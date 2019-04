Smiths Medical Deutschland

Smiths Medical kündigt die Markteinführung des Level 1® konvektiven Wärmegeräts an

Das konvektive Wärmegerät bietet leise, einfache, sichere Lösung für die thermische Versorgung

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

München (ots)

Smiths Medical, einer der führenden und global operierenden Hersteller von Medizinprodukten, hat vor Kurzem das Level 1® konvektive Wärmegerät auf den Markt gebracht.

Dieses konvektive Wärmegerät mit hohem Durchfluss der nächsten Generation bietet eine leise, einfache und sichere Lösung für die thermische Versorgung. Die normale Körpertemperatur des Patienten wird in jeder Phase einer Operation erhalten.

Wie die klinische Forschung ergeben hat, kann eine Beruhigung des Patienten und der medizinischen Fachkräfte durch Beibehalten der Körpertemperatur des Patienten - vor, während und nach einer Operation - zu besseren Behandlungsergebnissen beitragen.1-5

Das Level 1® konvektive Wärmegerät ist dafür konzipiert, Krankenhäusern mehr Effizienz, geringere Kosten und bessere Behandlungsergebnisse zu ermöglichen. Das neue System zeichnet sich dadurch aus, dass es medizinischen Fachkräften und Patienten drei Hauptvorzüge bietet:

- Leise: Starke Umgebungsgeräusche tragen zu Kommunikationsfehlern bei.6 Das Level 1® konvektive Wärmegerät gibt weniger als 42 Dezibel ab, was dem Geräuschniveau in einer Bibliothek entspricht, und ist damit erheblich leiser als andere konvektive Wärmegeräte. - Einfach: Das intuitive Design benötigt keine Kalibrierung und ermöglicht Pflegepersonen, sich bei der Erhaltung der normalen Körpertemperatur auf den Patienten zu konzentrieren. Die Pflegeperson hat die Wahl zwischen vier Temperatureinstellungen, die auf Tastendruck zur Verfügung stehen. - Sicher: Das Level 1® konvektive Wärmegerät bietet präzises Temperaturmanagement am Schlauchende mit der Toleranz von einem Grad Celsius. Eine Abschaltvorrichtung und ein Übertemperatur-Alarm auf jeder Einstellungsstufe tragen dazu bei, die Sicherheit und den Komfort des Patient zu erhalten.

Das Level 1® konvektive Wärmegerät wird unterstützt durch ein breites Angebot an Snuggle Warm® Patientenwärmedecken, Zubehörteilen und Serviceverträgen, um unterschiedliche Eingriffs- und Kundenbedürfnisse auf der ganzen Welt zu erfüllen.

Quellen: 1. Hannan, E. L., Samadashvili, Z., Wechsler, A., Jordan, D., Lahey, S. J., Culliford, A. T., ... Smith, C. R. (2010). The relationship between perioperative temperature and adverse outcomes after off-pump coronary artery bypass graft surgery. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 139(6), 1568-1575.e1. doi:10.1016/j.jtcvs.2009.11.057 2. Horn, E., Bein, B., Böhm, R., Steinfath, M., Sahili, N., & Höcker, J. (2012). The effect of short time periods of pre-operative warming in the prevention of peri-operative hypothermia. Anaesthesia, 67(6), 612-617. doi:10.1111/j.1365-2044.2012.07073.x 3. Madrid, E., Urrútia, G., Roqué i Figuls, M., Pardo-Hernandez, H., Campos, J. M., Paniagua, P., ... Alonso-Coello, P. (2016). Active body surface warming systems for preventing complications caused by inadvertent perioperative hypothermia in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. doi:10.1002/14651858.cd009016.pub2 4. Moola, S., & Lockwood, C. (2011). Effectiveness of strategies for the management and/or prevention of hypothermia within the adult perioperative environment. International Journal of Evidence-Based Healthcare, 9(4), 337-345. doi:10.1111/j.1744-1609.2011.00227.x 5. Wetz, A. J., Perl, T., Brandes, I. F., Harden, M., Bauer, M., & Bräuer, A. (2016). Unexpectedly high incidence of hypothermia before induction of anesthesia in elective surgical patients. Journal of Clinical Anesthesia, 34, 282-289. doi:10.1016/j.jclinane.2016.03.065 6. AORN Position Statement on Managing Distractions and Noise During Perioperative Patient Care

Pressekontakt:

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Solène Deprez, DACH & NEER Vital

Care Marketing Manager von Smiths Medical, entweder unter +49 170 85

779 88 oder per E-Mail unter solene.deprez@smiths-medical.com.

Original-Content von: Smiths Medical Deutschland, übermittelt durch news aktuell