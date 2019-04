Gracher Kredit- & Kautionsmakler GmbH & Co. KG

Deutschlands führender Kautionsdienstleister bietet jetzt auch umfassende Finanzierungsberatung an

Bild-Infos

Download

Trier (ots)

Gracher Kredit- und Kautionsmakler startet neuen Geschäftsbereich "Debt Advisory" - Finanzierungsberatung für Mittelständler von Avalen bis Private Debt aus einer Hand

Die Gracher Kredit- und Kautionsmakler GmbH & Co. KG, Trier, bietet vor allem ihren mittelständischen Kunden ab sofort auch eine umfassende Beratung rund um Unternehmensfinanzierung an. Gracher betreut im Bereich Kautionen und Bürgschaften für seine Kunden ein Absicherungsvolumen von rund 10 Milliarden Euro. Neben Kautionsversicherungen vermittelt Gracher auch Kreditversicherungen und Finanzierungsinstrumente wie Factoring und Lager- und Warenfinanzierungen. "Wir wurden in der Vergangenheit vielfach von unseren Kunden angesprochen, ob wir sie in Finanzierungsfragen vollständig beraten können", berichtet Gründer und Geschäftsführer Alfons-Maria Gracher. "Mit unserem Leistungsangebot 'Debt Advisory' können wir nun aus einer Hand alle relevanten Finanzierungsbausteine anbieten." Durch die enge Zusammenarbeit mit den Kunden im Bereich der Kautionen und Bürgschaften kennt Gracher insbesondere die Finanzierungsbedürfnisse von Unternehmen in fordernden Situationen oder Branchen. "Unsere Kernkompetenz liegt bei komplizierten Konstellationen, die mehr als nur Standardlösungen verlangen", betont Alfons-Maria Gracher.

Der neue Bereich Debt Advisory bietet alle Leistungen einer ganzheitlichen Finanzierungsberatung an, von der Entwicklung einer geeigneten Finanzierungsstruktur über die Auswahl der passenden Finanzierungspartner bis zum Abschluss der Vertragsverhandlungen. Geleitet wird der neue Bereich von Christian Wolber, der unter anderem bei Barclays und Citigroup in London langjährig Erfahrungen im Bereich Leveraged Finance und Debt Advisory gesammelt hat. Finanzierungsspezialist Wolber unterstreicht: "Wir verfügen über ein exzellentes, internationales Netzwerk an Banken und alternativen Finanzierungspartnern. Dies verbinden wir mit unserer bekannten Kompetenz bei Avalen/Bürgschaften sowie Liquiditätsfinanzierung zu einer vollständig integrierten Finanzierungslösung aus einer Hand." So umfasst das Finanzierungsangebot die ganze Bandbreite an Instrumenten wie z.B. Kontokorrent- und Konsortialkredite, Leasing und Sale-and-Leaseback, Factoring, Projektfinanzierungen, Private Debt und Mezzanine, Anleihen, Schuldscheindarlehen und auch Eigenkapitalmittel beispielsweise von Private-Equity-Fonds.

Christian Wolber, der u.a. in St. Gallen studiert hat, wird mit seinem Debt-Advisory-Team eng mit den Kollegen in Trier, Amsterdam und Sofia zusammenarbeiten. "Unser Ziel ist es, insbesondere bei komplexen Finanzierungssituationen, aufgrund z.B. starken Wachstums oder bei Umbruchsituationen, diskret wie zielgerichtet bestmögliche Beratung zu bieten", hat sich Wolber vorgenommen.

Über Gracher

Die Gracher Kredit- und Kautionsmakler GmbH & Co. KG, Trier, ist seit der Gründung im Jahr 2000 auf Kautionen und Kredit spezialisiert. Heute ist Gracher mit 10 Milliarden Euro Absicherungsvolumen und einem jährlichen Neugeschäft von 1 Milliarde Euro Deutschlands führender Kautionsdienstleister. Das Unternehmen ist seit vielen Jahren nach EN ISO 9001 zertifiziert und ist mit Büros in Deutschland, den Niederlanden und Bulgarien vertreten. Die Mitgliedschaft in der internationalen Surety Alliance ermöglicht eine direkte oder indirekte Präsenz in allen wichtigen Märkten der Welt. Mit dem neuen Geschäftsbereich "Debt Advisory" unter Führung des erfahrenen Finanzierungsspezialisten Christian Wolber bietet Gracher insbesondere seinen zahlreichen mittelständischen Kunden nun umfassende Beratung in der Unternehmensfinanzierung an.

Pressekontakt:



Christian Wolber

Gracher Kredit- & Kautionsmakler GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 30-32

54292 Trier



Tel.: +49 (0) 651-98127 127

Fax: +49 (0) 651-98127 10

Mobil: +49 (0) 151-42835564

E-Mail: christian.wolber@gracher.de

Web: www.gracher.de

Original-Content von: Gracher Kredit- & Kautionsmakler GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell