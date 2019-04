Blaue Blume Konzerte GmbH

Die ewige Sehnsucht nach der Liebe: Brautnacht der Musik und Poesie

Uraufführung einer Vertonung nach König Salomon und Novalis für Orchester, Chor, Sopran und Mezzosopran im RBB Sendesaal

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Im grossen Sendesaal des Haus des Rundfunks werden am 25. Mai das Londoner Covent Garden Chamber Orchestra sowie der Chor Eclectic Voices unter der Leitung des Dirigenten Scott Stroman 'Das Lied der Lieder & Hymnen an die Nacht' aufführen. Höhepunkt des Abends bildet die Uraufführung von 'Hymnen an die Nacht', des jüngsten Werks des Komponisten Aleksander Kostic.

Kostic vertont mit 'Hymnen an die Nacht' eines der bedeutendsten lyrischen Werke der Frühromantik nach einer handschriftlichen Fassung von Friedrich von Hardenberg. Der unter dem Pseudonym Novalis bekannte Schriftsteller verarbeitet in dem Gedichtzyklus den vorzeitigen Tod seiner Verlobten Sophie von Kühn.

Den Prolog zu ,Hymnen an die Nacht' liefert die bereits in 2010 im Londoner Covent Garden uraufgeführte Komposition 'Das Lied der Lieder'. In dieser Komposition greift Kostic einen seit Jahrtausenden bekannten Text König Salomons auf, der sich Bilderreich des Begriffes der Liebe annimmt. 'Das Lied der Lieder' wird mit Hebräisch, Altgriechisch, Latein und Altenglisch gleich in vier Sprachen aufgeführt.

Das internationale Ensemble begleitet dabei die Solistinnen Yuka Yanagihara und Nicole Tibbels (Sopran) sowie Heather Cairncross (Alt).

www.blaue-blume.com

