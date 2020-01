Linglong Tire

Veranstaltung zur PCR-Kommissionierung von Hubei Linglong Tire Co., Ltd. erfolgreich durchgeführt

Jingmen, China (ots/PRNewswire)

Am 11. Januar 2020 wurde die Veranstaltung zur PCR-Kommissionierung von Hubei Linglong Tire Co., Ltd. (nachfolgend Hubei Linglong genannt) erfolgreich in Jingmen, China, durchgeführt. Erst vor einem Monat richtete das Unternehmen am selben Ort eine Veranstaltung zur TBR-Kommissionierung aus. Nahezu 600 Gäste nahmen an der Veranstaltung Teil, unter anderem ranghohe Vertreter aus Jingmen, Hubei, der China Rubber Industry Association sowie Linglong Tire, die gemeinsam in einem globalen industriellen Layout einen weiteren Fortschritt Linglongs bezeugten.

Hubei Linglong stellt Linglongs vierten inländischen Produktionsstandort dar, der eine Gesamtfläche von rund 9.300.000 Quadratmetern umfasst und auf eine Jahreskapazität von 12 Millionen Einheiten PCR, 2,4 Millionen Einheiten TBR und 60.000 Einheiten OTR sowie einen geschätzten Umsatz von 710 Millionen Dollar abzielt. Die umweltfreundliche intelligente Fabrik wird die Transformation und Aufrüstung des Unternehmens in Richtung intelligente Produktion und High-End-orientierte Produkte effektiv vorantreiben. Hubei Linglong wird sowohl OEMs als auch Handelskunden in der Provinz Hubei und angrenzenden Gebieten besser bedienen sowie Linglongs Marktanteil und die tragende Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens weiter stärken.

Herr Wang Feng, Chairman von Linglong Tire, betonte, dass Hubei Linglong mit Unterstützung der Stadtregierung von Jingmen sowie von Industrievereinigungen die frühe Umsetzung einer Vollproduktion anstrebe, der Gesellschaft auf diese Weise eine umfangreichere und optimierte Produktpalette bieten wolle und durch die Vollproduktion der Fabrik beabsichtige, einen Beitrag zur lokalen Wirtschaftsentwicklung zu leisten.

Als eines der weltweit schnellst wachsenden Reifenunternehmen wird Linglongs kontinuierliche Weiterentwicklung auf die starke Förderung des Unternehmens durch seine globalen Partner und fortlaufende Kooperation zurückgeführt. Das Unternehmen wird ein nachhaltiges Verständnis für den Entwicklungstrend der Reifenindustrie an den Tag legen, ein intelligentes, digitales und globales Marketing-Netzwerk schaffen, umfassende Ko-Konstruktionen durchführen und sich mit verschiedenen Partnern austauschen, um den Herausforderungen des Marktes gemeinsam gegenüberzutreten. Linglong wird sich weiterhin auf die Erforschung und Entwicklung neuer Produkte konzentrieren, die grundlegende Wettbewerbsfähigkeit seiner Produkte fortwährend stärken und seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte bieten. Zusätzlich wird die für beide Seiten nutzbringende Zusammenarbeit mit Händlern und Belieferern des Unternehmens fortgeführt, um durch Technologieforschung und Entwicklungsarbeit, Markenförderung, Serviceoptimierung, Marktentwicklung und Kanalerweiterung eine Win-Win-Kooperation zu erzielen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1075534/PCR_Commissioning_Event_Linglong_Tire.jpg

Pressekontakt:

Shihui Wang

+86-187-0535-6608

Original-Content von: Linglong Tire, übermittelt durch news aktuell