YuppTV

YuppTV erwirbt Übertragungsrechte für VIVO IPL 2021

Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire)

- Die Streaming-Plattform wird die Serie in fast 100 Ländern ausstrahlen

YuppTV, die weltweit führende OTT-Plattform für südasiatische Inhalte, hat die digitalen Übertragungsrechte für VIVO IPL 2021 in fast 100 Ländern erworben. Mit dieser Entwicklung wird YuppTV den Cricket-Fans auf der ganzen Welt helfen, die gesamte Live-Action der 60 T20-Spiele der VIVO IPL 2021 zu sehen und zu genießen.

Nachdem die VIVO IPL aufgrund der landesweiten Sperrung 2020 in die VAE verlegt wurde, ist sie nun wieder in Indien. YuppTV wird vom 9. April bis zum 30. Mai 2021 die ganze Spannung der VIVO IPL 2021 ausstrahlen. Zu den Veranstaltungsorten gehören Chennai, Mumbai, Ahmedabad, Delhi, Bangalore und Kolkata. Außerdem finden die Playoff-Spiele und das Finale im The Narendra Modi Stadium in Ahmedabad statt, das mittlerweile das größte Cricket-Stadion der Welt ist.

YuppTV nutzt diese Gelegenheit und bringt die hochinteressante und mit Spannung erwartete Aktion in fast 100 Länder - Kontinentaleuropa, Australien, Sri Lanka, Südostasien (außer Singapur und Malaysia), Mittel- und Südamerika, Zentralasien, Nepal, Bhutan und die Malediven.

Mr. Uday Reddy, Gründer & CEO von YuppTV, kommentierte die Zusammenarbeit: "Cricket ist auf der ganzen Welt eine Begeisterung und die IPL war schon immer ein heiß erwartetes und starkes Ereignis für Fans auf der ganzen Welt. Da die VIVO IPL nun wieder in Indien stattfindet, sind wir sicher, dass die Fans das Erlebnis vor Ort genießen werden. YuppTV setzt sich für das Wachstum des Sports im Land ein und wird weiterhin von der Kraft des Crickets angetrieben. Unsere Nutzer können ihr Lieblingssportereignis in Echtzeit bequem von zu Hause aus genießen."

Mit dieser Entwicklung wird YuppTV weitere Zuschauer hinzugewinnen und ihnen das beste Erlebnis der virtuellen IPL mit dem Gefühl des Stadions zu Hause bieten.

Informationen zu YuppTV:

YuppTV ist einer der weltweit größten internetbasierten TV- und On-Demand-Dienstleister für südasiatische Inhalte und bietet mehr als 250+ TV-Kanäle, Filme und TV-Shows in 14 Sprachen. YuppTV erhielt kürzlich eine Finanzierung von Emerald Media, einer panasiatischen Plattform, die von der führenden globalen Investmentfirma KKR gegründet wurde. Emerald Media erwarb eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen für 50 Mio. US-Dollar. Zuvor hatte YuppTV in einer ersten Finanzierungsrunde Finanzmittel vom Poarch Creek-Indianerstamm in Alabama erhalten.

YuppTV hat 25000 Stunden an Unterhaltungsinhalten in seiner Bibliothek katalogisiert, während täglich fast 2500 Stunden an neuen On-Demand-Inhalten zur YuppTV-Plattform hinzugefügt werden. YuppTV bietet Live-TV und Catch-Up-TV. Es bietet auch YuppFlix, einen Film-on-Demand-Streaming-Service für den Expat-Markt, und hat kürzlich YuppTV Originals gestartet, um unkonventionelle Geschichten zu erzählen. YuppTV ist derzeit die Nummer 1 unter den Internet-Pay-TV-Plattformen für im Ausland lebende Inder. YuppTV ist die am häufigsten heruntergeladene indische SmartTV-App und rühmt sich außerdem mit 13 Millionen mobilen Downloads und einer Benutzerbewertung von 4,0.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.yupptv.com/cricket for more information.

