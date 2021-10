Drees & Sommer SE

Messe Indoor-Air am 5. bis 7. Oktober 2021 in Frankfurt: Wie lässt sich der Gesundheitsschutz in Gebäuden optimieren?

Gebäude beschützen uns vor Kälte, Hitze und Unwettern. Aber schützen sie auch unsere Gesundheit? Und schützen sie unsere Daten?

Spätestens seit Corona stehen solche Fragen buchstäblich immer häufiger im Raum. Das auf den Bau und Immobilien spezialisierte Planungs- und Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE geht das Thema "Protective Buildings" ganzheitlich an und liefert Antworten auf die Frage, was Bauherren, Planer und Behörden unternehmen können, damit Gebäude auch in Zukunft ein sicherer Ort für ihre Nutzer sind: Welche Maßnahmen muss es geben, um zum Beispiel das Ansteckungsrisiko zwischen Menschen zu reduzieren? Und wie lassen sich Gebäudedaten und die IT-Infrastruktur zuverlässig schützen? Welche Maßnahmen tragen dazu bei, Baukonstruktion, Gebäudetechnik und Produktion zu sichern?

Erfahren Sie dazu mehr auf der Frankfurter Messe Indoor-Air am Drees & Sommer-Stand E76 sowie im Fachvortrag von Thomas Hofbauer, Partner der Drees & Sommer SE, am Dienstag 5.10.2021 um 14:00 Uhr: "Wie lässt sich der Gesundheitsschutz in Gebäuden optimieren? Mit Abstand, Technik und Hygiene zu erfolgreichen Resilienz-Strategien".

Zur Messe Indoor-Air:

Die Indoor-Air ist die Fachmesse für Lüftung und Luftqualität im deutschsprachigen Raum. Sie findet vom 5. - 7. Oktober 2021 in Frankfurt am Main statt.

Frische Luft braucht frische Lösungen! Die Veranstaltung für Raum - Luft - Technik präsentiert Planern, Entscheidern und Betreibern von Anlagen und Gebäuden im öffentlichen wie privaten Raum relevante Strategien, Technologien und Produkte rund um gesunde Luft in Innenräumen. Auch die Reduktion des Infektionsrisikos stellt einen wesentlichen Schlüssel dar, wenn es um Gesundheit und Hygiene geht.

"Luft als Lebensmittel" und die Vorteile zukunftsweisender Anlagenkonzepte in der Raumlufttechnik zeigen sich auf der Indoor-Air in all ihren Facetten: von Raumübergabesystemen und Luftentkeimungsgeräten über Gebäudetemperierung bis hin zu raumlufttechnischen Gesamtsystemen - einsetzbar für öffentliche Gebäude, große Gebäudekomplexe genauso wie in Hotellerie, Gastronomie, Schulen oder dem Einzelhandel. Mehr unter Indoor-Air - Raum.Luft.Technik. (messefrankfurt.com)

