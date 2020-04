Nagarro's Connected Worker Lösung überwindet jegliche räumliche Trennung

Nagarro

- Aufgrund der globalen COVID-19-Krise stehen Unternehmen zunehmend unter Druck, da die Arbeitskräfte starken Mobilitätseinschränkungen ausgesetzt sind - Geschäftsprozesse müssen adaptiert werden, um das Business aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu gewährleisten - Bei der Bewältigung von Herausforderungen aufgrund von Social Distancing, unterstützt Nagarro's Connected Worker-Lösung. Mittels Nutzung von Datenanalysen und künstlicher Intelligenz hilft sie Arbeitern und Arbeiterinnen Informationen jederzeit sowie von überall abzurufen und mit Experten in Verbindung zu treten durch den Einsatz von Mobiltelefonen und Smart Glasses

Nagarro, ein weltweit führender Anbieter für Software-Entwicklung und Technologielösungen, entwickelte eine Connected Worker-Lösung, die darauf abzielt, personalorientierte Geschäftskontinuität sicherzustellen und sich dabei gleichzeitig auf "the New Normal" vorzubereiten.

Neue Werkzeuge und Technologien für Arbeiter und Arbeiterinnen sind seit geraumer Zeit im Fokus. Durch die aktuelle globale Situation wird dieser Trend beschleunigt. Unternehmen und Fabriken haben teilweise zu wenig Arbeitskräfte vor Ort verfügbar, um die Fülle der Aufgaben zu bewältigen und die Mobilitätseinschränkungen werden voraussichtlich noch eine ganze Weile bestehen bleiben.

Nagarro's Connected Worker-Lösung wurde bereits für mehrere Kunden in verschiedenen Branchen implementiert. Diese Lösung, bestehend aus Hardware und Software, ermöglicht dem Connected Worker Aufgaben in den Bereichen Reparatur & Wartung, Inspektion & Qualität, Montage, Logistik und Schulung effektiv auszuführen. Aufgaben, die früher eine Anreise eines Experten erforderten, können nun durch den Einsatz von Smart Glass und Mobilgeräten, aus der Ferne effizient erledigt werden.

Diese Lösung kann innerhalb kürzester Zeit in einer Basisfunktionalität ausgerollt werden und wird basierend auf Evaluierungsworkshops entlang des jeweiligen geschäftlichen Anwendungsfalls entsprechend erweitert und angepasst. Unser breit gefächertes Partnernetzwerk fungiert als zusätzlicher Beschleuniger in der Entwicklung dieser hochmodernen Technologielösung.

"Natürlich mussten viele Unternehmen in der ersten Phase der Krise Kompromisse eingehen. Mit unserem Connected Worker-Ansatz verfügen wir über eine leistungsstarke Lösung, die Unternehmen hilft, über die Krise hinaus produktiv und erfolgreich zu bleiben. Mit unserer branchenübergreifenden Erfahrung begleiten wir unsere Kunden vom Konzept über die Einführung ihrer Connected Worker-Lösung bis hin zur Integration in ihre bestehende Geschäftsprozesse ", erklärt Michel Dorochevsky, CTO, Nagarro in Deutschland.

Die Connected Worker-Lösung von Nagarro nutzt unser agiles Liefermodell und setzt gleichzeitig verschiedene digitale Tools für die Zusammenarbeit mit dem Kunden ein. Die Basislösung kann schrittweise mit künstlicher Intelligenz und fortschrittlichen Datenanalyse-Techniken erweitert werden, um zusätzliche wichtige Erkenntnisse für die Arbeitskräfte bereitzustellen. Die Lösung kann zudem in unterschiedlichste Unternehmenssysteme integriert werden.

Mehr zur Connected Worker Lösung und dem Angebot

Über Nagarro

Nagarro begleitet Kunden in die Zukunft der Digitalisierung und löst die Herausforderungen in einer rasant wachsenden IT-Branche. Große Unternehmen vertrauen auf Nagarro, um entscheidende Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Nagarro gehört zur deutschen Allgeier Gruppe mit Sitz in München und beschäftigt in 21 Ländern 6.600 Expertinnen und Experten.

