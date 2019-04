Clarity Pharmaceuticals

Dr. Gillies O'Bryan-Tear verstärkt den Vorstand von Clarity Pharmaceuticals

Clarity Pharmaceuticals, ein Radiopharmazie-Unternehmen, das sich auf die Behandlung schwerer Krankheiten konzentriert, freut sich, die Aufnahme von Dr. Gillies O'Bryan-Tear in den Clarity-Vorstand bekannt zu geben. Dieser Eintritt folgt seiner kürzlichen Ernennung zum wissenschaftlichen Beirat des Unternehmens im August 2018 auf dem Fuße (Bekanntgabe durch Clarity am 23. August 2018).

Dr. O'Bryan-Tear ist bereits seit 1986 in der pharmazeutischen Industrie tätig und verfügt über 30 Jahre Erfahrung in verschiedenen Rollen der klinischen Entwicklung, medizinischen Behandlung und kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Aspekte der Branche. Im Jahr 2009 wurde er zum Chief Medical Officer von Algeta ASA ernannt, einem börsennotierten norwegischen Biotechnologie-Unternehmen. Algeta ist der Entwickler des Radiopharmazeutikums Xofigo für die Behandlung von Prostatakrebs, das im Jahr 2013 weltweit eingeführt wurde. Im Jahr 2014 wurde Algeta für 2,9 Mrd. USD von der Bayer AG übernommen. Weitere Einzelheiten zum Werdegang und zur Erfahrung von Dr. O'Bryan-Tear sind in der Bekanntmachung vom 23. August 2018 enthalten.

Dr. O'Bryan-Tear kommentierte seine Berufung in den Clarity-Vorstand wie folgt: "Ich bin sehr gespannt darauf, nach meiner jüngsten Arbeit im wissenschaftlichen Beirat von Clarity nun als Vorstandsmitglied des Unternehmens tätig werden zu dürfen. Clarity hat in den vergangenen Jahren aufgrund von rasanten Fortschritten in der radiopharmazeutischen Industrie sowie durch die substanzielle Entwicklung seiner klinischen Studien ein schnelles Wachstum verzeichnet. Ich freue mich auf die Übernahme einer aktiveren Rolle im Rahmen des Wachstums von Clarity und die Zusammenarbeit an unserem gemeinsamen Ziel, bessere Diagnosemöglichkeiten und therapeutische Behandlungen für Kinder und Erwachsene mit Krebs zu entwickeln."

Dr. Alan Taylor, Vorstandsvorsitzender von Clarity, fügte hinzu: "Wir fühlen uns geehrt, dass wir Dr. O'Bryan-Tear für unseren Vorstand gewinnen konnten. Wir haben bereits erfolgreich mit ihm als Mitglied unseres wissenschaftlichen Beirates zusammengearbeitet, und er hat außerdem zum Fortschritt einer Reihe von wichtigen klinischen Studien beigetragen. Im Zuge des wachsenden und expandierenden klinischen Programms von Clarity freuen wir uns auf die enge Zusammenarbeit mit Dr. O'Bryan-Tear und der umfassenderen Nutzung seiner Kompetenz. Wir sind davon überzeugt, dass seine Erfahrung als Chief Medical Officer von Algeta für unser zukünftiges Wachstum von unschätzbarem Wert sein wird. Er wird bei Clarity mit einer Reihe seiner ehemaligen Kollegen von Algeta zusammenarbeiten, zu denen Dr. Thomas Ramdahl, Vorstandsmitglied von Clarity, und Dr. Colin Biggin, CEO von Clarity, gehören."

Informationen zu Clarity

Clarity Pharmaceuticals ist ein Unternehmen für personalisierte Medizin, das sich auf die Behandlung schwerer Krankheiten spezialisiert hat. Das Unternehmen ist führend in innovativer radiopharmazeutischer Technologie, bei der Entwicklung gezielter Therapien und der Unterstützung der Arzneimittel-Entwicklungspipeline von neuartigen Therapien für Unternehmen auf der ganzen Welt.

www.claritypharmaceuticals.com

