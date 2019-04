Sony

Sony Startup Acceleration Program digitalisiert mit Advagym Fitnesstudios

Heute wird das zweite Geschäft des Sony Startup Acceleration Program (im Folgenden "SSAP" genannt) in Europa gestartet: Advagym. Diese intelligente Lösung für Fitnessstudios wird auf der FIBO 2019, der weltweit größten Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit präsentiert.

Advagym wird aktiv in Fitnessstudios in Europa eingesetzt und ermöglicht den Betreibern, sämtliche vorhandenen Fitnessgeräte nachzurüsten und sie über Nacht in digitale Fitnessstudios umzuwandeln. Nach dem technischem und kommerziellem Probebetrieb ist Advagym das zweite Geschäft, das von SSAP in Europa eingeführt wird. SSAP kreiert Startup-Projekte und unterstützt deren Geschäftsbetrieb.

So funktioniert Advagym

Advagym verwendet an den Kraftgeräten einen Time-of-Flight-Sensor, der Wiederholungen, Sätze und die Bewegungsgeschwindigkeit aufzeichnet. Nutzer berühren einfach mit ihrem Telefon den Sensor-"Puck", um mit der Aufzeichnung ihres Trainings in Echtzeit zu beginnen. Die Daten werden automatisch in die Advagym-App hochgeladen.

Im Freihantelbereich können Trainierende mithilfe der Pucks aus einer Liste von Übungen ihr Trainingsprogramm auswählen oder ihr eigenes Programm zusammenstellen, während die Pucks in den funktionalen Trainingsbereichen mit Videos und schrittweisen Anleitungen für die vorgeschlagenen Workouts verlinkt sind.

Die Advagym-App kann kostenfrei für Android und iOS heruntergeladen werden und ermöglicht den Nutzern die Protokollierung ihrer Lieblingsworkouts und ihrer bevorzugten Geräteeinstellungen, das Hinzufügen von Freihantel-Workouts, die Erstellung ihres eigenen Trainingsplans und die Ansicht ihres kompletten Workoutarchivs.

Auch Personal Trainer und Studiomitarbeiter können mithilfe von Advagym den Austausch und die Kommunikation mit ihren Kunden bzw. Mitgliedern verbessern und durch Erstellung individueller Trainingsprogramme die Motivation erhöhen und Feedback zum Trainingsfortschritt geben. Fitnessstudios können mithilfe der Lösung die Nutzung ihrer Geräte verfolgen und erhalten wertvolle Informationen zu den Vorlieben ihrer Nutzer erhalten.

Advagym ist leicht zu installieren, funktioniert ohne Kabel oder Schnittstellen mit anderen Studiogeräten und ist mit einer lebenslangen Batterie ausgestattet, die mehrere Jahre lang hält. Diese intelligente Fitnessstudiolösung wird als Open-Source-Plattform betrieben und gibt Mitgliedern, Studiomitarbeitern und Personal Trainern Zugriff auf die gesamte Datenbank.

Henrik Bengtsson, Senior Business Manager von Advagym, kommentierte: "Advagym hilft Fitnessstudios, neue Mitglieder zu gewinnen und Mitglieder länger zu halten. Advagym motiviert die Mitglieder, ihre Ziele zu erreichen und ist ein sinnvolles Tool für Fitnessstudiobetreiber zur Kommunikation mit ihren Mitgliedern."

Informationen zum Sony Startup Acceleration Program (SSAP)

Das Sony Startup Acceleration Program wurde erstmals im April 2014 in Japan gestartet und ist ein Inkubationsökosystem für Startups. Es hilft dabei, vielversprechende neue Geschäftsideen, die von Mitarbeitern der Sony-Gruppe vorgeschlagen werden, schnellstmöglich zu vollwertigen Geschäften zu entwickeln und Innovationen zu liefern. In Japan wurden mithilfe der Programmmaßnahme bereits 12 Geschäfte gegründet. Das Programm wurde 2016 auf Europa ausgeweitet und hat dort seinen Sitz in Lund, Schweden. Advagym ist das 2. kommerzielle Geschäft in Europa und insgesamt das 14. Geschäft von SSAP.

Für Geschäftsanfragen oder weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.advagymsolutions.com

