Cedemo und 1WorldSync arbeiten zusammen, um eine umfassende Produkt-Content-Lösung für Spielwaren- und Gaming-Kategorien anzubieten

Darüber hinaus bietet die Partnerschaft den aktuellen und potenziellen Kunden von 1WorldSync die Möglichkeit, von der umfangreichen Erfahrung von Cedemo im Bereich Spielwaren im Handel und in den Online-Medien zu profitieren.

Mit sofortiger Wirkung werden die beiden Unternehmen Datenschemata und Medienprotokolle so anpassen, dass authentische Daten und umfangreiche Produktinhalte über die 1WorldSync Product Information Cloud-Plattform weltweit an Einzelhändler und andere Empfänger verbreitet werden können. Die kombinierten Inhalte werden von Marken und Einzelhändlern genutzt, um den wachsenden Anforderungen der Industrie an ein verbessertes Verbrauchererlebnis und den Zugang zu umfassenderen Produktinformationen gerecht zu werden.

"Unsere Einzelhändler sind bestrebt, den wachsenden Bedarf der Verbraucher nach umfassenden und markengeprüften Produktinformationen für Spielwaren, Videospiele und Lizenzprodukte über alle Vertriebskanäle zu erfüllen. Durch unsere Partnerschaft mit Cedemo werden wir in der Lage sein, authentischen Produkt-Content aus diesen Kategorien über unsere Plattform zu validieren und an unsere Einzelhändler weiterzugeben", so Joerg Schlaefke, Vice President of Sales für Europa und Asien von 1WorldSync.

"Durch die großen Veränderungen im Ökosystem von Spielwaren, Videospielen und Lizenzprodukten sind diese Produktgruppen heute für alle großen Einzelhändler und reinen E-Commerce-Unternehmen von strategischer Bedeutung", sagte Keith Jones, CEO von Cedemo. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit 1WorldSync, um die Verbreitung von verifizierten und soliden Inhalten deutlich auszuweiten. Mit dem zunehmenden Einsatz von Tablets und interaktiver Digital Signage im Handel werden Cedemo und 1WorldSync Rich-Media-Zugangspunkte zu umfassenden Produktdaten für den Einzelhandel bereitstellen."

Informationen zu Cedemo

Cedemo ist der führende europäische Spezialanbieter für Daten und Inhalte für Spielwaren, Videospiele und Lizenzprodukte mit Sitz in Monaco. Das Unternehmen arbeitet mit Blue-Chip-Händlern und reinen E-Commerce-Unternehmen in 10 Ländern und über alle Vertriebskanäle hinweg zusammen, um umfassende und aktuelle Produktdaten und -inhalte zu liefern. Das Unternehmen verwaltet außerdem ein internationales Digital-Signage-Netzwerk mit 3.250 Bildschirmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.cedemo.com/ .

Informationen zu 1WorldSync

1WorldSync(TM) ist der führende Anbieter von Produkt-Content-Lösungen, mit deren Hilfe 25.000 globale Unternehmen in über 60 Ländern authentische, vertrauenswürdige Inhalte mit Kunden und Verbrauchern teilen, damit sie intelligente Entscheidungen für Einkäufe, Wellness und Lifestyle treffen können. Mithilfe seiner Technologieplattform und seinen Expertendienstleistungen bietet 1WorldSync Lösungen, die den unterschiedlichen Anforderungen der Branche gerecht werden. 1WorldSync ist der einzige Produkt-Content-Netzwerkanbieter und GDSN-Datenpool, der die ISO-Zertifizierung 27001 erhalten hat. Weitere Informationen finden Sie auf der Website http://www.1worldsync.com/ .

