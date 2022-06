Ataccama

Ataccama erhält 150 Millionen Dollar Wachstumsinvestition von Bain Capital Tech Opportunities

Die Finanzierung wird die Markteinführung und die F&E-Initiativen verbessern und gleichzeitig die globale Expansion beschleunigen; sie wird die Mission von Ataccama unterstützen, Daten in großen Organisationen zu demokratisieren

Ataccama, ein führender Anbieter von Plattformen für einheitliches Datenmanagement, gab heute bekannt, dass das Unternehmen 150 Millionen US-Dollar an Wachstumskapital von Bain Capital Tech Opportunities erhalten hat, was einer Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen entspricht. Die Mittel werden verwendet, um die Marktpräsenz des Unternehmens zu stärken, weiter in neue Produktinnovationen zu investieren und seine globale Reichweite zu vergrößern. Diese Bemühungen werden es Ataccama ermöglichen, auf seinem bedeutenden Wachstum aufzubauen und seine Position an der Spitze des Datenmanagement- und Governance-Sektors zu festigen.

Ataccama wurde 2007 aus Adastra ausgegliedert und bietet globalen Unternehmen die Möglichkeit, datengesteuerte Innovationen in großem Umfang zu skalieren, um Geschäftsergebnisse zu beschleunigen. Die Plattform des Unternehmens, Ataccama ONEvereinheitlicht die Funktionen für Data Governance, Datenkatalog, Datenqualität und Stammdatenmanagement in hybriden und Cloud-Umgebungen und ermöglicht es Unternehmen, ihre Daten zu demokratisieren und gleichzeitig die Datengenauigkeit, Kontrolle und Governance aufrechtzuerhalten.

„Unternehmen benötigen bessere und aussagekräftigere Daten, um auf dem sich wandelnden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, und sie wissen, dass dies eine stärkere Zusammenarbeit zwischen IT- und Business-Analysten erfordert", so Dewey Awad, Managing Director bei Bain Capital Tech Opportunities. „Die Cloud-freundliche, erstklassige Plattform von Ataccama macht es für technische und nicht-technische Rollen einfach, bei Datenqualität und Governance zusammenzuarbeiten. Die Nachfrage nach der Plattform hat zu einem erheblichen Anstieg der durchschnittlichen Geschäftsgröße des Unternehmens geführt und eine unglaubliche Dynamik ausgelöst. Wir sehen ein großes Potenzial für weiteres Wachstum

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 begrüßte Ataccama im Durchschnitt alle drei Tage einen neuen Kunden und baute seine Präsenz in den Bereichen Banken, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Biowissenschaften, Gesundheitswesen und Einzelhandel deutlich aus. Das Unternehmen verdoppelte außerdem seinen jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) im Jahr 2021 und wurde im 2021 Gartner Magic Quadrant for Data Quality Solutions und 2021 Forrester Wave: Data Governance Solutions, Q3 2021 als Leader benannt, sowie als ein Challenger im 2021 Gartner Magic Quadrant for Master Data Management (MDM) Solutions.

„Große Unternehmen kämpfen damit, ihre Dateninitiativen zu skalieren und zu dezentralisieren und eine Datendemokratisierung zu ermöglichen, während sie gleichzeitig ihre Daten unter den Gesichtspunkten Qualität, Governance, Datenschutz und Sicherheit unter Kontrolle halten müssen. Ataccama ONE Gen2 bietet eine nahtlose Möglichkeit, sowohl technische als auch weniger technische „Datenleute" im gesamten Unternehmen in die Lage zu versetzen, hochwertige, kontrollierte, sichere und wiederverwendbare Datenprodukte zu erstellen. Dies hat Ataccamas Wachstum bei den jährlich wiederkehrenden Einnahmen und der Kundenbindung vorangetrieben", sagte Michal Klaus, Chief Executive Officer von Ataccama. „Bain Capital Tech Opportunities teilt unsere Unternehmensvision und -mission, und dieses zusätzliche Kapital wird uns in die Lage versetzen, die wachsende Nachfrage zu befriedigen und unseren Betrieb zu skalieren, während wir gleichzeitig die Innovation beschleunigen."

Ataccama hat mehr als 450 Mitarbeiter und 10 Niederlassungen weltweit. Im Jahr 2021 wurde das Team um mehr als 150 neue Mitarbeiter erweitert, was einem Anstieg von fast 160 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Vor kurzem wurde auch die Eröffnung des neuesten Standorts in Melbourne, Australien bekannt gegeben.

Informationen zu Ataccama

Ataccama erfindet Datenverwaltung neu, um für Unternehmen Wert zu schaffen. Ataccama vereint Data Governance, Data Catalog, Data Quality und Master Data Management in einer einzigen, KI-gestützten Struktur in hybriden und Cloud-Umgebungen und gibt Ihren Geschäfts- und Datenteams die Möglichkeit, mit beispielloser Geschwindigkeit zu innovieren und gleichzeitig das Vertrauen, die Sicherheit und die Governance Ihrer Daten zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf www.ataccama.com.

Informationen zu Bain Capital Tech Opportunities

Bain Capital Tech Opportunities ( www.baincapitaltechopportunities.com) zielt darauf ab, wachsenden Technologieunternehmen zu helfen, ihr volles Potenzial zu erreichen. Wir konzentrieren uns auf Unternehmen in großen, wachsenden Endmärkten mit innovativen oder bahnbrechenden Technologien, bei denen wir glauben, dass wir transformatives Wachstum unterstützen können. Unser engagiertes, festes Team verfügt über umfassende Erfahrung in der Unterstützung wachsender Technologieunternehmen und bringt unterschiedliche Erfahrungen aus dem Bereich privater und öffentlicher Kapitalbeteiligungen sowie aus dem Technologiebereich mit. Wir investieren in einen fundamentalen, langfristigen Rückenwind, da sich die Technologie in allen Branchen durchsetzt und eine große und wachsende Zahl von Anlagemöglichkeiten schafft. Bain Capital Tech Opportunities konzentriert sich auf fünf vorrangige Teilbereiche: Anwendungssoftware, Infrastruktur und Sicherheit, Fintech und Zahlungsverkehr, IT im Gesundheitswesen sowie Internet und digitale Medien.

