Drees & Sommer zählt erneut zu den stärksten Immobilienmarken

Stuttgart (ots)

Der Real Estate Brand Award gilt als größte empirische Markenwertstudie der Immobilienwirtschaft in Europa. Für die Analyse werden jährlich mehr als 91.000 Branchenexperten zu über 1.600 Unternehmensmarken befragt. Die diesjährigen Sieger wurden nun vergangene Woche im Rahmen einer festlichen Gala mit dem REAL ESTATE BRAND AWARD 2019 ausgezeichnet. Als Sieger in der Kategorie "Projektsteuerer" überzeugte Drees & Sommer auch in diesem Jahr die Befragten. Innerhalb der Kategorie "Immobilien-Berater" platzierte sich Drees & Sommer zudem auf dem zweiten Rang.

Die Moderatorin Barbara Schöneberger führte durch den Abend und übergab gemeinsam mit Harald Steiner, CEO des Real Estate Brand Institutes die Auszeichnung an Sandra Brand, Leitung Unternehmenskommunikation und Marketing der Drees & Sommer SE: "Wir sind bei Drees & Sommer sehr stolz auf unsere über viele Jahrzehnte aufgebaute Markenstärke. Mit unserer Marke verbinden unsere Kunden das Versprechen, dass sie bei jedem Auftrag, den sie uns geben, von unserer Innovationsstärke profitieren. Das gilt auch für unsere Markenführung. Basierend auf einem verlässlichen Markenkern bewahren wir diesen und bauen ihn zugleich mit innovativen, digitalen Möglichkeiten aus."

Weitere Informationen zum Real Estate Brand Award finden Sie auf der Website des European Real Estate Brand Institutes: https://www.reb.institute/de/.

Drees & Sommer: Innovativer Partner für Beraten, Planen, Bauen und Betreiben.

Drees & Sommer ist der innovative Partner für Beraten, Planen, Bauen und Betreiben. Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen begleitet Drees & Sommer private und öffentliche Bauherren sowie Investoren seit fast 50 Jahren in allen Fragen rund um Immobilien und Infrastruktur - analog und digital. Dadurch entstehen wirtschaftliche und nachhaltige Gebäude, rentable Immobilienportfolios, menschenorientierte Arbeitswelten sowie visionäre Mobilitätskonzepte. In interdisziplinären Teams unterstützen die 3.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an weltweit 40 Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Alle Leistungen erbringt das partnergeführte Unternehmen unter der Prämisse, Ökonomie und Ökologie zu vereinen. Diese ganzheitliche Herangehensweise heißt bei Drees & Sommer "the blue way".

