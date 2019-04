Istanbul Homes

Aufregung um den Flughafen Istanbul am türkischen Immobilienmarkt

Alle Flüge von und nach Istanbul werden bis zum 6. April auf den neuen Flughafen von Istanbul umgeleitet. Diese Nachricht sorgte für Aufregung in führenden Sektoren der türkischen Wirtschaft wie Luftfahrt, Tourismus und Immobilienwesen.

Der Flughafen Istanbul wurde offiziell am 29. Oktober 2018 eröffnet und die Inbetriebnahme des Flughafens soll in der ersten Aprilwoche abgeschlossen sein. Der Flughafen Istanbul wird mit einer jährlichen Passagierkapazität von 200 Millionen Passagieren einer der verkehrsstärksten Flughäfen der Welt sein.

Istanbul war seit jeher eine Brücke zwischen Ost und West, Europa und Asien. Mit diesem neuen Flughafen wird die Stadt nun aktiver in der Luftfahrtbranche. Bayram Tekce, Vorsitzender der Antalya Homes Emlak Inc., einem führenden Immobilienunternehmen, das in verschiedenen Regionen der Türkei tätig ist, hat den Flughafen Istanbul als neue Antriebskraft für die türkische Wirtschaft und den Immobiliensektor bezeichnet.

"MEHR ALS EIN FLUGHAFEN. ISTANBUL KÖNNTE EINE AEROTROPOLIS WERDEN."

Tekce erklärte, dass der Flughafen Istanbul ein strategisch wichtiges Projekt für die Türkei darstellt, und meint, dass solche Projekte den Markenwert von Istanbul für mehr Investitionen erhöhen werden und dieser neue Flughafen Istanbul als "Dreh- und Angelpunkt" der internationalen Zivilluftfahrt konsolidieren wird:

"Prognosen zeigen, dass der Flughafen Istanbul im Jahr 2025 rund 225.000 Menschen beschäftigen und einen Beitrag in Höhe von 4,2 Milliarden USD zum Staatshaushalt leisten wird. Dieses Mega-Projekt wird einen Anteil von etwa 4,9 % am BIP haben. Allein diese Zahlen zeigen, wie wichtig er für die Türkei ist."

"IMMOBILIENVERKÄUFE AN AUSLÄNDER WERDEN DANK DEM FLUGHAFEN ISTANBUL ANSTEIGEN."

Der Flughafen Istanbul wird als eine der wichtigsten Investitionen der Türkei einen positiven Beitrag zum Immobilien- und Tourismussektor leisten. Tekce erklärte, dass sich das Interesse von Ausländern an Immobilienkäufen in der Türkei, die bei Immobilienkäufen durch Ausländer bereits jetzt an der Spitze steht, noch deutlich erhöhen wird:

"Im vergangenen Jahr wurden in der Türkei 40.004 Immobilien an Ausländer verkauft. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2019 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 87 Prozent. In diesem Jahr wird sich der Verkaufsumsatz dank dem Flughafen Istanbul noch weiter beschleunigen. Istanbul ist ein Top-Reiseziel für Ausländer, die Immobilien in der Türkei kaufen wollen. Im vergangenen Jahr wurden direkt in Istanbul 14.270 Immobilien an Ausländer verkauft. Wir gehen davon aus, dass sich diese Zahl in den nächsten drei Jahren verdoppeln und 30.000 Immobilien pro Jahr erreichen wird. Wir glauben, dass wir mit unseren Büros in Istanbul, Antalya und Trabzon sehr erfolgreich sein werden."

Tekce brachte zum Ausdruck, dass der Flughafen Istanbul die treibende Kraft der türkischen Wirtschaft sein wird:

"Gemäß einer PwC-Studie in England kommt jeder Anstieg der Sitzplatzkapazität eines Landes in der Luftfahrt um 10 % einem Beitrag von 1 % zum kurzfristigen Wirtschaftswachstum gleich. Die jüngsten Entwicklungen zeigen, wie wichtig das Wirtschaftswachstum ist. Allein die Studie von PwC belegt die Bedeutung des Flughafens Istanbul."

