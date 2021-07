Drees & Sommer SE

Neues Stadtquartier in Nürnberg - 300 Wohnungen am Wöhrder See

Nürnberg (ots)

Wohnen, Arbeiten und Freizeitgestaltung - das alles wird zukünftig auf dem Seetor City Campus in Nürnberg möglich sein. Im Osten der Frankenmetropole entstehen auf dem ehemaligen Coca-Cola-Gelände 300 Wohnungen nebst Gewerbeflächen. Das neue Quartier besticht durch kluge architektonische Anordnung und dient gleichzeitig als Blaupause für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Bis 2023 werden die Bauarbeiten andauern, die das auf Bau und Immobilien spezialisierte Planungs- und Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE mit Hauptsitz in Stuttgart begleitet.

Initiator des Projektes ist die Erlanger Sontowski & Partner Group, die auch für die Entwicklung der Gewerbeflächen verantwortlich zeichnet. Insgesamt fünf Gewerbekomplexe rahmen den Campus künftig ein und schirmen die innenliegenden Wohngebäude vom Verkehr ab. Neben flexiblen Büroflächen ziehen auch Einzelhandel, Gastronomie und gesundheitsnahe Leistungen wie Arztpraxen und Physiotherapie in die Gebäude ein. "Mit dem Bau des Seetor City Campus wollen wir in Nürnberg eine Stadt in der Stadt entwickeln", erklärt Sven Sontowski, Geschäftsführer der Sontowski & Partner Group. "Das Nebeneinander von Wohnen, Gewerbe und Freizeit macht das neue Quartier zu einem lebendigen Ort mit hoher Aufenthaltsqualität."

Grüne Lagune in der Stadt: DGNB-Gold-Zertifizierung ist das Ziel

Abgeschirmt hinter den Gewerbeflächen bauen Instone Real Estate und die GBI Unternehmensgruppe zudem 300 Wohnungen. Zwei Drittel davon sind als Eigentumswohnungen vorgesehen, die restlichen 100 entstehen als geförderter Wohnraum. Ein besonderer Blickfang ist der sechzig Meter hohe "Seetor Tower" im inneren des Campus. 121 Wohnungen wird er beherbergen, die in den oberen Etagen attraktive Ausblicke über die Stadt und den Wöhrder See bereithalten. Begrünte Dächer, parkähnliche Flächen, ein Kinderspielplatz und mehrere Durchwege direkt zum See bilden eine grüne Lagune innerhalb des Quartiers und tragen zu besserer Luftqualität und Biodiversität bei. Nachhaltig ist auch das Mobilitätskonzept: Fahrradwege, Car-Sharing, Ladestationen für Elektroautos und ÖPNV-Jahresabos für Gewerbenutzer stärken den öffentlichen Nahverkehr und reduzieren schädliche Klimagase. Belohnt werden sollen diese Maßnahmen mit einer Quartierszertifizierung in Gold, die bei der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen angestrebt wird.

Alle Rädchen greifen ineinander

"Bei einem Großprojekt wie dem Seetor City Campus kommt es auf eine gute Planung an, damit die Baustelle reibungslos funktioniert", erklärt Armin Goss. Als Projektteamleiter bei Drees & Sommer sorgt er mit seinem Team dafür, dass die Baustelle reibungslos läuft und dass sich die Zeit- und Kostenpläne beim Neubau des Quartiers im vorgegebenen Rahmen bewegen. Die Vielzahl an Akteuren zu koordinieren ist daher eine große Herausforderung des Projekts. Seit 2017 begleitet Drees & Sommer die Bauherren bei der Quartiersentwicklung - von der ersten Kostenplausibilisierung über die Flächenoptimierung in den Wohngebäuden bis zum Projekt- und Mietermanagement der Gewerbebauteile. "Was das Quartier künftig auszeichnet, ist die Nutzungsmischung am Standort. Die verschiedenen baulichen Bedarfe von Wohnen, Arbeiten oder Einkaufen unter einen Hut zu bringen, das erfordert, dass sich alle Akteure auf der Baustelle eng abstimmen, um im Kosten- und Terminrahmen zu bleiben", so Goss weiter. "Indem das alles berücksichtigt wird, entsteht mit dem Seetor City Campus ein modernes Quartier der Vielfalt."

Original-Content von: Drees & Sommer SE, übermittelt durch news aktuell