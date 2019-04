BMI Group

BMI Group eröffnet Technologiezentrum in Reading, Großbritannien

London (ots/PRNewswire)

- Das neue Technologiezentrum wird die Art und Weise, wie Bedachungs- und Abdichtungssysteme entwickelt und produziert werden, modernisieren und ist ein bedeutender Schritt in Richtung Digitalisierung einer der ältesten und bedeutendsten Branchen.

BMI Group, Europas größter Hersteller von Flach- und Steildachsystemen sowie Abdichtungslösungen, eröffnet heute in Reading, Großbritannien, sein neues Technologiezentrum.

Das Zentrum stellt für BMI eine Investition von mehreren Millionen Pfund in Technologie und Mitarbeiter dar und ist Teil der globalen Zielsetzung von Standard Industries, die Branche zu transformieren.

Rich Robinson, Chief Technology Officer von Standard Industries, der Muttergesellschaft von BMI, kommentierte: "Bei der digitalen Transformation geht es darum, dem Kunden ein reibungsloses Kauferlebnis bei der Neuanschaffung oder Sanierung eines Daches zu bieten. . Das BMI Technologiezentrum ist Teil unseres Bekenntnisses, neue Technologien wirksam einzusetzen und als technologiegetriebenes Unternehmen die Baustoffbranche voran zu treiben."

BMI ist bestrebt, die Integration von Daten und den Einsatz von digitalen Ressourcen in der Produktion von hochwertigen Bedachungs- und Abdichtungslösungen zu beschleunigen. Das Unternehmen setzt ferner maschinelles Lernen ein, um Produktion und Dienstleistungen zu automatisieren sowie die Entwicklung eines kostengünstigen, integrierten Solardachs voranzutreiben.

Mit seinen erheblichen Investitionen in firmeneigene Technologien baut BMI sein Angebot an branchenführenden Bedachungs- und Abdichtungslösungen sowie seine Dienstleistungen weiter aus. Hierdurch ist BMI in der Lage, innovative Plattformen zu unterstützen, die die Identifizierung, Auswahl, Lieferung und Installation eines Dachsystems zu einem reibungslosen und integrierten Prozess sowohl für den Kunden als auch den Handel und den Verarbeiter machen.

Shreyas Mysore, Chief Information Officer der BMI Group, hat ehrgeizige Ziele für das Wachstum des Technologiezentrums ausgegeben. "Das BMI Technologiezentrum wird zu einem wesentlichen Dreh- und Angelpunkt für Technologie- und IT-Innovationen werden. Wir bieten Experten viele interessante Tätigkeitsfelder und planen, uns in Sektoren auszubreiten, die reif für einen technologiegetriebenen Umbruch sind."

BMI wählte Reading als Standort aus, da die Stadt als Zentrum für IT, Technologie und Forschung bekannt ist. Sie liegt im "Silicon Corridor" des Themsetals, bietet ausgezeichnete Transportverbindungen nach London, verfügt über enge Beziehungen zu weltbekannten Universitäten sowie ein erstklassiges Ökosystem aus Unternehmen, Infrastruktur und Talenten, mit denen BMI zusammen arbeiten kann.

Über BMI Group

BMI Group, ein Unternehmen von Standard Industries, ist europaweit der größte Hersteller von Flach-, Steildach- und Abdichtungslösungen. Mit 128 Produktionsstätten und Standorten in Europa, Teilen Asiens und Afrikas verfügt das Unternehmen über mehr als 165 Jahre Erfahrung. Mehr als 9.500 Mitarbeiter verleihen Marken wie Braas, Monier, Icopal, Bramac, Cobert, Coverland, Everguard, Monarflex, Redland, Sealoflex, Siplast, Vedag, Villas, Wierer und Wolfin dem Kunden gegenüber ein Gesicht. Die Firmenzentrale der BMI Group liegt in London. Mehr erfahren Sie unter www.bmigroup.com.

Über Standard Industries

Standard Industries ist ein globaler Industriekonzern mit über 15.000 Beschäftigten in mehr als 80 Ländern. Zu unseren branchenführenden Unternehmen zählen GAF, BMI Group, Schiedel, Siplast und SGI. Wichtige Unternehmenspartner sind die strategischen Beteiligungsgesellschaften 40North sowie Winter Properties, eine Immobilienverwaltungs- und -entwicklungsgesellschaft. In den Bereichen Forschung und Entwicklung, Innovationen, die Optimierung von Lieferketten und sozialem Engagement treiben wir die Transformation der Branchen, in denen wir tätig sind, voran. Nähere Infos dazu unter www.standardindustries.com.

Pressekontakt:



Charlotte Allan

Milltown Partners

M +44 7939 035484

E callan@milltownpartners.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/846179/BMI_Group_Logo.jpg

Original-Content von: BMI Group, übermittelt durch news aktuell