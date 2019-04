The Department of Tourism, Culture, Radio, Television and Sports of Hainan Province

Hainan richtet Events aus, die internationales Renommee weiter steigern sollen

Haikou, China (ots/PRNewswire)

Am 4. April 2019 fand die Pressekonferenz für "Growing Together with Hainan" ("Gemeinsames Wachstum mit Hainan") statt, eine Veranstaltung, die das internationale Image in Bezug auf Fremdenverkehr und Kultur unterstützen soll und vom Department of Tourism, Culture, Radio, Television and Sports der Provinz Hainan in Haikou ausgerichtet wird. Das Event lädt Teilnehmer aus aller Welt dazu ein, die Entwicklung und den Wandel von Hainan mit zu verfolgen, und Hainans internationales Renommee zu steigern.

Sun Ying, Direktorin des Department of Tourism, Culture, Radio, Television and Sports der Provinz Hainan, erklärte, "Die Einrichtung einer Pilot-Freihandelszone und eines Freihandelshafens mit chinesischen Charakteristika bot viele neue Möglichkeiten für eine stärkere internationale Zusammenarbeit. Wir möchten Menschen mit hochgesteckten Idealen dazu einladen, in Hainan zu investieren und sich hier in Hainan auszutauschen. Hainan wird sich als internationales Zentrum für den Fremdenverkehr mit einer offeneren und integrativeren Einstellung positionieren".

Um Tourismus und Kultur auch im Ausland wirksam weiter zu unterstützen, wird Hainan Delegationen in die fünf wichtigsten Tourismusmärkte entsenden, nämlich den russischsprachigen Markt, den japanischen und koreanischen Markt, den südostasiatischen Markt, den Markt Hongkong, Macau und Taiwan, und den australischen, neuseeländischen, europäischen und amerikanischen Markt, und dort mehr als 30 Veranstaltungen zum Thema Tourismus und Kulturaustausch umsetzen. Hainan wird sich außerdem durch eine "International Music Promotion Conference" in europäischen und amerikanischen Märkten wie Frankreich und Deutschland präsentieren, um ein besonderes Bild von Hainan zu vermitteln und international Freunde zu gewinnen, die Hainan verstehen und lieben lernen.

Als Botschafter der Veranstaltung ist der bekannte Pianist Wu Muye geladen, und "BoBoYeah", Hainans lokale Cartoon-Figur, wird als Maskottchen fungieren. Sie werden nach Frankreich, Deutschland und in weitere Länder reisen, um das Image von Hainan international auszubauen. Wu Muye, der als "Goldfinger" bezeichnet wird, ist ein internationaler Künstler, der 2009 das Studium am CNSMDP abschloss und mit den höchsten Preisen als konzertierender Künstler für "Perfect Piano" in der französischen Klavierwelt ausgezeichnet wurde. Seine Eltern gehören zu ersten Generation von "Entrepreneuren in Hainan", wo Wu Muye eine traumhafte Kindheit verbrachte, die ihn weiterhin stark mit Hainan verbindet. BoBoYeah, das internationale Maskottchen für Hainans Tourismussektor, symbolisiert auf entzückende Weise Enthusiasmus und Offenheit, und präsentiert der Welt die Schönheit der einheimischen Kultur Hainans.

