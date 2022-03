Drees & Sommer SE

Architrave stellt standardisierte Dokumentenklassen für Großbritannien vor

Berlin

Internationaler Klassifizierungs- und Datenstandard erleichtert deutlich das Management umfangreicher Immobiliendokumentationen / Entwicklung und Einführung in Zusammenarbeit von Architrave mit RICS und Drees & Sommer

Architrave führt in Zusammenarbeit mit RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) und Drees & Sommer UK im Jahr 2022 das erste standardisierte Dokumentenklassifizierungssystem für das Management umfangreicher Immobiliendokumentationen in Großbritannien ein.

"Vielen Marktteilnehmer liegen ihre gewerblichen Immobiliendokumente und -daten nach wie vor unstrukturiert und schlecht organisiert vor. Initiativen zur Standardisierung sind von entscheidender Bedeutung. Sie ermöglichen es Asset Managern, die sowohl lokal als auch international tätig sind, das volle Potenzial von Immobiliendaten im Bestandsmanagement und bei Transaktionen zu nutzen", so Andrew Knight, Global Data & Tech Lead, RICS.

"Die Digitalisierung von Daten und Prozessen ermöglicht, komplexe Zusammenhänge zu vereinfachen und zu präzisieren, und die Immobilienbranche beschäftigt seit Jahren eine hohe Komplexität. Wir freuen uns, mit dem Team von Architrave an einer Plattform zu arbeiten, die Kunden hilft, eine einfache, klare und genaue Sicht auf ihre Portfolios zu erhalten, die zudem unabhängig in der Umsetzung ist", sagt Philip Ratcliffe, Managing Director, Drees & Sommer UK.

In Zusammenarbeit mit RICS und Drees & Sommer hat Architrave den Klassifizierungsstandard für den britischen bzw. internationalen Markt entwickelt. Er bildet die Basis für die Umsetzung und das Training von KI-gestützen Services zur automatisierten Dokumentenverarbeitung. Für den deutschsprachigen Raum bietet Architrave bereits seit mehreren Jahren standardisierte Systeme zur Dokumentenklassifikation und Datenextraktion an. Maurice Grassau, CEO, Architrave: "Unsere Lösung ermöglicht es, das Chaos durch fehlende Standards und unstrukturierte Dokumente und Daten zu beseitigen. Kunden aus Deutschland, die diesen Standard bereits eingeführt haben, stellen signifikante Verbesserungen in ihren Arbeitsabläufen sowie deutliche Effizienzsteigerungen fest."

Das Berliner PropTech Architrave bietet eine breite Palette digitaler Produkte und unterstützender Dienstleistungen für das Real Estate Asset Management. Lösungen des Unternehmens zum Dokumenten- und Datenmanagement unterstützen den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie, schaffen Ordnung und sorgen für einen reibungslosen Informationsaustausch aller Stakeholder.

Die RICS ist eine weltweit tätige Organisation, die über 130.000 Immobilienexperten rund um den Globus repräsentiert. Die RICS steht für die professionelle Berufsausübung in sämtlichen Bereichen der Immobilienwirtschaft, über alle Nutzungsarten hinweg. Der Verband legt weltweit anerkannte Standards fest und sorgt durch ein unabhängig geführtes Regulierungssystem für deren Einhaltung.

