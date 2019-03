OWL Metabolomics

Barc Lab and OWL Metabolomics geben strategische Partnerschaft zur Bereitstellung der Metabolomik-Technologie für klinische Studien bekannt

Barc Lab und OWL Metabolomics freuen sich, ihre globale strategische Partnerschaft bekannt geben zu dürfen, die die führenden zentralen Labordienstleistungen von Barc Lab mit der erstklassigen Metabolomik-Technologie von OWL Metabolomics kombiniert.

Diese strategische Partnerschaft zwischen Barc Lab und OWL Metabolomics wird dank modernster metabolomischer Technologien und Fachkenntnisse der wachsenden Anzahl jener biopharmazeutischen Unternehmen eine breite Palette an klinischen Support-Lösungen zur Verfügung stellen, die in der Erforschung der nicht-alkoholischen Steatohepatitis (NASH) tätig sind. Die Kombination der einzigartigen Stärken eines großen internationalen Zentrallabors (Barc Lab) mit einem auf Metabolomik spezialisierten Labor (OWL), das sich mit NASH und Lebererkrankungen befasst, wird wertvolle Synergien für Kunden weltweit schaffen.

Diese Partnerschaft wird unsere Kunden dabei unterstützen, die richtigen Therapien für ihre Patienten zu finden und zusätzliche Einblicke in die wahren biologischen Effekte von Wirkstoffen zu gewinnen. Trotz der steigenden Präsenz von NASH gibt es mit Ausnahme einer Lebertransplantation aktuell keine zugelassene Behandlungsmethode für diese Krankheit.

Aufgrund der Kombination der diversen NASH-Risikofaktoren werden bereits zahlreiche Targets ins Auge gefasst, und es besteht offensichtlich die Notwendigkeit, vielversprechende Behandlungsarten in klinischen Studien zu prüfen und diese den Patienten zugänglich zu machen. Die Technologie von OWL Metabolomics ermöglicht mit nur einer einzigen Probe die Identifizierung von mehr als 1000 kleinen Metaboliten und gibt demnach einen umfassenden Überblick über das gesamte Metabolom. Diese präzise Metabolomik der nächsten Generation ermöglicht die gründliche Beurteilung der NASH-Erkrankung in ihrer gesamten Komplexität, indem die Analyse der Stoffwechselveränderungen, die eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von NASH spielen, unterstützt wird.

Mario PAPILLON, CEO von Barc Lab, erklärte dazu: "Diese Partnerschaft ist eine leistungsstarke Verbindung, die die bereits bestehende Führungsposition von Barc Lab im Bereich der NASH-Forschung weiter ausbauen wird. Ich freue mich, bekanntgeben zu dürfen, dass nun über Barc Lab auf die OWL-Technologie-Plattform zugegriffen werden kann. OWL ist bekannt für seine Stärke auf dem Gebiet der Metabolomik, insbesondere in Bezug auf die Erforschung von Lebererkrankungen, und gewährt wertvolle Einblicke in biologische Systeme. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unseren Kunden jene Lösungen anzubieten, die sie zur Ausarbeitung maßgeschneiderter Therapien für NASH-Patienten benötigen, um den immensen, ungedeckten medizinischen Bedarf in diesem Bereich anzusprechen."

"Wir sind stolz darauf, diese inspirierende, neue Allianz mit Barc Lab eingehen zu dürfen, die einen wichtigen Meilenstein für OWL Metabolomics repräsentiert. Wir sind davon überzeugt, dass unsere beiden Unternehmen gemeinsam einen sehr positiven Einfluss auf die NASH-Forschung haben werden und bald als hochgeschätzte, wertvolle Dienstleister für klinische Studien im Bereich der Lebererkrankungen fungieren werden", sagte Pablo ORTIZ, CEO von OWL Metabolomics.

Informationen zu Barc Lab

Seit mehr als 35 Jahren bietet Barc Lab der pharmazeutischen und Biotech-Branche zentrale Labordienstleistungen sowohl für Routine- als auch für spezialisierte Tests an, die eine beachtliche Bandbreite an medizinischen Gebieten abdecken, darunter die Onkologie, Immunologie, Genetik, Mikrobiologie und klinische Pathologie. In den Laboratorien von Barc werden regelmäßig medizinische klinische Prüfungen durchgeführt, und es wird sichergestellt, dass die angebotenen Tests täglich für Diagnosezwecke, Patientenstratifizierung, Klassifizierung und die Nachbeobachtung im Einsatz sind.

Ausgestattet mit den modernsten Technologien sind die medizinischen und wissenschaftlichen Experten von Barc Lab nicht nur Spezialisten im Bereich des Testens. Sie sind echte Partner der Kunden von Barc Lab. Unsere wissenschaftlichen Experten werden stets dazu angehalten, sich in die Forschungs- und Entwicklungsprozesse unserer Kunden zu integrieren, denn dies verschafft uns einen entscheidenden Vorsprung im immer komplexer werdenden klinischen Studiensektor.

