Class-A-Vermögenswerte im Bürogebäude-Sektor zu erwerben. Wir konzentrieren uns dabei auf Tech-orientierten Küsten- und Gateway-Märkte sowie opportunistisch auf ausgewählte Zielmärkte überall in den Vereinigten Staaten.", so Ian Brownlow, Chief Executive Officer von Gemini Rosemont. "Wir werden unser tiefgreifendes Marktwissen und unsere beindruckende 27-jährige Erfolgsgeschichte dazu nutzen, um Bürogebäude zu identifizieren und zu erwerben, mit denen wir Mehrwerte erschließen, überdurchschnittliche Mieterservices anbieten und gesteigerte Erträge für unsere Investoren erzielen können."

Das Unternehmen unterzeichnete einen langfristigen Mitvertrag für die 2000 Avenue of the Stars im Herzen des weltbekannten Geschäftsbezirks der Jahrhundertstadt Los Angeles.

"Die Verlegung unseres Hauptsitzes nach Los Angeles und somit in einen der weltgrößten Gewerbeimmobilienmärkte und wesentlichen Verkehrsknotenpunkt, ermöglicht uns besseren Zugang zu US-amerikanischen und internationalen Industriepartnern und Märkten und lässt uns unsere Wachstumsstrategie noch weiter implementieren.", meint Brownlow. "Wir können so zudem unserem Partner, Gemini Investments, und unseren nationalen und internationalen Investoren noch besser dienen."

Der Hauptsitz des Unternehmens befand sich seit der Gründung im Jahr 1992 in Santa Fe. Das dortige Büro wird auch in Zukunft Supportservices für das Büro in Los Angeles sowie die anderen regionalen Büros des Unternehmens erbringen.

Informationen zu Gemini Rosemont Commercial Real Estate

Gemini Rosemont Commercial Real Estate ist ein Marktführer auf dem Gebiet des Gewerbeimmobilienerwerbs und Asset-Managements. Das Portfolio des Unternehmens und seiner verbundenen Unternehmen umfasst etwa 745.000 Quadratmeter in Form von 48 Gebäuden in 14 Bundesstaaten überall in den Vereinigten Staaten.

Seit der Gründung förderte Gemini Rosemont 170 Anlagevehikel, setzte mehr als 805 Millionen USD in Investorenkapital ein, um mehr als 2,5 Milliarden USD in Vermögenswerten zu erwerben, und erwarb und/oder verwaltete etwa 2,8 Millionen Quadratmeter in Gewerbeimmobilien. Durch die Unterstützung der Gemini Investments Holdings, Ltd., einem Investmentunternehmen, das an der Börse in Hongkong notiert ist, gelang es dem Unternehmen seit dem Jahr 2016, etwa 400 Millionen USD in Class-A-Bürogebäuden in technologieorientierten Gateway-Märkten zu erwerben, die insgesamt knapp 93.000 Quadratmeter umfassen.

Gemini Rosemont wurde im Jahr 1992 gegründet und beschäftigt 135 Immobilien- und sonstige Experten. Neben dem Hauptsitz in Los Angeles verfügt das Unternehmen über regionale Büros in Dallas, Denver, Houston, New York, Santa Fe und Seattle-Bellevue. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte GeminiRosemont.com oder kontaktieren Sie Jon Dishell, Chief Business Development Officer, unter JDishell@GeminiRosemont.com.

Original-Content von: Gemini Rosemont Commercial Real Estate, übermittelt durch news aktuell