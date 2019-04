Labtwin GmbH

LabTwin bringt in Zusammenarbeit mit BioRN sprachgesteuerte Technologie in deutsche Labore

Berlin (ots/PRNewswire)

LabTwin GmbH, der weltweit erste sprach- und KI-gesteuerte digitale Laborassistent, erweitert in Zusammenarbeit mit dem BioRN Life Science Cluster sein Angebot für die Rhein-Main-Neckar-Region in Deutschland. Im Rahmen dieser Partnerschaft können BioRN-Mitglieder auf die Plattform von LabTwin zugreifen.

LabTwin nutzt maschinelles Lernen und Spracherkennungstechnologien, um Wissenschaftler bei Alltagsaufgaben zu unterstützen. So kann Zeit gespart und die Forschung effizienter und reproduzierbarer gestaltet werden. Forscher können Notizen machen, Daten erfassen, Materiallisten erstellen und Timer bzw. Erinnerungen einstellen - von jedem Ort im Labor aus, einfach über Sprachbefehle an LabTwin. Wissenschaftler von renommierten Institutionen wie dem Deutschen Primatenzentrum und der University of California in San Francisco sowie Forscher von Spitzen-Biopharmaunternehmen haben den sprachgesteuerten Assistenten von LabTwin rasch angenommen.

"LabTwin bringt die Möglichkeiten der Sprachsteuerung ins Labor. So können die Datenerfassung vereinfacht, vorhandene Technologien integriert und das Leben von Wissenschaftlern leichter gemacht werden. Die Forschung in Deutschland gehört zu den vielversprechendsten weltweit und wir freuen uns sehr, allen BioRN-Mitgliedern sechs Monate lang exklusiv kostenlosen Zugriff anbieten zu können", so Magdalena Paluch, CEO und Mitgründerin von LabTwin.

"Wir freuen uns sehr, LabTwin unter unseren Mitgliedern begrüßen zu können. Die Technologie von LabTwin ergänzt die Kompetenzen in unserem regionalen Ökosystem und wir freuen uns auf die aktive Mitwirkung des Unternehmens in unserem Netzwerk", so Dr. Julia Schaft, Geschäftsführerin von BioRN.

Über BioRN

BioRN ist ein Life-Science-Forschungs- und Industriecluster für die Entwicklung zellspezifischer, molekularer und personalisierter innovativer Behandlungsverfahren. Der BioRN-Cluster bietet Networking, Repräsentierung und Förderung für die Life-Sciene-Region Rhein-Main-Neckar zu einem der führenden Life-Science-Cluster in Europa. Zu den Cluster-Mitgliedern gehören renommierte akademische Forschungseinrichtungen, globale Gesundheitsunternehmen sowie etwa 80 kleine und mittelständische Biotech-Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von BioRN.

Über LabTwin

LabTwin erstellt die nächste Generation digitaler Labortools, beginnend mit dem weltweit ersten sprachgesteuerten Laborassistenten. Mit dem Assistenten von LabTwin können Wissenschaftler Daten erheben, Experimente und Reagensbestände verwalten und Dokumentation optimieren - ganz einfach über Sprachbefehle. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, Wissenschaftler zu unterstützen. LabTwin wird von Boston Consulting Group (BCG Digital Ventures DV) und Sartorius finanziell unterstützt. Der sprachgesteuerte Assistent des Unternehmens wird von Wissenschaftlern in führenden Biopharmaunternehmen sowie akademischen Einrichtungen auf der ganzen Welt eingesetzt.

