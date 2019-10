Linglong Tire

Linglong Tire Partnerkonferenz der Region Südamerika und Karibik 2019 in Panama-Stadt

Vom 5. bis 7. Oktober wurde die erste Linglong Tire Partnerkonferenz der Region Südamerika und Karibik 2019 mit großem Erfolg in Panama-Stadt veranstaltet. Rund 70 Linglong-Vertriebspartner aus Mittel- und Südamerika kamen hier zusammen, um über den Entwicklungstrend und die Zukunftsplanung von Linglong Tire zu diskutieren und ihre Meinungen auszutauschen. Am Vormittag des 5. Oktober stellte Linglong seine Entwicklungsleistungen im ersten Halbjahr 2019 den auf der Konferenz anwesenden Händlern vor, die lobend über den aktuellen Einfluss von Linglong in der Reifenindustrie berichteten. Am Nachmittag des 5. Oktober nahmen alle Partner auf Einladung des örtlichen Linglong-Vertriebshändlers für Panama an der Eröffnungsfeier des neuen Markenshops in LA CHORRERA, Panama-Stadt, teil.

Anlässlich des 70. Jahrestages der Gründung der Volksrepublik China sponserte Linglong Tire zur Feier dieses großen Ereignisses auch das Fünfte Linglong Tire Drachenbootrennen, das vom Chinesisch-Panamaischen-Kulturzentrum veranstaltet wurde, und lud seine Vertriebshändler ein, das Drachenbootrennen zu verfolgen. Darüber hinaus führte Linglong während des Rennens Werbeaktivitäten durch, um die Reputation der Marke auf dem mittel- und südamerikanischen Markt zu stärken.

Ferner gab der Veranstalter dieser Konferenz das Recht zur Ausrichtung der Linglong Tire Partnerkonferenz der Region Südamerika und Karibik im Jahr 2020 an seinen brasilianischen Vertriebspartner weiter. Der Erfolg dieser Konferenz stärkte das Vertrauen der Vertriebshändler in die langfristige Zusammenarbeit mit Linglong. Sie hoffen, 2020 gemeinsam mit Linglong ihre Stellung noch weiter ausbauen zu können.

