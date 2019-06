Drees & Sommer SE

Grüne Bauprodukte immer gefragter

Berlin (ots)

Seit dem Start der Serviceplattform für gesunde Bauprodukte "Building Material Scout" vor einem Jahr ist deren Anzahl in der Datenbank auf 31.000 gewachsen. Auch der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss würdigt ihre Innovationskraft und nimmt Building Material Scout als Best Practice-Innovation in den diesjährigen ZIA-Innovationsbericht auf. Die von der HOINKA GmbH und Drees & Sommer entwickelte Plattform versorgt die Akteure der Branche mit den für nachhaltige Bauvorhaben wesentlichen Informationen. Der ZIA-Bericht sowie die Best Practice-Innovationen 2019 wurden auf dem Tag der Immobilienwirtschaft am 27. Juni in Berlin vorgestellt.

Wenn es um nachhaltige und gesunde Gebäude geht, macht die Vielzahl an Produktlabels, Gebäudezertifikaten und Materialdeklarationen den Bauherren, Planern und Herstellern es nahezu unmöglich, den Überblick zu behalten und schnell die nötigen Informationen zu finden. Regelmäßige Aktualisierungen der Zertifizierungssysteme und sich ändernde Anforderungen erschweren zusätzlich die Suche. Als intelligente Plattform für nachhaltige Bauprodukte knüpft Building Material Scout genau an dieser Stelle an. Sie stellt alle Informationen über gesunde und nachhaltige Materialien, Produkte und Zertifizierungssysteme gebündelt an einem Ort bereit. Die Anwender profitieren von der einfachen, schnellen und digital strukturierten Suche und der Auswahl geeigneter Produkte für ihr Bauprojekt. Mit einem durchgängigen Dokumentationsprozess vom Planer über die Baufirma bis hin zum Produkthersteller wird die Plattform neben der Produktauswahl auch für die Projektdokumentation verwendet - aktuell bereits in über 30 Großbauprojekten.

Innovativ und wirtschaftlich

"Wir freuen uns sehr über die Aufnahme unserer Plattform in den ZIA-Innovationsbericht. Die Auszeichnung als Best Practice-Innovation bestätigt zusätzlich ihren Mehrwert und bekräftigt uns in unserer Arbeit", so Thomas Hoinka, Geschäftsführer der Building Material Scout GmbH. Bei der Auswahl für Best Practice-Innovationen in der Immobilienwirtschaft konnte sich Building Material Scout gegen 70 weitere Mitstreiter durchsetzen. Zu Bewertungskriterien der Jury gehörte zum Beispiel der Neuigkeitsgrad des Innovationskonzepts, der Nutzen für die Kunden, Umwelt und die Gesellschaft sowie die Wirtschaftlichkeit der Idee.

"Kreislauffähige, nachhaltige und gesunde Gebäude sind heute gefragter denn je und werden auch die Zukunft des Baus bestimmen. Building Material Scout unterstützt Bauherren, Architekten und Planer dabei und trägt verdient den Titel 'Best Practice-Innovation'", so Peter Mösle, Partner der Drees & Sommer SE und Geschäftsführer der Building Material Scout GmbH.

Bewertungsservice für nachhaltige und digitale Gebäude

Seit der Veröffentlichung der Plattform im letzten Jahr gehören namhafte Hersteller wie die Lindner Group, die GEZE GmbH, die neuform-Türenwerk Hans Glock GmbH oder die Durach GmbH zu ihren Anwendern. Durch Building Material Scout erhalten sie einen einzigartigen Assessment-Service, der die Bauprodukte nach den Anforderungen zum gesunden und nachhaltigen Bauen, wie zum Beispiel nach DGNB-, LEED- oder BREEAM-Standard, bewertet und einordnet. So behalten sie den Überblick im Zertifizierungsdschungel und können transparente Nachweise für Green Building-Projekte erhalten. Die bestehenden Services des Building Material Scout sollen zeitnah durch weitere Funktionen wie eine Building Information Modeling (BIM)-Applikation, eine Schnittstelle zum DGNB-Navigator und anderen Plattformen sowie weitere Assessements, wie zum Beispiel den Circularity Passport, ergänzt werden.

Weitere Informationen zur Plattform finden Sie unter folgendem Link: https://www.building-material-scout.com/de-de/index

Pressekontakt:

Nadja Lemke

Leitung Presse und Internationale Kommunikation

___________________________________



Drees & Sommer SE

Untere Waldplätze 28

70569 Stuttgart

Deutschland



Tel: +49 711 1317-177

Fax: +49 711 1317-40177

nadja.lemke@dreso.com

www.dreso.com

Original-Content von: Drees & Sommer SE, übermittelt durch news aktuell