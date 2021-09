Drees & Sommer SE

Natürlich entspannen: Auf Pellworm entsteht das Seegatten Aparthotel

Ruhe, Weite, Ursprünglichkeit - dafür steht die nordfriesische Insel Pellworm. Das neue Seegatten Aparthotel Pellworm soll Gästen künftig die Möglichkeit bieten, in dieser naturnahen Umgebung Ferien vom Alltag zu machen. Verteilt auf sieben Standorte entstehen dort unter anderem 22 Suiten, 96 Schlafgelegenheiten sowie Gastronomie und Eventflächen. Das auf Bau und Immobilien spezialisierte Planungs- und Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE unterstützt die Seegatten Betreibergesellschaft bei den Vorbereitungen und hat dafür eine umfassende Machbarkeitsstudie erstellt. 2024 soll das neue Aparthotel die ersten Gäste willkommen heißen.

Was den Standort einzigartig macht, ist seine Lage: Pellworm ist die drittgrößte nordfriesische Insel. Sie liegt inmitten des zum UNESCO Weltnaturerbe gehörenden Nationalparks "Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer" und ist Heimat einer einzigartigen Vogel- und Tierwelt. Anders als Sylt, Föhr oder Amrum ist Pellworm kein überlaufenes Urlaubsziel in der Nordsee. "Die Insel ist wie gemacht für eine Auszeit vom Alltag", sagt Jan Ole Hagen, Geschäftsführer der Seegatten Betreibergesellschaft mbH. Diese Besonderheit sieht er als Erfolgskriterium: "Viele Menschen wünschen sich Qualitätstourismus mit unberührten Naturlandschaften, ruhiger Lage und hochwertiger Ausstattung."

Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung

Die Chancen, dass sich das Seegatten Aparthotel durch seine Alleinstellungsmerkmale als gefragtes Angebot in Norddeutschland etabliert, stehen gut: Schon vor der Pandemie war Deutschland das favorisierte Reiseziel der Deutschen: Ein Viertel ihrer Urlaube verbrachten sie vor Corona im eigenen Land, so die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen. "Aufgrund der bestehenden Reiserestriktionen werden Inlandsreisen weiterhin favorisiert - ein Trend, der uns noch langfristig begleiten wird", so die Einschätzung von Gisela Loidolt, Hospitality-Expertin bei Drees & Sommer. Das Seegatten Aparthotel profitiere damit von einem wachsenden Markt. Zudem verändere sich der Anspruch der Reisenden: "Bei der Wahl des richtigen Hotels achten immer mehr Reisende auf Umweltfreundlichkeit. Mit dem steigenden Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung wird dieses Kriterium für Investoren und Betreiber immer wichtiger." Im Aparthotel werden daher natürliche Baumaterialien wie beispielsweise Holz und Reet gewählt, um ein gesundes Raumklima zu schaffen. Außerdem sollen die Baustoffe eine hohe energetische Effizienz gewährleisten, um den CO2-Verbrauch zu minimieren. Sogar die im Badezimmer bereitgestellten Produkte entsprechen ökologischen Kriterien.

Digitale Angebote für individuelle Bedürfnisse

Der Nachhaltigkeitsgedanke betrifft aber längst nicht nur Umweltfragen, sondern hat auch eine soziale Dimension. Über digitale Zimmermappen, die mit der Plattform "Insel.Leben" verknüpft sind, werden Reisende direkt mit lokalen Angeboten vernetzt. Über das Portal können Gäste einen Tisch im Restaurant reservieren, bei Lebensmittellieferanten bestellen oder die Abholung vom Fähranleger organisieren. Außerdem können sie über die entsprechende App auch vor und nach der Reise Kontakt mit einem eigens abgestellten Mitarbeiter auf der Insel halten. "Diese umfassenden Dienstleistungen über die reine Übernachtung hinaus stärken die Verbundenheit der Gäste mit der Insel", sagt Drees & Sommer-Expertin Loidolt. "Digitale Tools wie Insel.Leben verbessern die Guest Journey und sorgen dafür, dass sich Reisende wie zuhause fühlen."

Dezentrales Konzept abseits vom Massentourismus

Das Seegatten Aparthotel setzt bei seinen auf die Insel verteilten Standorten auf bestehende und neue Objekte. Der "Lindenhof" wird als Seegatten-Stammhaus geplant und modernisiert. Der 1773 erbaute Vierkanthof liegt nur wenige Gehminuten von Pellworms kleinem Hauptort Tammensiel entfernt. Ebenso in Tammensiel befindet sich "Das Schipperhus" als betriebseigenes Restaurant und Weinbar.

Weitere Suiten gibt es unter anderem im "Kontor" mit Aussicht auf Hafen und Watt. Gäste der "Tede Warft" im Westen der Insel haben freien Blick auf die umliegenden Wiesen. Alle Suiten sind sowohl allein als auch mit Familie oder Freunden buchbar. Einige Angebote stehen schon zur Verfügung, bevor das gesamte Seegatten Aparthotel fertiggestellt ist. "Alle Standorte zeichnet ein herzlich einladendes und stilvolles Ambiente aus", so Hagen. Pellworm selbst bietet darüber hinaus vor allem Angebote für Aktiv- und Gesundheitsurlaub. Dazu gehören Wattwanderungen, Fahrradtouren, Wattreiten und Schwimmen sowie Schiffstouren und Ausflüge rund um die Insel.

