Techman Robot

Techman Robot expandiert in Europa: Ausstellung auf der Hannover-Messe 2019

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire)

TM Robot, eine weltweit führende Marke für kollaborierende Roboter, präsentiert sich erneut auf der Hannover-Messe 2019. TM Robot verkündet die TM Operator-Serie und stellt die TM-Palettiervorrichtung vor, die sich im firmeneigenen TM12-Roboterarm einbinden lässt. Auf diese Weise sind Nutzer rasch in der Lage, Abläufe einzurichten und versetzte Objekte sowie Palettenpositionen per Sichtprüfung mittels firmeneigener, intelligenter Nutzerschnittstelle automatisch zu korrigieren. Während der Produktentwicklung erarbeitete TM Robot zusammen mit der AutomAPPPS auch eine Funktion zur Kraftsteuerung, die Bearbeitungspfade gemäß im Voraus festgelegter Krafteinstellungen automatisch erstellt. Um unterschiedlichen Anwendungen in der Industrie weitestgehend gerecht zu werden, bietet TM Robot künftigen Fertigungsanlagen optimale Lösungen und unterstützt das Leben der Menschen mit menschenfreundlichen Robotern.

TM Robot konsolidiert die Zulieferkette des Unternehmens zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit

Auf der Hannover-Messe präsentiert Techman Robot folgende gerätebezogene industrielle Partner: IDS, ein deutsches Unternehmen, das die Ensenso 3D-Kamera präsentiert; Atlas, ein schwedisches Unternehmen, das seine Verschraubungsvorrichtung präsentiert; sowie Asyril, ein Schweizer Unternehmen mit seinem Vibrationszubringer. Sämtliche Produkte wurden in unserem eingebauten Visionssystem und dem anwenderfreundlichen HMI von TMflow erfolgreich und einsetzbar integriert. Diese Produktvielfalt kann industrielle Nischen verstärken und spezielle Industrieanwendungen vertiefen, z. B. in den Elektronik-, Automobil- und herkömmlichen Verarbeitungsindustrien. TM Robot hat es sich zum Ziel gesetzt, konventionelle Fertigungsanlagen mittels einem Angebot von optimalen Lösungen in intelligente Fabriken mit hoher Effizienz umzuwandeln.

Debüt der TM-Palettiervorrichtung auf der Hannover Messe

Die TM-Palettiervorrichtung wurde heute erstmalig mit dem integrierten TM12-Roboterarm mit einer starken Nutzlast bis 12 kg und einem Arbeitsbereich von 1300 mm vorgeführt. Sie eignet sich für die Verarbeitungsindustrie, denn sie korrigiert versetzte Objekte und Palettenpositionen automatisch mittels Sichtprüfung. Nutzer können dabei effizient auf den Offline-Editor für Palettenmuster zurückgreifen, der eine leicht bedienbaren Schnittstelle aufweist. Zudem lässt sich die TM-Palettiervorrichtung mit dem Teleskopständer kombinieren und die Höhe entsprechend der aktuellen Palettenposition automatisch anpassen. Die äußerst flexiblen Höhenanpassungen sind in Industrien wie Fertigung, Lebensmittelverarbeitung, Logistik und Lagerverwaltung gefragt, die dem Trend von Industrie 4.0 folgen.

Technologischer Durchbruch bei Anpassung der Kraftsteuerung

Herkömmlichen Roboterarmen fällt es schwer, Bearbeitungswege (Krümmung oder Oberfläche) für das Entgraten und Polieren zu erstellen. Aufgrund der Kooperation von TM Robot mit der AutomAPPPS können Sie Bearbeitungswege automatisch erstellen und diese dann direkt in den TM-Roboter importieren. Dadurch sparen Sie nicht nur Zeit, sondern es entfällt auch die Komplexität der manuellen Teaching-Punkte in der Vergangenheit. Dies wird am TM5 demonstriert, wobei eine perfekte Bearbeitung, z. B. beim Entgraten und Polieren, durch eine im Voraus eingestellte Kraftsteuerung und einem sechsachsigen Kraftsensor erzielt wird. Diese Lösung steigert zweifellos die Effizienz der Roboterarme in Ihrer Produktionslinie.

Intelligente Datenverwaltung und -analyse mit TM Manager

Der TM Manager ist eine intelligente Datenverwaltung und -analyse mittels Kombination der Systeme SFC, SCADA und MES. Er integriert problemlos die Hardware von Dritten, z. B. Roboterarme und Produktionsausrüstung in Fabriken, und sorgt somit für eine äußerst effiziente Einbindung von Ressourcen zur Reduzierung von Arbeitsstunden und -kräften. TM Manager verfügt auch über eine Analysefunktion für große Datenmengen sowie einen frühen Warnmechanismus, um Ausfälle wirksam zu kontern, die Produktionskapazität zu steigern und Wartungskosten zu senken. Er kann mit ERP und Lieferverwaltungssystemen für eine sofortige Analyse der intelligenten Daten der Fertigungsanlage kombiniert werden, um eine äußerst effiziente Smart Factory, in der Mensch und Maschine kooperieren.

Geschäftliche Expansion quer durch Europa an der Spitze des Kooperationstrends

TM Robot wurde seit Gründung des Unternehmens schnell zu einer der größten Marken für kollaborierende Roboter in der Industrie. Dank der zügigen Entwicklung von Industrie 4.0 konnte Techman Robot erfolgreich auf den Märkten in Europa und Nahost vordringen, z. B. Großbritannien, Deutschland, die Niederlande, Dänemark, Spanien, Italien, Tschechien, Rumänien, Türkei und Israel. Für dieses Jahr wurde sich eine weitere Expansion in Europa zum Ziel gesetzt. Infolge der Zunahme an Vertrauen und Nachfrage seitens der Kunden beabsichtigt das Unternehmen, industrielle Bereiche wie Medizin, Logistik und Automobile mit einzubeziehen und auch industrielle Anwendungen zu integrieren, um Smart Factory-Lösungen für die Kooperation von Mensch und Maschine- zu schaffen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/844013/1L0A1108_s.jpg

Pressekontakt:

Ruochiao Wang

TEL : + 886 3 328 8350 #12888

Email: ruochiao.wang@tm-robot.com

Original-Content von: Techman Robot, übermittelt durch news aktuell