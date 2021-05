Drees & Sommer SE

German Overshoot Day: Seit heute herrscht Minus auf dem Umweltkonto

Ab heute leben wir in Deutschland auf Pump! Was das heißt? Der 5. Mai markiert den Tag, an dem wir hierzulande unseren Anteil natürlicher Ressourcen verbraucht und den Vorrat für das laufende Jahr aufgebraucht haben - das imaginäre Umweltkonto steht also auf Null. Zum Vergleich: Hätten alle Menschen auf der Erde einen so großen ökologischen Fußabdruck wie die Deutschen, bräuchte es die Ressourcen von drei Planeten.

Der Hashtag #MoveTheDate steht besonders heute für das Ziel von diversen Bürgerinitiativen: den Tag, an dem alle Ressourcen verbraucht sind, deutlich nach hinten zu verschieben. Und das ist durchaus möglich: Was speziell die Bau- und Immobilienbranche dazu beitragen kann, darüber diskutierten Dr. Mathis Wackernagel, Miterfinder des ökologischen Fußabdrucks und Präsident des Global Footprint Network, und Urban Mining-Experte Dr. Matthias Heinrich vom Umweltberatungsinstitut EPEA mit Moderatorin Marion Hoppen.

