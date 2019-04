The Center for Financial Professionals

Führende FinTech-Unternehmen 2019: Center for Financial Professionals veröffentlicht Ergebnisse - Erhebung und Ranking der besten FinTech-Unternehmen als "Marktbarometer"

London (ots/PRNewswire)

Führende FinTech-Unternehmen 2019 - ein umfassender Bericht mit über 850 Endnutzerperspektiven zum Ökosystem in der Finanztechnologie

Das Center for Financial Professionals (CeFPro) veröffentlichte heute den FinTech Leaders Report 2019 - industriegeführte Forschung mit neutraler Sichtweise des spezialisierten FinTech Advisory Board von CeFPro aus über 60 Experten, plus 850 Endanwenderperspektiven aus der CeFPro-Community, Experten für Finanzen, Technologie, Transaktionen, Risiko und Compliance.

Lindsey Burik, Vorstandsmitglied des FinTech Advisory Board von CeFPro und Head of Electronic Trading, Mizuho Securities, kommentierte den Anlass wie folgt: "Die größten Herausforderungen für den Verbraucher in der FinTech-Welt lassen sich mit drei Fragen darstellen: Welches Angebot steht zur Verfügung? Wie lässt sich das Angebot einsetzen? Inwieweit ist dieses Angebot für mich nützlich? Ich denke, die Forschung von CeFPro wird der Industrie die nötige Klarheit und Expertise verschaffen."

Bekannte Technologieunternehmen, junge FinTech-Player und Finanzinstitute aus dem gesamten Ökosystem werden mit in die Wahl der führenden FinTech-Unternehmen aufgenommen: Top 50-Rankings für Unternehmen in über 20 verschiedenen und umfangreichen Kategorien, wie z. B.: Künstliche Intelligenz, Kapitalmärkte, Core Banking, Finanzkriminalitätsbekämpfung, professionelle Dienstleistungen usw. Der vollständige Bericht ist unter folgendem Link abrufbar: www.cefpro.com/regportal-ft-leaders.

Die im FinTech Leaders 2019 Report von CeFPro aufgeführten Forschungen belegen, dass die drei wichtigsten Investitionsschwerpunkte auf dem gesamten Markt in den Bereichen Betrugsbekämpfung, Zahlungsverkehr und RegTech liegen, während Data Governance, AML und KYC als am wichtigsten im Bereich RegTech angegeben werden. Darüber hinaus werden im Bericht eine Reihe von Fallstudien führender Finanz- und Technologieunternehmen zitiert.

Marcela Londono, Vorstandsmitglied des FinTech Advisory Board von CeFPro und VP Corporate Cash Management im Bereich FinTech der Client Intelligence Unit der Deutsche Bank, sieht den Bericht wie folgt: "Eine wirklich globale FinTech-Erhebung mit der Sichtweise unabhängiger Branchenexperten ist entscheidend, um am Puls der Zeit im Bereich von Markttrends und Veränderungssignalen zu bleiben, welche die Branche antreiben. Das ist von grundlegender Bedeutung, um aktuellste Themen identifizieren, Risiken minimieren und Chancen nutzen zu können, die sich aus der technologischen Revolution ergeben, welche die Finanzen verändert."

Den vollständigen, frei verfügbaren Bericht sowie die Ranglisten können Sie hier herunterladen: www.cefpro.com/regportal-ft-leaders.

