Projekt Buckower Felder erhält den Berliner Klimaschutzpreis

Berlin

Nachhaltigkeit, wirtschaftliches Bauen und sozialer Wohnraum im Einklang: Das Projekt Buckower Felder der STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH zählt derzeit zu den innovativsten Bauvorhaben in Berlin. Für die ökologische, klimabewusste und zukunftsweisende Planung wurde die STADT UND LAND nun als "Klimaschutzpartner des Jahres 2021" mit dem "Anerkennungspreis für herausragende Projekte öffentlicher Einrichtungen" ausgezeichnet. Maßgeblichen Anteil hat dabei auch das Stuttgarter Planungs- und Beratungsunternehmen Drees & Sommer, dessen Expertinnen und Experten das Projekt bereits seit 2018 begleiten.

Von der Fachjury besonders gewürdigt wurde dabei der ganzheitliche Ansatz für das neue Wohnquartier - allen voran die CO2-neutrale Wärmeversorgung, der Einsatz innovativer Technologien sowie die Energieeffizienz der Gebäude. Für die ressourcenschonende und effiziente Energieversorgung konzipierte die STADT UND LAND mit den Berliner Stadtwerken eigens ein Wärmenetzsystem der vierten Generation. Es kommt mit niedrigeren Temperaturen als konventionelle Wärmenetze aus und integriert zugleich einen hohen Anteil an erneuerbaren Energiequellen. Auf den Wohngebäuden installierte Photovoltaik-Anlagen erzeugen umweltfreundlichen Strom für das Quartier. Sie nehmen rund 40 Prozent der Dachflächen ein.

"Der Schutz von Klima und Umwelt ist uns eine Herzensangelegenheit. Dazu tragen wir mit unseren nachhaltigen Wohnquartieren bei. Für die Buckower Felder erreichen wir die Klimaschutzziele der Bundesregierung für 2045 schon mit der Fertigstellung der Wohnungen. Für unserer Klimaschutzmaßnahmen ist der Klimaschutzpreis eine schöne Anerkennung", sagt Ingo Malter, Geschäftsführer der STADT UND LAND.

Bereits seit 2018 begleitet Drees & Sommer das Wohnquartier Buckower Felder mit Projektsteuerung, Baumanagement, Engineering-Beratung und Smart Infrastructure-Leistungen. Aktuell befindet sich das Projekt in der Ausführungsvorbereitung. Die Baustelle für das Quartier soll noch bis Ende 2024 anhalten. "Wir haben STADT UND LAND beim Wettbewerbsbeitrag sehr gerne unterstützt, denn mit der Auszeichnung gewinnen nachhaltige Quartiersentwicklungen die Aufmerksamkeit, die sie verdienen und gewinnen weiter an Bedeutung", betont Achim Nelke, Senior Projektleiter von Drees & Sommer.

Auch Regine Günther, Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin zeigte sich bei der Preisverleihung begeistert: "Das Quartier Buckower Felder zeigt eindrucksvoll, dass wirksame Klimaschutzmaßnahmen sehr gut zu wirtschaftlichem Bauen und sozialem Wohnungsbau passen. Das Quartier liefert einen überzeugenden Beleg, wie sich dringend benötigter Wohnraum in neuen klimaschonenden Quartieren schaffen lässt."

Teil der "Schwammstadt Berlin"

Ebenfalls innovativ ist das Regenwassermanagement im Quartier: Der Bauherr setzt hierbei gemeinsam mit den Berliner Wasserbetrieben ein Pilotprojekt um. Damit Regenwasser aufgesaugt und - je nach Bedarf - wieder abgegeben werden kann, kommen unter anderem Baumrigolen zum Einsatz. In ihnen versickert das Niederschlagswasser und wird gespeichert, so dass es für Grünflächen und Bäume verfügbar ist. Doch das ist nicht alles: Ein speziell angefertigtes Muldensystem sorgt zudem dafür, dass Regenwasser bis in den angrenzenden Landschaftspark weitergeleitet wird und dort versickern kann. Das Quartier Buckower Felder ist somit Teil der "Schwammstadt Berlin". Eine Überlastung der Abwassersysteme bei starkem Regenfall soll dadurch verhindert werden.

In Sachen Mobilität hingegen zielt das Quartierskonzept darauf ab, Durchgangsverkehr zu vermeiden und somit die Emissionen vor Ort zu reduzieren. Des Weiteren stehen den Bewohnern auch umweltfreundliche Angebote im Bereich der Elektromobilität zur Verfügung.

Sozial und nachhaltig

Die Buckower Felder gelten in vielerlei Hinsicht als Vorzeigeprojekt: Die Hälfte der insgesamt rund 900 Wohnungen wird mit sozialer Bindung vermietet, darunter geförderter Wohnungsbau oder als Sonderwohnformen für Senioren oder Geflüchtete. Außerdem wird ein Teil der Wohnfläche in energieeffizienter Holzbauweise errichtet. Für eine ausgewogene ökologische Vielfalt trägt die intensive Begrünung des Quartiers bei - dazu gehören auch die Dachflächen und Fassaden der Gebäude.

Der Wettbewerb "Klimaschutzpartner des Jahres" ist der traditionsreichste Klimaschutzpreis der Berliner Wirtschaft und würdigt das Engagement von Unternehmen für Energieeffizienz und Klimaschutz in der deutschen Hauptstadt.

Weitere Infos gibt es auch online unter klimaschutzpartner-berlin.de

Original-Content von: Drees & Sommer SE, übermittelt durch news aktuell