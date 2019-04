Stone Brewing

Ein dry-hopped Pilsner, durch den Verzerrer gejagt: Metallica und Stone Brewing - Berlin bringen "Enter Night Pilsner" nach Europa

Berlin (ots/PRNewswire)

Metallica und der Stone Brewing-Ableger Arrogant Consortia bringen das gemeinsam mit Metallica gebraute Enter Night Pilsner ab April nach Europa. Das von Stone Brewing in Berlin gebraute Bier ist ab sofort in über 30 europäischen Ländern erhältlich.

Das Bier, ein dry-hopped (oder kaltgehopftes) Pilsner, steht auf einzigartige Weise für die gemeinsamen Werte, die Metallica und Stone Brewing definieren: Leidenschaftlich unabhängig, unvoreingenommen zu sein und Konventionen herauszufordern.

"Metallica und Stone Brewing haben unendlich viele Gemeinsamkeiten, was Ideale und Ansichten betrifft", betont Lars Ulrich von Metallica "Ich bin immer wieder erstaunt, wie sehr sich unsere Wege ähneln. Wie gut das Bier bei unseren Fans ankommt, haben wir schon auf der Metallica US Tour gesehen. Nun freuen wir uns umso mehr, es auch mit auf unsere Europa Tour zu nehmen."

"Ich kann mich noch gut erinnern, als ich Metallica auf dem Cover eines Magazins sah, gerade als das Black Album veröffentlicht worden war", erinnert sich Stone Brewing-Mitgründer Greg Koch. "Da stand ein Zitat, das bei mir bis heute nachhallt: 'Metallica didn't go to number one, number one came to them' - 'Metallica ist nicht auf Nummer Eins gegangen, die Nummer Eins kam zu Metallica'. Was das bedeutet, finde ich einfach großartig. Mach es auf Deine Art und geh keine Kompromisse ein. Wenn Du etwas richtig gut kannst und machst, kommen die Leute von ganz allein zu Dir. Ich sehe dieses Zitat als eines der grundlegenden philosophischen Elemente von Stone Brewing".

Marcus Thieme, Vice President & General Manager European Operations Stone Brewing ergänzt: "Wir sind unglaublich stolz darauf, Enter Night Pilsner nun auch bei Stone Brewing in Berlin für die europäischen Märkte zu brauen. Wir haben mit unserem dry-hopped Pilsner ein ganz besonderes, hochqualitatives Bier gebraut, welches - und das ist das Beste daran - eines unserer ganzjährig erhältlichen Core Biere werden wird. Enter Night Pilsner is here to stay!"

Das dry-hopped Enter Night Pilsner ist nicht nur lecker und geht extrem gut runter - auch Liebhaber von anspruchsvollen Bieren können sich auf ein ganz besonderes Geschmackserlebnis freuen, das die Klassizität eines traditionellen norddeutschen Pilsners kunstvoll mit modern-aggressiven Noten kombiniert: Die Kalthopfung macht es einfach einen Ticken hopfiger und somit spannender.

Stone Brewing - Berlin feierte im September 2016 offiziell Eröffnung. Seit 1996 ist Stone Brewing aus dem kalifornischen San Diego bekannt für seine einzigartigen, charaktervollen Biere mit kräftigen Aromen, die sich traditionellen Richtlinien und Erwartungen widersetzen. Dafür wurde es vom BeerAdvocate Magazin bereits zum zweiten Mal zur "All-time Top Brewery on Planet Earth" gekürt. Die Craft Biere von Stone Brewing - Berlin werden mittlerweile in ganz Deutschland und mehr als 30 Ländern Europas vertrieben.

Fakten Name: Enter Night Pilsner Zahlen: 5,7% ABV, 45 IBUs Verfügbarkeit: 0,5l Dosen und vom Fass in ganz Europa Enter Night Mini Doku : https://www.youtube.com/watch?v=PrckTkcFP7Q&feature=youtu.be Metallica Tourdaten : Metallica.com/tour Fotos und Videos: www.stonebrewing.eu/about/press

