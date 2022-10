YuppTV bringt „Janya" Cloud Playout auf den Markt - eine bahnbrechende Lösung in der TV-Branche

Atlanta, 30. März 2022 (ots/PRNewswire) - YuppTV, eine der weltweit größten Online-Content-Streaming-Plattformen, erhält zum 5. Mal in Folge die Übertragungsrechte für die Tata IPL 2022 in 114 Ländern Ab dem 26. März werden die Fans in Indien und einer beträchtlichen Anzahl von Menschen auf der ganzen Welt an ihren Fernsehgeräten kleben, um die mit Spannung erwartete Tata IPL 2022 zu verfolgen, deren ...

