Jonny Jackpot

40.000-Dollar-Jackpot von Treasure Nile bei Jonny Jackpot gewonnen

London (ots/PRNewswire)

Das Jonny Jackpot Online Casino ist stolz darauf, einen pharaonischen Gewinn bei einem seiner beliebtesten, progressiven Slot-Online-Spiele bekannt zu geben. Am Montag, dem 25. März, gewann die neuseeländische Spielerin Rochelle C. den Jackpot in Höhe von 40.000 Dollar bei dem berühmten Slot-Spiel "Treasure Nile".

"Jonny Jackpot möchte Rochelle C. aus Neuseeland für den unglaublichen Jackpot-Gewinn von 40.000 Dollar auf dem Treasure-Nile-Slot gratulieren", sagte David G., CEO des Jonny Jackpot Online Casino. "Dieser unglaubliche Jackpot von 40.000 Dollar markiert den Beginn einer Liste der großen Gewinner, die in den nächsten Monaten stetig wachsen dürfte."

Jonny Jackpot ist seit Dezember 2018 geöffnet und ist ein Neuling in der Online-Gaming-Branche. In nur wenigen Monaten hat das Jonny-Jackpot-Team seine Expertise im Online-Glücksspiel unter Beweis gestellt. Das Team setzt sich leidenschaftlich für die Unterhaltung der Casino-Spieler ein und glaubt, dass eine breite Palette von Optionen die Essenz eines fesselnden Erlebnisses darstellt. Deshalb bietet das Casino mehr als 1500 Spiele an, darunter Spielautomaten, Tischspiele und Live-Spiele.

Da Quantität nicht unbedingt ein Synonym für Qualität ist, arbeitet Jonny Jackpot nur mit den bekanntesten Entwicklern der Online-Gaming-Branche zusammen, wie zum Beispiel mit Microgaming, das den Treasure-Nile-Slot entwickelt hat, sowie mit NetEnt, Red Tiger, NyX Gaming, 1x2 Gaming, Evolution Gaming, Quickspin, Play'n Go und Merkur.

Spieler und Spielerinnen wie Rochelle C., die online nach den größten Jackpots suchen, finden bei Jonny Jackpot eine Reihe von progressiven Spielen mit Spitzengewinnsummen. Der stets populäre progressive Treasure-Nile-Slot spielt sich vor der Kulisse des Alten Ägypten ab und führt die Jackpot-Jäger bei ihrer Suche nach Reichtum auf eine Reise auf dem Nil. Es handelt sich um ein einfaches und intuitives Slot-Spiel mit 9 wählbaren Gewinnlinien und einer Wettgeldspanne von 0,45 bis 4,50 EUR. Um den großen Jackpot zu gewinnen, wie es Rochelle C. getan hat, müssen die Spieler fünf Pharao-Symbole auf der Gewinnlinie haben.

Aufgrund der Art und Weise, wie das Link-Netzwerk strukturiert ist, können progressive Slot-Jackpots zu enormen Größen anwachsen: Wenn ein Spieler auf einem progressiven Slot eine Drehung macht, geht ein Teil der Wette in den gemeinschaftlichen Jackpot. Je mehr Spieler über das progressive Netzwerk in das Spiel einzahlen, desto größer wird der Pot.

Spieler, die ihr Glück versuchen möchten, können www.JonnyJackpot.com besuchen, ein Konto eröffnen und Treasure-Nile-Slot von Microgaming oder eines der anderen progressiven Online-Slot-Spiele spielen. Neue Spieler erhalten einen großzügigen Willkommensbonus von 100 % bis zu 1000 EUR, wenn sie ihr unvergessliches Abenteuer beginnen.

Pressekontakt:

David Glickman

+44(0)7940-368-513

david@twoshepherds.co

Original-Content von: Jonny Jackpot, übermittelt durch news aktuell