Compleo Charging Solutions

E-Autos ad hoc laden und mit Girokarte kontaktlos zahlen immer wichtiger

DortmundDortmund (ots)

- Mit dem Speicher- und Anzeigemodul SAM etabliert Compleo eine Standardlösung für das Speichern und Abrechnen des Ladestroms - Kunden profitieren von barrierefreiem und eichrechtskonformem Ad-hoc-Laden an öffentlichen Ladestationen - Compleos Kooperation mit GLS Bank ermöglicht E-Fahrern das direkte und kontaktlose Bezahlen vor Ort mit jeder Girokarte

Compleo, der führende Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, hat eine Lösung für das Ad-hoc-Laden von E-Fahrzeugen entwickelt und etabliert. Damit ist das spontane Laden an öffentlichen Ladepunkten ohne Bindung an einen Fahrstromvertrag oder vorherige Registrierung möglich. Das Greentech-Unternehmen setzt mit der entwickelten Hardware einen Standard, der für die Elektromobilität in Deutschland einen Meilenstein bedeutet.

Um eine EU-Vorgabe aus dem Jahr 2014 für das Ad-hoc-Laden umzusetzen, hatte das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie das Technologieprogramm "IKT für Elektromobilität" initiiert. Compleo hat in diesem Rahmen gemeinsam mit dem Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) das Projekt "Ohne Voranmeldung laden" (OVAL) durchgeführt und als Konsortialführer die Entwicklung des Speicher- und Anzeigemodul SAM vorangetrieben. Projektträger war das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Kundenfreundliches und barrierefreies Laden: Das Speicher- und Anzeigemodul SAM

"Mit dem von Compleo entwickelten Speicher- und Anzeigemodul SAM werden wir den Bedürfnissen der Kunden gerecht: Die Hardware ermöglicht das barrierefreie Ad-hoc-Laden an der Ladesäule auch ohne Fahrstromtarif. Das Nutzen mehrerer Ladekarten von unterschiedlichen Tarifanbietern und eine Registrierung vor dem Laden werden zukünftig obsolet", sagt Dr. H. Yusuf Günel, Produktmanager bei Compleo.

Mit dem entwickelten Speicher- und Anzeigemodul setzt Compleo zugleich die seit April 2019 auch für Ladestationen geltende Mess- und Eichverordnung um. SAM ist eine lokale Lösung, die sich innerhalb der Ladestation befindet. Zusammen mit einem bereits zertifizierten Stromzähler, wie zum Beispiel MID, misst dieses Modul den abgegebenen Strom, zeigt die Daten danach auf einem Display an und speichert den Abgabevorgang mit Datum und Abgabemenge in der Ladesäule. Der E-Autofahrer erhält die Rechnung von seinem Fahrstromanbieter. Aus ihr geht hervor, wann er welche Menge Strom zu welchem Preis getankt hat. Die Abrechnung erfolgt eichrechtskonform und damit nachprüfbar. Zuvor nutzten Ladestationen häufig zeitbasierte Tarife, die nicht unter das Eichrecht fielen.

Da seit April 2019 Ladepunkte unter das Eichrecht fallen, muss seitdem auch die Abrechnung nach nach Kilowattstunden (kWh) erfolgen. Das SAM speichert den Anfangs- und Endzählerstand der Ladevorgänge und kann diese auf Wunsch lokal anzeigen. Der Ladevorgang wird dabei in der Ladesäule selbst gespeichert und kann auch zu einem späteren Zeitpunkt kontrolliert werden. Das Modul benötigt keine Transparenzsoftware und eignet sich so für alle Betreiber, unabhängig vom Backendsystem. Zudem ist SAM roamingfähig.

An der Ladestation bezahlen wie an der Supermarktkasse

Die Kooperation zwischen Compleo und der GLS-Bank macht das bewährte Bezahlen mit der Girokarte an der Ladesäule möglich. E-Autofahrer können den bezogenen Strom direkt vor Ort mit jeder Girokarte kontaktlos wie an der Supermarktkasse bezahlen. Compleo hat eine solche Ladestation mit integrierter Giro-e-Bezahlmethode bereits an verschiedenen Standorten installiert, u. a. am Ladepark in Hilden sowie an Standorten der Stadtwerken Westfalen Weser. Perspektivisch sollen weitere Standorte folgen.

Über Compleo

Das Greentech-Unternehmen Compleo ist ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Dabei unterstützt Compleo Komplettlösungsanbieter mit seinen Ladestationen und bei Bedarf mit der Planung, der Installation, der Wartung oder dem Service der Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt. Alle Produkte fertigt das Unternehmen an seinem Dortmunder Standort. Dabei setzt der Hersteller auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Post DHL Group, Deutsche Telekom, Siemens, Volkswagen sowie über 150 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 die Produktion der ersten Ladestationen. Das wachstumsstarke Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund und beschäftigt zurzeit 200 Mitarbeiter in Deutschland, Belgien, Italien und Polen. Mehr Infos: https://www.compleo-cs.de/

Pressekontakt:

Compleo Charging Solutions GmbH

Ralf Maushake

E-Mail: R.Maushake@compleo-cs.de

Telefon: +49 231 534 923 865



PIABO PR GmbH

Ann-Kathrin Marggraf

E-Mail: compleo@piabo.net

Mobil: +49 152 07 19 59 94

Original-Content von: Compleo Charging Solutions, übermittelt durch news aktuell