EBG compleo zieht erfolgreiche Zwischenbilanz auf der HANNOVER MESSE

EBG compleo nimmt als Aussteller an der HANNOVER MESSE vom 01. bis 05. April 2019 in der niedersächsischen Landeshauptstadt teil. In Halle 27, Stand E68, stellt das Unternehmen im Rahmen der weltgrößten Industriemesse seine neuesten Modelle von AC- und DC- Ladestationen für den Bereich Elektromobilität aus. Mit dabei ist auch die neueste Innovation: die DC-Ladestation CITO 240.

"Unser Team ist über die Teilnahme an der diesjährigen HANNOVER MESSE als Plattform für die Präsentation unserer Innovationen sehr erfreut. Als Hersteller von zuverlässigen und intelligenten Ladestationen bieten wir ein umfassendes Portfolio für den Wachstumsmarkt Elektromobilität an. In der Themenhalle Integrated Energy fühlen wir uns daher sehr gut aufgehoben und führen hervorragende Gespräche mit potenziellen Kunden und Anwendern", so Dag Hagby, Inhaber der EBG compleo.

Erstmals stellt EBG compleo die Neuentwicklung CITO 240 vor, die das Beste aus allen Welten vereint: Schneller und preiswerter DC-Ladepunkt, bewährte AC-Technik (gleichzeitiges AC-/DC-Laden möglich) und Eichrechtskonformität dank SAM. Die 24kW-Ladesäule ist im Betrieb besonders leise und bietet viele weitere Vorteile zu gängigen Lösungen auf dem Markt.

Auch SAM, das bereits seit einigen Monaten für viel Aufsehen in der Branche sorgt, können die Messebesucher vor Ort ausführlich kennenlernen. Das Speicher- und Anzeigemodul (kurz: SAM) ermöglicht die eichrechtskonforme Abrechnung an Ladestationen. EBG compleo ist für die notwendigen Prozesse rund um die Eichrechtskonformität von AC-Ladestationen durch die PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) zertifiziert. Viele bekannte Unternehmen setzen auf die Lösung SAM, weil sie preiswert und unkompliziert das Eichrecht erfüllt.

"Wir sind erfreut darüber, dass die Produkte der EBG group einen exzellenten Ruf in der Branche genießen und wir als Finanzierungspartner über eine Stille Beteiligung dieses Wachstum begleiten dürfen. Die HANNOVER MESSE ist der bedeutende Marktplatz für Technologien der Zukunft und daher ein Magnet für Fachpublikum im Zeitalter des Internets der Dinge und neuer Mobilitätslösungen", so Oliver Kolbe, Vorstand der PartnerFonds AG.

EBG compleo entwickelt und fertig seit 2019 Ladesäulen für die Elektromobilität. Europaweit sind bereits mehr als 17.000 Ladepunkte von EBG compleo im Einsatz. Die Ladesäulen stehen für Langlebigkeit sowie Qualität und werden nach neuesten Standards und Normen entwickelt. Innovative Softwarelösungen und attraktive Service & Wartungsdienstleistungen runden das Portfolio ab. Mit hochwertigen, robusten Produkten und komfortablen Ladelösungen werden gemeinsam mit Kunden zuverlässige Ladeinfrastrukturen für die Mobilität von morgen gestaltet. EBG compleo ist Teil der EBG group.

