Dr. Thomas Ramdahl verstärkt den Vorstand von Clarity Pharmaceuticals

Clarity Pharmaceuticals, ein Radiopharmazie-Unternehmen, das sich auf die Behandlung schwerer Krankheiten konzentriert, freut sich, die Aufnahme von Dr. Thomas Ramdahl in den Clarity-Vorstand bekanntzugeben.

Dr. Ramdahl ist eine etablierte Führungskraft der Pharmaindustrie mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im klinischen und Entwicklungsbereich. Im Jahr 2001 wurde er President und erster CEO von Algeta ASA (Algeta), einem norwegischen Biotech-Unternehmen, das erfolgreich ein Radiopharmazeutikum gegen Prostatakrebs erforscht, entwickelt und auf den Markt gebracht hat. Als Dr. Ramdahl zu Algeta kam, war er seinerzeit einer von sechs Mitarbeitern und trug in mehreren leitenden Positionen innerhalb des Unternehmens maßgeblich zu dessen Erfolg bei, bis Algeta im Jahr 2014 für 2,9 Milliarden US-Dollar von der Bayer AG übernommen wurde.

Während seiner Zeit bei Algeta hat das Unternehmen die klinischen Studien der Phasen 1 und 2 sowie eine zentrale multizentrische, länderübergreifende, doppelblinde klinische Studie der Phase 3 erfolgreich abgeschlossen, die zur FDA-Zulassung und Marktzulassung von Algetas Hauptprodukt Xofigo führte.

Dr. Ramdahl führte Algeta als CEO durch einen Börsengang (IPO) an der Osloer Börse im Jahr 2007 und brachte durch mehrere private Finanzierungsrunden und den Börsengang insgesamt knapp 500 Mio. NOK (ca. 54 Mio. EUR) an Kapital auf. Er hielt diese Position bis 2009 inne, wonach er Chief Technology Officer und 2013 anschließend Chief Operating Officer wurde. Von 2009 bis 2014 war Dr. Ramdahl neben seiner täglichen Arbeit im Unternehmen maßgeblich an der Beschaffung einer zusätzlichen Milliarde NOK (ca. 108 Mio. EUR) für das Unternehmen beteiligt. Nach der Übernahme durch Bayer im Jahr 2014 nahm Dr. Ramdahl die Position des Geschäftsführers von Algeta wieder auf, bevor er kurz darauf Geschäftsführer von Bayer in Norwegen wurde und bis Oktober 2018 in dieser Funktion blieb.

Dr. Ramdahl hat mehr als 40 Publikationen verfasst und ist Miterfinder mehrerer Patente. Er promovierte 1984 an der Universität Oslo in Umweltchemie und erwarb 1979 einen MSc in Organischer Chemie an der Norwegischen Technischen Hochschule. Zudem hat er am Weiterbildungsprogramm für Führungskräfte am IMD in Lausanne (Schweiz) teilgenommen.

Dr. Ramdahl kommentierte seine Berufung in den Clarity-Vorstand: "Es ist mir eine Ehre, in dieser spannenden Zeit intensiver unternehmerischer und klinischer Entwicklung bei Clarity einzusteigen. Ich glaube, dass die von Clarity entwickelte Technologie in Kombination mit der Verwendung von Kupfer-Radioisotopen ein großes Potenzial für den Radiopharmazeutika-Bereich bietet. Ich freue mich sehr, meine Erfahrung und mein Fachwissen einzubringen, um die Entwicklung von Clarity in einer Zeit zu unterstützen, in der die Branche ein schnelles Wachstum und eine hohe Akzeptanz auf dem breiteren Onkologiemarkt erlebt."

Dr. Alan Taylor, Vorstandsvorsitzender von Clarity, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass jemand mit einer solchen Erfahrung und Kompetenz wie Dr. Ramdahl unserem Vorstand beitritt. Wir glauben, dass Thomas' einzigartige Erfahrung in Bezug auf die Leitung und den Ausbau eines Radiopharmazie-Unternehmens von der Gründung bis zur Marktzulassung seines Hauptprodukts und einem erfolgreichen Exit von unschätzbarem Wert für unser zukünftiges Wachstum sein wird. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit, um Clarity vor dem Hintergrund unseres Ziels - sicherere und wirksamere Behandlungen für krebskranke Kinder und Erwachsene zu entwickeln - auf internationaler Ebene zu Wachstum zu verhelfen."

Informationen zu Clarity

Clarity ist ein personalisiertes Medizinunternehmen, das sich auf die Behandlung schwerer Krankheiten spezialisiert hat. Das Unternehmen ist führend bei innovativen Radiopharmaka und entwickelt gezielte Therapien zur Behandlung von Krebs und anderen schweren Krankheiten bei Erwachsenen und Kindern.

www.claritypharmaceuticals.com

