Choirock Contents Factory Co., Ltd.

Vollständiger Sieg von Mecard gegen Spin Master bei Klage wegen Bakugan-Patent in China

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Die Spielzeugmarke Mecard, die mit der firmeneigenen Technologie des koreanischen Spielzeugunternehmens Choirock Contents Factory Co., Ltd. entwickelt wurde, hat eine Patentverletzungsklage gegen den globalen Spielzeughersteller Spin Master Ltd. in China gewonnen.

2016 reichte Spin Master am Gemeinschaftsgericht für geistiges Eigentum in Guangzhou, China, eine Klage ein, in der Mecard beschuldigt wurde, ein Patent im Zusammenhang mit dem Spielzeug Bakugan von Spin Master verletzt zu haben. Beim Prozess entschied das Gericht, dass das Spielzeug von Mecard das Bakugan-Patent nicht verletzt und wies daher die Patentverletzungsklage von Spin Master zurück. Spin Master legte Widerspruch ein, das Gericht bestätigte jedoch die Urteilsentscheidung, die somit endgültig und nicht mehr anfechtbar ist. Da nach einem fast dreijährigen Rechtsstreit jetzt keine Klageinstanz mehr zur Verfügung steht, hat Mecard endlich einen vollständigen Sieg in Bezug auf das Bakugan-Patent von Spin Master gewonnen. Spin Masters Klageoffensive gegen Mecard in China ist damit beendet.

"Choirock besitzt Patente zum weltweit ersten Mechanismus zur Transformation eines Spielzeugs durch Ziehen einer Karte, dessen Unterseite nach der Transformation sichtbar wird", erklärte ein Vertreter von Choirock, dem südkoreanischen Unternehmen, das das geistige Eigentum und Patente von Mecard besitzt. "Mecard ist die umsatzstärkste Spielzeugmarke in Korea. Choirock hat alle Anstrengungen unternommen, unseren innovativen Transformationsmechanismus weltweit zu schützen und wird unser geistiges Eigentum auch weiterhin stärken. Choirock erwartet von unseren Mitbewerbern, dass sie unser geistiges Eigentum respektieren und wird harte Maßnahmen gegen jeden ergreifen, der das geistige Eigentum von Choirock verletzt."

Informationen zu Choirock

Choirock Contents Factory Co., Ltd. ist Koreas führender Content-Ersteller und -Vertreiber. Choirock ist spezialisiert auf die Planung und Entwicklung von Spielzeug, Animationen, mobilen Apps/Plattformen und Lizensierungsgeschäften und widmet sich der Erstellung von innovativem Content, z. B.Turning Mecard®, Dino Mecard®, Ghost Mecard®, Bbasha Mecard®, Hello Carbot®, Hello Carbot Koong®, Hello Carbot Mini®, SofyRuby®, My Friend Koriri® und viele mehr. Die Mission von Choirock ist es, Kindern und Familien Freude am Spielen zu bieten ("Delight to Play"). Besuchen Sie uns online unter www.choirockcf.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/843507/Choirock_Contents_Factory_logo.jpg

Pressekontakt:

Sangyong Chang

sychang@choirockcf.com

+82-070-5008-9990

Original-Content von: Choirock Contents Factory Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell