Aufbau einer grünen digitalen Partnerschaft zwischen China und Europa Schaffung einer neuen Zukunft für eine globale nachhaltige Entwicklung

Die Green Sustainable Development Conference (2022) und das China-EU High-Level Forum on Sustainable Development wurden am 10. und 11. Dezember in Taicang, Provinz Jiangsu, abgehalten, um die chinesisch-europäische Zusammenarbeit in den Bereichen Klima und nachhaltige Entwicklung zu fördern. Die Konferenz wurde gemeinsam vom Chinesischen Volksinstitut für Auswärtige Angelegenheiten und der China Society of Industrial Economics ausgerichtet und vom China-EU Carbon Neutrality Cooperation Office (CECCO), dem Zentrum für internationale wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie, organisiert.

Unter dem Motto „Synergizing Green and Digital Transition & China's Practice" (Synergien zwischen grünem und digitalem Wandel und Chinas Praxis) startete die Konferenz die „China-EU Carbon Neutrality Innovation Cooperation Pilot Projects" (Pilotprojekte zur Zusammenarbeit im Bereich der Kohlenstoffneutralität), führte thematische Diskussionen im Symposium über „Digitalization Drives Green Sustainable Development" (Digitalisierung treibt grüne nachhaltige Entwicklung voran) und des China-Europe Carbon Neutral City Forum (Forum für klimaneutrale Städte) durch und startete die „Earth Aspiration Action (E2A) Initiative".

Die Eröffnungszeremonie wurde von Herrn Zhang Ji, Vorsitzender der China Society of Industrial Economics, moderiert. Globale Klimapioniere und führende Vertreter chinesischer und europäischer nationaler oder regionaler Organisationen nahmen an der Konferenz teil. Die Redner wiesen darauf hin, dass Chinas Förderung einer synergetischen grünen und digitalen Entwicklung den gangbaren Weg für die gemeinsamen Herausforderungen der Welt erweitert und der globalen nachhaltigen Entwicklung neuen Schwung verliehen hat. Sie machten Empfehlungen und Vorschläge für globale Kooperationsmechanismen mit umfassender Konsultation, gemeinschaftlichen Beiträgen und gemeinsamen Vorteilen, digitalen grünen Partnerschaften und dem Aufbau von Allianzen sowie der Unterstützung junger Führungskräfte usw.

Herr Xie Zhenhua, Chinas Sonderbeauftragter für Klimawandel, unterbreitete Vorschläge für systematische Lösungen zur Kohlenstoffneutralität, den Mechanismus für die koordinierte Entwicklung von Kohlenstoffneutralität und wirtschaftlicher und sozialer Sicherheit, grüne Investitionen und Finanzierungsmechanismen und rief zu mehr chinesisch-europäischer Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Klimakrise auf.

Herr Laurent Fabius, Präsident des französischen Verfassungsrates, Präsident der Pariser Klimakonferenz und ehemaliger französischer Premierminister, betonte, dass sich die Welt auf die Stärkung der globalen Koordination, die Beschleunigung von Maßnahmen, die Verbesserung der finanziellen Unterstützung und die Förderung eines fairen Übergangs in der Post-Paris-Phase konzentrieren muss.

Herr Frans Timmermans, Vizepräsident der Europäischen Kommission, stellte die Bemühungen der EU zur Förderung der regionalen und globalen Zusammenarbeit im Bereich der Kohlenstoffneutralität vor und äußerte seine Erwartung, die Zusammenarbeit zwischen China und der EU in den relevanten Bereichen zu vertiefen.

Frau Mary Robinson, ehemalige irische Staatspräsidentin, erläuterte die Bedeutung Chinas bei der globalen Antwort auf den Klimawandel, den aktuellen Stand und die Aussichten der Zusammenarbeit zwischen China und Europa und betonte die Schlüsselrolle der Zivilgesellschaften.

Frau Teresa Ribera Rodríguez, Vizepräsidentin der spanischen Regierung und Ministerin für den ökologischen Wandel und die demografische Herausforderung, wies auf die aktuellen Herausforderungen hin, vor denen die Welt steht, um den globalen Temperaturanstieg unter 1,5 Grad zu halten, und betonte die Dringlichkeit und Wichtigkeit einer Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen China und Spanien sowie zwischen China und Europa in den Bereichen Energie, Wasser und Ökosystem.

Frau Laurence Tubiana, CEO der European Climate Foundation, betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen China und der EU, wies auf die Wichtigkeit der Beteiligung privaten Kapitals hin, um die enorme finanzielle Lücke in der globalen Antwort auf die Klimakrise zu schließen, und bekräftigte die Erwartungen an die Stärkung der globalen Zusammenarbeit im Bereich der grünen Finanzen.

Herr Wang Chao, Präsident des Chinesischen Volksinstituts für Auswärtige Angelegenheiten, schlug vor, solide und stabile chinesisch-europäische Beziehungen aufzubauen: auf der richtigen Positionierung der grünen Beziehungen zwischen China und der EU zu bestehen, die auf gegenseitigem Vertrauen beruhen, die praktische Zusammenarbeit zwischen China und Europa im Bereich des Klimawandels zu vertiefen, die sich an der Entwicklung orientiert, und den zwischenmenschlichen Austausch zwischen China und Europa mit Hilfe von Innovationen voll auszuschöpfen.

Keynote-Vorträge wurden von führenden Vertretern chinesischer und europäischer Regierungsbehörden, Think Tanks und Industrieverbänden auf der Konferenz gehalten. Sie interpretierten die strategische Planung, die lokalen Praktiken und die Gestaltung des industriellen Übergangs für einen synergetischen grünen und digitalen Übergang und betonten die Rolle von Think Tanks im Dienste des grünen und digitalen Übergangs und der praktischen Innovation.

Herr Xin Guobin, Vize-Minister für Industrie und Informationstechnologie Chinas, stellte die Bemühungen und Erfolge der chinesischen Regierung bei der Förderung des grünen und kohlenstoffarmen industriellen Wandels sowie die wichtigsten strategischen Initiativen zur Vertiefung des grünen und kohlenstoffarmen industriellen Wandels im Rahmen des 14. Fünfjahresplans vor. Er schlug vor, den Schwerpunkt der künftigen Arbeit auf die digitale Technologie zu legen, die einen umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen industriellen Wandel und eine entsprechende Entwicklung ermöglicht, indem sie den Nutzen für die Umwelt verbessert und das Kohlenstoffmanagement stärkt, und unterbreitete Vorschläge zur weiteren Vertiefung des synergetischen grünen und digitalen Wandels in der Zukunft.

Frau Jennifer Morgan, Sonderbeauftragte für internationale Klimaschutzmaßnahmen im Auswärtigen Amt von Deutschland, gab einen Überblick über die Ergebnisse der COP 27, stellte die wichtigsten Arbeiten Deutschlands und der EU zur Bekämpfung des Klimawandels vor und formulierte die Erwartungen für eine verstärkte Klimakooperation zwischen der EU, Deutschland und China, um eine globale grüne und kohlenstoffarme Entwicklung und Transformation zu fördern.

Herr Zhang Chonghe, Vorsitzender des Chinesischen Nationalen Rates für Leichtindustrie, schlug vor, die chinesisch-europäische Zusammenarbeit durch den Aufbau von „1,5 Grad bewohnbaren Städten" und die Durchführung gemeinsamer Forschung und Innovation zu vertiefen und so gemeinsam einen grünen, kohlenstoffarmen Lebensstil und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern.

Herr Zheng Xinli, Senior Expert von CECCO und Executive Chairman der China Green Sustainable Development Association, stellte die praktischen und innovativen Untersuchungen vor, die CECCO im Bereich der grünen nachhaltigen Entwicklung und der Kohlenstoffneutralität durchgeführt hat. Er machte auch Vorschläge zur Förderung der praktischen Zusammenarbeit zwischen China und der EU in Bereichen wie der Vertiefung der Zusammenarbeit in der Forschung zu nachhaltiger Entwicklung und Kohlenstoffneutralität, der Erkundung innovativer Umsetzungsbeispiele mit Pilotprojekten, dem Aufbau von Mechanismen und Plattformen für den Austausch und die Zusammenarbeit sowie der Einrichtung langfristiger und stabiler finanzieller Unterstützungsmechanismen usw.

Herr Feng Tie, chinesischer Botschafter in Dänemark, Herr He Xiangdong, chinesischer Botschafter in Irland, Frau Signe Brudeset, norwegische Botschafterin in China, Herr Wang Hongjian, Chargé d'Affaires ad Interim der chinesischen Mission bei der Europäischen Union, Herr Wan Degang, Ministerberater der chinesischen Botschaft in Schweden, nahmen ebenfalls an der Eröffnungszeremonie teil.

Umsetzung und Handeln sind der Schlüssel zu einer nachhaltigen Entwicklung und den Zielen der Kohlenstoffneutralität.

Im Beisein führender chinesischer und europäischer Politiker wurden Kooperationsvereinbarungen von internationalen Organisationen, chinesischen und europäischen Regierungen und Unternehmen unterzeichnet, um die China-EU-Kooperationszone für grüne und digitale Innovation (Taicang) einzurichten, das China-EU-Pilotprojekt für kohlenstoffneutrale Innovationskooperation (Taicang) umzusetzen, um die Möglichkeiten eines gemeinsamen grünen und nachhaltigen Entwicklungsmodells von China und Europa zu prüfen, ein breit gefächertes chinesisch-europäisches Partnerschaftsnetzwerk aufzubauen und die Anwendung und Förderung von China-EU-Pilotprojekten für kohlenstoffneutrale Innovationskooperation zu fördern. Für 28 Projekte (siehe unten) aus China und Europa, die für 2022 ausgewählt wurden, wurden Zertifikate ausgestellt und Absichtserklärungen unterzeichnet. Die Partner kamen aus 13 Ländern und Regionen der Welt, darunter China, die Europäische Union, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Finnland.

Das China-EU Carbon Neutrality Cooperation Office (CECCO) hat gemeinsam mit globalen Partnern, darunter Roland Berger, den Jahresbericht über die Zusammenarbeit zwischen China und der EU im Bereich der grünen und kohlenstoffarmen Industrie veröffentlicht. Der Bericht wird die neuesten Fortschritte verfolgen und Entwicklungstrends in Bezug auf klimaneutrale Politik, Technologien, Standards, Projekte und Finanzierungsmechanismen in China und Europa aufzeigen. Die Umsetzung von Pilotprojekten zur CO2-Neutralität zwischen China und der EU wird bewertet, und es werden herausragende Beispiele der Zusammenarbeit für eine globale Förderung vorgestellt, um neue Ideen für die Entwicklung und Zusammenarbeit zwischen chinesischen und europäischen Akteuren zu inspirieren.

Die Initiative „Earth Aspiration Action (E2A)" wurde gemeinsam von mehr als 40 chinesischen und europäischen Regierungsbehörden, sozialen Organisationen, Forschungsinstituten, Finanzinstituten und führenden Unternehmen aus China, Deutschland, Frankreich, Italien, Dänemark, der Schweiz und anderen Ländern ins Leben gerufen. Die E2A-Initiative zielt darauf ab, ein Netzwerk internationaler Partner aufzubauen, gemeinsam eine grüne digitale Infrastruktur zu schaffen und zu nutzen, die Forschungsgemeinschaft dabei zu unterstützen, eine Schlüsselrolle bei der Synergie von grünem und digitalem Wandel zu spielen, und die jüngere Generation zu ermutigen, wichtige Teilnehmer und künftige Vorreiter in der nachhaltigen Entwicklung zu sein.

Die Konferenz führte einen thematischen Austausch und Diskussionen im Rahmen des Symposium on Digitalization Drives Green Sustainable Development (Symposium zum Thema Digitalisierung treibt grüne nachhaltige Entwicklung voran). Das Symposium lud führende Institutionen aus China und Europa ein, und die Diskussionen konzentrierten sich auf den Übergang zur grünen Digitalisierung in den Bereichen Stadtplanung, Energie, Industrie, Lebensstil, Innovation und Finanzen. Das Symposium wurde moderiert von Frau Zheng Hong, Generaldirektorin des Zentrums für internationale wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit des MIIT. Das schwedische Unternehmen Sweco präsentierte seinen Plan für den Aufbau der China-EU Green and Digital Innovation (Taicang) Cooperation Zone. Experten führender chinesischer und europäischer Institutionen hielten auf dem Symposium Reden, darunter die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), EDF, Siemens, die schwedische Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), der finnische Textil- und Modeverband, die Technische Universität München, Tencent, Haier, die Jingdong Digital Technology Group, die Beijing Financial Holding Group und Beijing Gas.

Das China-Europe Carbon-Neutral City Forum (2022) fand ebenfalls während der Konferenz statt. Das Forum wurde von Herrn Ding Zhijun, stellvertretender Generaldirektor der Abteilung für Energieeinsparung und umfassende Nutzung vom MIIT, und Herr Yang Zijian, Leiter der Abteilung für öffentliche Politik des Büros für die Zusammenarbeit zwischen China und der EU im Bereich der Kohlenstoffneutralität, moderiert. Die Diskussionsteilnehmer vertraten chinesische und europäische Regierungsbehörden, darunter Kopenhagen, Wuhan City, Sanya City und Taicang City, sowie soziale Organisationen und weltweit führende Unternehmen, darunter Sweden-China Greentech Alliance, China-Britain Business Council (CBBC), RINA, Roland Berger und Sweco. Sie tauschten sich über den Weg der synergetischen grünen und digitalen Transformation und Innovationspraktiken in Städten aus und leisteten strategische und praktische Unterstützung für den Aufbau der China-EU Green and Digital Innovation Cooperation Zone und die Umsetzung der China-EU Carbon Neutrality Innovation Cooperation Pilot Projects.

Der erfolgreiche Abschluss der Green Sustainable Development Conference (2022) wird der Welt zeigen, dass sich Chinas Entschlossenheit, sich auf einer höheren Ebene zu öffnen, nicht ändern wird, ebenso wenig wie der historische Auftrag der internationalen Gemeinschaft, für eine Win-Win-Kooperation zusammenzuarbeiten. China und Europa werden sich zusammentun, um praktische Kooperationsprojekte voranzutreiben, um das innovative Modell einer grünen und nachhaltigen Entwicklung zu fördern, das sich durch umfassende Konsultationen, gemeinschaftliche Beiträge und gemeinsame Vorteile auszeichnet. Gemeinsam werden wir die aktuellen Herausforderungen des weltwirtschaftlichen Wandels angehen und die wirtschaftliche Globalisierung offener, inklusiver, ausgewogener und vorteilhafter für alle gestalten.

