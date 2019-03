Rewire

Viola Fintech steht an der Spitze einer Finanzierungsrunde in Höhe von 12 Millionen US-Dollar für Rewire und seine innovative, grenzüberschreitende internationale Banking-Plattform für Migranten

Rewire, ein führendes, innovatives FinTech-Unternehmen, das in enger Partnerschaft mit führenden Banken weltweit eine internationale Banking-Plattform für Migranten entwickelt hat, vermeldete heute eine Series-A-Investitionsrunde in Höhe von 12 Millionen USD. Diese letzte Runde unter Führung des Risikokapitalfonds Viola Fintech wird unterstützt von den neuen und bestehenden Investoren BNP Paribas über seinen Risikokapitalfonds Opera Tech Ventures, Our Crowd, Moneta, Professor Yair Tauman, Yaron Lemelbaum, Leon Vaidman und dem strategischen Partner, Standard Bank of South Africa.

Ein Teil der Mittel wird für globale Expansion und die Durchdringung weiterer europäischer Märkte verwendet. Dabei werden bereits vorhandene Aktivitäten in Deutschland und Italien ergänzt, wo eine hohe Konzentration von Migranten lebt. Darüber hinaus werden finanzielle Mittel für die Erweiterung und Stärkung von Partnerschaften mit lokalen Banken in Herkunftsländern mit dem Ziel bereitgestellt, zahlreiche Kunden zu erreichen.

Im Zuge dieser neuen Investitionsrunde wird Professor Dani Tzidon, Mitgründer und Partner des Viola Fintech Fund und ehemaliger stellvertretender CEO der Bank Leumi, in den Vorstand aufgenommen und gesellt sich damit zu den Vorstandsmitgliedern Professor Yair Tauman, dem ehemaligen Direktor der Bank Hapoalim, Adoram Gaash, dem Mitgründer des Moneta Risikokapitalfonds, sowie Oded Zehavi, dem ehemaligen VP von Payoneer, sowie Vertretern der Unternehmensgründer.

Guy Kashtan, CEO von Rewire, erklärte:

"Wir glauben an die Schaffung einer fairen digitalen Banking-Plattform, die weltweit ortsunabhängig für alle zugänglich ist. Wir haben in den letzten Jahren einen Anstieg der globalen Migration verzeichnet und eine Chance erkannt, im Rahmen derer Rewire eine effiziente, transparente und erschwingliche internationale Banking-Plattform für Migranten bereitstellen kann, die bislang von Bankensystemen benachteiligt wurden. Angesichts unserer Vision, das finanzielle Potenzial jedes Migranten und seiner Familie zu unterstützen, bekräftigt diese Investition erneut das Vertrauen führender globaler Finanzeinrichtungen, die sich dafür einsetzen, innerhalb kurzer Zeit eine bedeutende Veränderung für das Leben von Migranten zu bewirken."

Professor Daniel Tzidon, Mitgründer des Viola Fintech Fund, äußerte sich wie folgt:

"Dies ist unsere zweite Investition in diesen Fonds. Damit verleihen wir weiterhin unseren Investitionsportfolio-Überzeugungen Ausdruck, die auf dem Prinzip der Fintegration beruhen, also der Zusammenarbeit zwischen Finanzinstituten und FinTech-Unternehmen. Diese Investition spiegelt unser Betriebsprinzip wider, das Investoren des Fonds direkt mit der Wertschaffung für die Unternehmen, in die wir investieren, in Verbindung bringt. Rewire hat erfolgreich eine Lösung für eine Zielgruppe erstellt, die diese dringend braucht. Gleichzeitig konnten Banken gewogen gestimmt und darüber informiert werden, wie sie dieser Gruppe von Menschen am besten helfen und dabei ihre eigenen Aktivitäten ausweiten können.

Zur Unterstützung seiner europäischen Aktivitäten hat Rewire vor Kurzem eine Niederlassung in Amsterdam eröffnet. Der neu ernannte Alex Bakir wird das Team aufbauen und an der Spitze der Expansionsbestrebungen in Europa stehen. Rewire beschäftigt derzeit Community Manager, die Migranten in Europa repräsentieren, und erwartet eine Erhöhung der Belegschaft um 40 % im Laufe des kommenden Jahres. Der Fokus liegt dabei auf dem Team für Forschung und Entwicklung.

Über Rewire

Rewire stellt eine internationale Banking-Plattform für Migrantenarbeiter bereit, die in der Regel einen Großteil ihres Einkommens in ihre Heimatländer überweisen. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Banken in den Herkunftsländern der Migranten ermöglicht die innovative Technologie von Rewire es Migranten, Geld auf ein digitales, lokal nutzbares Bankkonto einzuzahlen, eine von Rewire ausgestellte Debitkarte von Rewire zu nutzen und Geld nach Hause zu überweisen. Rewire betreut Zehntausende wiederkehrende Kunden und verarbeitet Hunderte von Millionen Dollar pro Jahr. Das Unternehmen arbeitet mit globalen Migrantengruppen mit besonderem Augenmerk auf Nigerianern, Philippinern und Indern. Es unterstützt traditionell auch Migranten aus Thailand, Nepal und Sri Lanka. Rewire wurde von den Unternehmern Guy Kashtan, Saar Yahalom, Or Ben-Oz und Adi Ben-Dayan gegründet und beschäftigt Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund und aus verschiedenen Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter: https://hello.rewire.to/

Partnerschaft

Rewire arbeitet gegenwärtig mit der Standard Bank of South Africa (SBSA) zusammen, der größten Bank in Afrika, und ist in 20 Ländern vertreten, in denen die meisten Einwohner mit Arbeitsvisa nach Europa auswandern. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die Bankdienstleistungen in die Lösung von Rewire integriert. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, seinen europäischen Kunden globale internationale Konten zu bieten. Rewire expandiert, um Kunden aus anderen Ländern in Asien und Afrika ansprechen zu können.

Über Viola Fintech

Viola FinTech ist ein phasenübergreifender Risikokapitalfonds mit einer Finanzierung von 120 Millionen USD, der an der Seite von führenden Risikokapitalinvestoren in globale FinTech-Unternehmen investiert. Der Fonds schließt die Lücke zwischen Finanzinstituten und innovativen Startups. Der Fonds bringt Finanzeinrichtungen und innovative Startups zusammen, um die Modernisierung und Digitalisierung von Finanzinstituten zu beschleunigen und das Wachstum von FinTech-Unternehmen zu unterstützen. Er ist Teil von Viola, der größten Technologie-Investitionsgruppe in Israel, mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 3 Milliarden USD.

Dvorit Shahaf

dvorits@rewire.to

