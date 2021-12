Drees & Sommer SE

PropTech aedifion sammelt weitere Millionen ein

Köln (ots)

Drees & Sommer, BeyondBuild, Bauwens X sowie MOMENI erweitern Investorenkreis aus BitStone Capital, Phoenix Contact und Business Angels

Frisches Kapital fließt in die konsequente Weiterentwicklung der Software zur Verbesserung des CO2-Profils von Bestands- und Neubau-Immobilien

Der Smart Building-Spezialist aedifion GmbH hat in einer Pre-Series-A-Finanzierungsrunde weiteres Wachstumskapital von einflussreichen, branchennahen Investoren erhalten. Der siebenstellige Betrag wird genutzt, um die Dekarbonisierung von Immobilienportfolios digital voranzutreiben.

ESG-Konformität sicherstellen

"Gebäudeeffizienz ist der größte Hebel zur Erreichung der Klimaziele. In den meisten Gebäuden können wir ohne zusätzliche Hardware-Investitionen sofort loslegen", erläutert aedifion-CEO Dr.-Ing. Johannes Fütterer. "Auf mehr als 1.000.000 m² ist unsere Plattform bereits im Betrieb, um kontinuierlich und nachhaltig Einsparpotentiale zu realisieren, ESG-Konformität sicherzustellen und damit Immobilien zukunftssicher zu machen. Mit Unterstützung unserer alten und neuen Investoren erschließen wir diesen Zukunftsmarkt jetzt noch schneller und leisten einen wesentlichen Beitrag in Richtung Klimaneutralität."

Um den Klimawandel zu bremsen, muss rasch gehandelt werden. Als einziger Sektor in Deutschland hat der Immobilienbereich im vergangenen Jahr die Ziele im Klimaschutzplan 2050 nicht erreicht. Die Folge: Die Anforderungen sowohl an den Bestand als auch an Neubauten werden in den nächsten Jahren stark steigen. Mit dem Plug-and-Play Ansatz der aedifion Cloud-Plattform wird der technische Gebäudebetrieb automatisiert analysiert und permanent optimiert. Der Einsatz der Lösung kann mehrere Tonnen CO2 pro Gebäude und Jahr einsparen und refinanziert sich innerhalb weniger Monate.

Große Potentiale für Bestand und Neubau

Prof. Dr.-Ing. Michael Bauer, verantwortlicher Partner seitens der Drees & Sommer SE, unterstreicht das Potenzial der weiteren Zusammenarbeit: "Die CO2-Reduktion in jedem Portfolio beginnt mit einer effizienten Datenerfassung und einer zielgerichteten Analyse und Optimierung der bestehenden Anlagentechnik. Danach kann sinnvoll entschieden werden, mit welchen Investitionen in einer Modernisierungs- oder Sanierungsstrategie weitere Reduktionen zu erreichen sind. aedifion liefert diese Daten als Entscheidungsgrundlage, auch in verschiedenen Drees & Sommer-Gebäuden und Projekten."

Neben Drees & Sommer, BeyondBuild, Bauwens X und MOMENI Digital Ventures nehmen mit Phoenix Contact Innovation Ventures und BitStone Capital auch die Investoren der Seed-Runde an der nun geschlossenen Wachstumsfinanzierung teil.

Seit 2017 widmet sich aedifion der automatisierten Optimierung von Gebäudetechnik auf Grundlage langjähriger Forschung an der RWTH Aachen University. Die Cloud-Plattform des Unternehmens findet Anwendung bei über 50 namhaften Kunden, darunter Art-Invest Real Estate, Commerz Real und ECE.

Über aedifion

Die aedifion GmbH ist ein wachstumsstarkes PropTech aus Köln und betreibt mit über 30 Mitarbeitenden die führende Cloud-Plattform zur Optimierung von Nichtwohngebäuden. Die intelligente, KI-basierte Software analysiert und regelt autonom den Gebäudebetrieb so, dass die Energieeffizienz und der Komfort gesteigert, die CO2-Emissionen reduziert und die Betriebskosten minimiert werden.

Über Drees & Sommer SE

Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen begleitet Drees & Sommer private und öffentliche Bauherren sowie Investoren seit mehr als 50 Jahren in allen Fragen rund um Immobilien und Infrastruktur - analog und digital. Durch zukunftsweisende Beratung bietet das Unternehmen Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte an. In interdisziplinären Teams unterstützen mehr als 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an weltweit 46 Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Alle Leistungen erbringt das partnergeführte Unternehmen unter der Prämisse, Ökonomie und Ökologie zu vereinen. Diese ganzheitliche Herangehensweise heißt bei Drees & Sommer "the blue way".

Über BeyondBuild & Bauwens X

BeyondBuild ist die Digitalisierungsplattform für Immobilien und bietet mit strategischen Investmentpartnern ganzheitliche Lösungen für Digitalisierung und Nachhaltigkeit von Immobilien. Hierfür investieren BeyondBuild und Bauwens X in führende Technologieunternehmen, oder bauen diese gemeinsam mit den Gründern auf. Wir bieten Kapital mit Mehrwert und verstehen uns als Launchpad für innovative Technologie und operative Geschäftsmodelle. Ziel ist, ein ganzheitliches Beteiligungsportfolio aufzubauen, das mit einem Ökosystem-Ansatz den Goldstandard für Gebäude und Quartiere von morgen setzt.

Über MOMENI

Die im Jahr 2004 gegründete, inhabergeführte und bundesweit agierende MOMENI Gruppe ist als einer der führenden Investment Manager spezialisiert auf die Entwicklung sowie das Management hochwertiger Immobilien in den Innenstadtlagen deutscher Großstädte. Die MOMENI Gruppe investiert in verschiedenen Strukturen mit lokal sowie international renommierten Partnern und pflegt beste Beziehungen zu erstklassigen Adressen der Finanzwelt. In den vergangenen Jahren hat die MOMENI Gruppe ein Gesamtvolumen in Höhe von mehr als 6 Mrd. Euro investiert.

Über Phoenix Contact Innovation Ventures

Phoenix Contact Innovation Ventures agiert als unabhängige Corporate Venture Capital Gesellschaft der weltweit tätigen Phoenix Contact Gruppe, die im Bereich der Elektrotechnik und Automatisierung erfolgreich etabliert ist. Der Unternehmensfokus der Gesellschaft richtet sich auf die Finanzierung von Unternehmen, die sich in der Start-Up bis Second Stage der Unternehmensentwicklung befinden. Neben dem finanziellen Investment unterstützt das Unternehmen auch mit dem Branchen- und Prozessnetzwerk der Phoenix Contact Gruppe.

Über BitStone Capital

BitStone Capital ist ein Venture Capital Investor mit Fokus auf innovative und nachhaltige Technologieunternehmen in der Bau- und Immobilienwirtschaft. Über die Finanzierung hinaus katalysiert BitStone Capital das Wachstum seiner Real Estate- und Construction-Tech Portfoliounternehmen mit seinem weitreichenden Netzwerk, einzigartigem Branchen-Know-How und -Zugang sowie spezifischer Expertise in neuen Technologien. Mit seinen Investitionen möchte BitStone Capital einen Beitrag zur nachhaltigen und zukunftsfähigen Transformation der Bau- und Immobilienwirtschaft leisten.

Original-Content von: Drees & Sommer SE, übermittelt durch news aktuell