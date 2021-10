Drees & Sommer SE

Bestandsimmobilien: Upgrade oder Abriss?

Stuttgart

Im Hotel übernachten, in der Wohnung leben, im Büro arbeiten oder im Kaufhaus shoppen: So einfach ist es längst nicht mehr. Lebensstile und das Nutzerverhalten befinden sich in einem massiven Wandel. Und damit verändern sich auch die Anforderungen an Immobilien und wie sie genutzt werden: Die heute Anfang 20-Jährigen konsumieren anders, arbeiten anders, wohnen, reisen und ernähren sich anders als frühere Generationen. Hinzu kommen die digitale Transformation, ökonomische Schocks wie die Corona-Pandemie und vor allem auch die Folgen des Klimawandels. Investoren und Bestandshalter sind angehalten, Klimaziele zu erreichen und ESG-Vorgaben zu erfüllen.

Was eine zukunftsorientierte und klimafreundliche Sanierung oder Revitalisierung im Bestand ausmacht, das ist Inhalt der Beiträge, Interviews sowie Projektbeispiele im Dossier "Upgrade oder Abriss: Die besten Jahre kommen noch!".

