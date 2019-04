SynCardia Systems, LLC

SynCardia gibt die Beförderung von Don Webber zum CEO und die Ernennung von Peter Spadaro zum President und CCO bekannt

Tucson, Arizona (ots/PRNewswire)

SynCardia investiert seinem Versprechen folgend weiter in sein Führungsteam

SynCardia Systems, LLC, Hersteller des weltweit einzigen klinisch bewährten und kommerziell zugelassenen totalen Kunstherzes, freut sich, die Beförderung von Don Webber zum Chief Executive Officer und die Ernennung von Peter Spadaro zum President und Chief Commercial Officer (CCO) bekanntgeben zu können.

Don Webber kam 2018 als Chief Operating Officer (COO) zu SynCardia und leitete die Bereiche "Manufacturing Operations" (Fertigungsbetrieb) sowie Engineering, Qualität und Lieferkettenlogistik für das SynCardia-Produktprogramm. Dons Führungsqualitäten als COO führten zu seiner Beförderung zum Chief Executive Officer (CEO) im Januar 2019. Er verfügt über umfangreiche Management-Erfahrung aus mehr als 25 Jahren in öffentlichen und privaten Unternehmen des Bereichs Biowissenschaften. Bevor er zu SynCardia kam, war Don seit 2010 COO bei OptiScan. Darüber hinaus war er zuvor als Vice President of Manufacturing Operations bei C.R. Bard, als Vice President of Operations bei der EKOS Corporation sowie als President und CEO von Mitralign tätig. Er hält einen Bachelor-Titel in Wirtschaftsingenieurwesen der State University of New York und einen MBA der Nova Southeastern University.

Peter Spadaro ist als President und Chief Commercial Officer in das Führungsteam von SynCardia eingetreten. Peter wird für die Aufsicht über die globalen Verkaufs- und Marketingorganisationen und das Forcieren des Umsatzwachstums des Unternehmens verantwortlich sein. Er hat die neue Funktion am 02. April 2019 übernommen und berichtet direkt an den CEO, Don Webber. Peter begann seine Karriere bei St. Jude Medical als Verkaufsmitarbeiter in New York City. Während seiner fast 30-jährigen Karriere bei St. Jude Medical durchlief er die Verkaufs- und Marketingorganisationen des Unternehmens und übernahm hier Führungspositionen, darunter die des Vice President of Global Marketing, des Vice President of Cardiovascular Sales und des Division Vice President of Cardiac Rhythm Management, um nur einige zu nennen. Peter schließt sich SynCardia nach seiner letzten Führungsrolle bei Medtronic als Senior Director of Sales, Cardiac Surgery an. Er hält einen Bachelor-Titel der Fordham University.

Gemeinsam bringen Don und Peter bei SynCardia über 60 Jahre Führungs- und Management-Erfahrung im Bereich Medizinprodukte ein.

Informationen zu SynCardia Systems, LLC

SynCardia, mit Stammsitz in Tucson, Arizona, produziert das weltweit einzige kommerziell zugelassene totale Kunstherz. Das temporäre Total Artificial Heart (TAH) von SynCardia ist seit mehr als 35 Jahren im klinischen Einsatz und mit über 1.800 Implantaten das verbreitetste und am umfassendsten untersuchte TAH der Welt.

Durch die Zusammenarbeit mit Gesundheitsteams und die Schulung und Unterstützung von Gesundheitsteams in über 140 Transplantationskliniken und Herzinsuffizienz-Programmen in mehr als 20 Ländern trägt SynCardia dazu bei, bessere Ergebnisse für schwerkranke Erwachsene und Jugendliche zu erzielen, deren beste Überlebenschance der vollständige Herzersatz ist. Steht kein Spenderherz zur Verfügung, bietet SynCardia für Patienten mit Endstadiums-Herzinsuffizienz auf beiden Herzseiten (biventrikuläres Versagen) ein neues Herz ohne Wartezeit an.

Folgen Sie SynCardia: Facebook | Twitter | LinkedIn

Pressekontakt:



Kris Peiffer, kpeiffer@syncardia.com, (520) 618-1859

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/845808/SynCardia_Systems_Don_

Webber_and_Peter_Spadaro.jpg

Original-Content von: SynCardia Systems, LLC, übermittelt durch news aktuell