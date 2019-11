Linglong Tire

Linglong Tire und Juventus verlängern ihre Partnerschaft um weitere drei Jahre

Linglong Tire und Juventus geben mit Stolz die Verlängerung von Linglongs Rolle als Juventus' offizieller weltweiter Partner bis 2022 bekannt. Seit der Unterzeichung ihres Partnerschaftsabkommens am 1. Februar 2018 befinden sich Linglong Tire und Juventus auf einer unglaublichen Reise. Eine gemeinsame Reise, auf der Juventus zwei Serie A-Titel gewinnen konnte - Coppa Italia und Italian Super Cup.

Die Partnerschaft wurde von beiden Seiten als intensiv und teamorientiert empfunden und brachte beidseitige Vorteile mit sich. Fans können sich nun auf ein noch intensiveres Zusammenspiel beider Parteien freuen.

"Es freut uns, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Linglong Tire fortzusetzen", so Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer von Juventus. "Unsere Kooperation hat sich für beide Seiten als nutzbringende Partnerschaft erwiesen, die beiden Marken dank mehrerer fantastischer Maßnahmen zu globalem Wachstum verholfen hat. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen, um unseren Fans zu noch besseren Erfahrungswerten verhelfen zu können."

"In den letzten Jahren konnten Juventus und Linglong im Rahmen ihrer Partnerschaft ein gutes kooperatives Verhältnis und eine tiefe Freundschaft aufbauen", erklärte Wang Feng, Chairman von Linglong. "Mit Hilfe der riesigen und loyalen globalen Fangemeinde des Fußballclubs konnte Linglong sein Markenimage optimieren und seinen Produktabsatz steigern, da sich nun mehr Verbraucher für die Marke entscheiden. Die Vertragsverlängerung ist das Ergebnis eines hohen Maßes an Einheitlichkeit im Streben nach herausragenden Werten für beide Seiten. Aus diesem Grund werden wir von jetzt an bis 2022 unsere Zusammenarbeit mit Juventus fortführen, um weltweit für mehr Zufriedenheit und Überraschungen für Fans und Verbraucher zu sorgen."

